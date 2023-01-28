HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu A Haber’e konuştu! HÜDA-PAR Cumhur İttifakı’na katılacak mı?
HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, A Haber'e konuştu, Cumhur İttifakı’na katılma konusunda görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Batı medyasının Başkan Erdoğan'a yönelik saldırılarını hatırlatan Zekeriya Yapıcıoğlu, "Bu direkt seçimlere müdahaledir" dedi.
HÜR DAVA Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu 2023 seçimlerinde ak parti ile ittifak görüşmelerini anlattı. Yapıcıoğlu, "Son görüşmemiz 5 ocak 2023'te oldu. Yine vatandaşın taleplerini Cumhurbaşkanı'na sunduk. Bir başlıkta seçimlerdi, bu konuda özellikle başlık açıldı ve davet sayılırdı. Tahmini bir kaç hafta içerisinde bir sonuca ulaşırız diye tahmin ediyorum." dedi.
Zekeriya Yapıcıoğlu, Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yurt dışı merkezli artan saldırıları değerlendirdi. Yapıcıoğlu, "Doğrudan doğruya sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alan hatta seçim sonuçlarına doğrudan doğru müdahil olunması gerektiğine dair yazılar var biz muhalefet olarak eleştiririz ama dışarıdan saldırı gelince işin rengi değişiyor. Bu saldırıları görünce aklıma Bediüzzaman Said Nursi'nin şu sözü geliyor. "Ben tokadımı Antranik ile beraber Enver'e, Venizelos ile beraber Said Halim'e vurmam. Nazarımda vuran da sefildir." diye bu saldırıların başka anlamı var. O da biz farklı düşünebiliriz ama Türkiye'deki hiçbir siyasi partinin dışarının güdümünde olmaması gerekir." ifadelerini kullandı.
Zekeriya Yapıcıoğlu, başörtüsün anayasal güvence getiren düzenlemenin önemine de dikkati çekti ve "Hükümetin sunduğu teklifin '2. fıkrasında hiçbir kadın dini inancı sebebiyle başını örtmesinden dolayı haklardan mahrum bırakılamaz.' diyor. Orada dini inancın çıkarılmasını istiyorlar gerekçe olarak dini inancı sorguluyor diyorlar ama bu çıkarılır ve muhalefetin istediği şekilde yapılırsa o zaman sadece örtü değil siz madem örtüye getirdiniz çıplaklığa ve ahlak dışı giyime de zırh getirilmeli. Metin kabul edilse evet örtünmeyle birlikte çıplaklıkta anayasada güvence altına kavuşmuş olacaktı." diye konuştu.
6'lı masanın önerdiği yönetim sisteminin ise devlete "iki başlılık" getirteceğini ifade eden Yapıcıoğlu, "Muhtemeldir ki adayın kim olacağı konusunda 6 parti mutakabat sağlanmamış gibi görünüyor. Parlamenter sistem değil güçlendirilmiş parlamenter sistem diyorlar ama birçok kişinin gözünden kaçmış bir durum var burada. Parlamenter sistemlerde Cumhurbaşkanı'nı parlamento seçer ama burada halk tarafından seçilecek halkın cumhurbaşkanı seçebilmesi için geçerli oyların yarısından fazlasını alması gerekecek ama bir koalisyon hükümetiyle memleketi idare edecek olan başbakan olarak seçilmiş kişi belki de yüzde 25 oyla bütün yetkileri elinde bulunduracak. En az yüzde 50+1 oy alan Cumhurbaşkanı yetkisiz olacak ama yüzde 25 almış Başbakan yetikleri elinde toplayacak aslında bu ikili başlılık oluşturacak." dedi.
Soru: Başkan Recep Tayyip Erdoğan her defasında savunma sanayi hamlesinde Türkiye'nin çok daha güçlü olacağını söylüyor ama muhalefet savunma sanayini hedef alıyor siz ne düşünüyorsunuz?
Zekeriya Yapıcıoğlu, "Bir ülke tam bağımsız olmak istiyorsa bir kaç alanda kendine yetmeli bunların başında savunma sanayi var. Siz dışa bağımlılıktan kurtulamazsanız siz siyasi olarak bağımız olamazsınız yerli imkanlarla üretmek lazım tahıl ve gıda da aynı şekilde teknolojide kendi yazılımını yapmada yerli yazılım olmazsa devlet kurumlarında ne kadar tedbir alırsanız alın bilgileriniz başkalarının eline geçiyor. Ne yaparsanız yapın tam bağımsız olamıyorsunuz." şeklinde konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Giresunspor Galatasaray maçı MUHTEMEL 11'LER! 28 Ocak Giresunspor GS maçı ne zaman, saat kaçta?
- EMNİYET'E TAZE KAN! 10 bin polis memuru alınacak! 2023 EGM polis alımı başvuru ne zaman? Kadro dağılımı ve şartlar...
- Bu fırsatı kaçıran dizlerini döver! BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ hangi borçları kapsıyor? Vergiler, cezalar, KYK borçları, SGK primleri...
- LAPA LAPA GELİYOR! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı son dakika tarih verdi! Güncel hava durumu raporu
- MUĞLA TOKİ KURA SONUÇLARI NİHAİ LİSTE: 2023 Muğla Merkez, Bodrum, Fethiye kura sonucu isim listesi SORGULAMA!
- 27 Ocak reyting sonuçları 2023: Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Kızılcık Şerbeti, Barbaros Hayreddin... İşte dünün birincisi...
- OGM memur alımı ilanı 2023: Orman Genel Müdürlüğü 1.128 personel alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar ve kadro dağılımı...
- Uzman çavuş kadro son dakika var mı, olacak mı? Kapsam genişliyor! Sözleşmeliye kadroda yeni gelişme...
- Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit ektiğini biçiyor...
- Esra Erol'da Hasan Yılan - Zeynep Yılan olayı nedir? "Karım güçleriyle duvardaki erkekle irtibat kuruyor!" Paranormal olaylar...
- İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak 2023? İlave tediye ödemeleri yattı mı, ödendi mi?
- Yalı Çapkını 19. bölüm CANLI İZLE! Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm FULL HD izle! 27 Ocak 2023 SON BÖLÜM!