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HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu A Haber’e konuştu! HÜDA-PAR Cumhur İttifakı’na katılacak mı?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 28.01.2023 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023
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HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu A Haber’e konuştu! HÜDA-PAR Cumhur İttifakı’na katılacak mı?

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, A Haber'e konuştu, Cumhur İttifakı’na katılma konusunda görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Batı medyasının Başkan Erdoğan'a yönelik saldırılarını hatırlatan Zekeriya Yapıcıoğlu, "Bu direkt seçimlere müdahaledir" dedi.

HÜR DAVA Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu 2023 seçimlerinde ak parti ile ittifak görüşmelerini anlattı. Yapıcıoğlu, "Son görüşmemiz 5 ocak 2023'te oldu. Yine vatandaşın taleplerini Cumhurbaşkanı'na sunduk. Bir başlıkta seçimlerdi, bu konuda özellikle başlık açıldı ve davet sayılırdı. Tahmini bir kaç hafta içerisinde bir sonuca ulaşırız diye tahmin ediyorum." dedi.

Zekeriya Yapıcıoğlu, Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yurt dışı merkezli artan saldırıları değerlendirdi. Yapıcıoğlu, "Doğrudan doğruya sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alan hatta seçim sonuçlarına doğrudan doğru müdahil olunması gerektiğine dair yazılar var biz muhalefet olarak eleştiririz ama dışarıdan saldırı gelince işin rengi değişiyor. Bu saldırıları görünce aklıma Bediüzzaman Said Nursi'nin şu sözü geliyor. "Ben tokadımı Antranik ile beraber Enver'e, Venizelos ile beraber Said Halim'e vurmam. Nazarımda vuran da sefildir." diye bu saldırıların başka anlamı var. O da biz farklı düşünebiliriz ama Türkiye'deki hiçbir siyasi partinin dışarının güdümünde olmaması gerekir." ifadelerini kullandı.

Zekeriya Yapıcıoğlu, başörtüsün anayasal güvence getiren düzenlemenin önemine de dikkati çekti ve "Hükümetin sunduğu teklifin '2. fıkrasında hiçbir kadın dini inancı sebebiyle başını örtmesinden dolayı haklardan mahrum bırakılamaz.' diyor. Orada dini inancın çıkarılmasını istiyorlar gerekçe olarak dini inancı sorguluyor diyorlar ama bu çıkarılır ve muhalefetin istediği şekilde yapılırsa o zaman sadece örtü değil siz madem örtüye getirdiniz çıplaklığa ve ahlak dışı giyime de zırh getirilmeli. Metin kabul edilse evet örtünmeyle birlikte çıplaklıkta anayasada güvence altına kavuşmuş olacaktı." diye konuştu.

6'lı masanın önerdiği yönetim sisteminin ise devlete "iki başlılık" getirteceğini ifade eden Yapıcıoğlu, "Muhtemeldir ki adayın kim olacağı konusunda 6 parti mutakabat sağlanmamış gibi görünüyor. Parlamenter sistem değil güçlendirilmiş parlamenter sistem diyorlar ama birçok kişinin gözünden kaçmış bir durum var burada. Parlamenter sistemlerde Cumhurbaşkanı'nı parlamento seçer ama burada halk tarafından seçilecek halkın cumhurbaşkanı seçebilmesi için geçerli oyların yarısından fazlasını alması gerekecek ama bir koalisyon hükümetiyle memleketi idare edecek olan başbakan olarak seçilmiş kişi belki de yüzde 25 oyla bütün yetkileri elinde bulunduracak. En az yüzde 50+1 oy alan Cumhurbaşkanı yetkisiz olacak ama yüzde 25 almış Başbakan yetikleri elinde toplayacak aslında bu ikili başlılık oluşturacak." dedi.

Soru: Başkan Recep Tayyip Erdoğan her defasında savunma sanayi hamlesinde Türkiye'nin çok daha güçlü olacağını söylüyor ama muhalefet savunma sanayini hedef alıyor siz ne düşünüyorsunuz?

Zekeriya Yapıcıoğlu, "Bir ülke tam bağımsız olmak istiyorsa bir kaç alanda kendine yetmeli bunların başında savunma sanayi var. Siz dışa bağımlılıktan kurtulamazsanız siz siyasi olarak bağımız olamazsınız yerli imkanlarla üretmek lazım tahıl ve gıda da aynı şekilde teknolojide kendi yazılımını yapmada yerli yazılım olmazsa devlet kurumlarında ne kadar tedbir alırsanız alın bilgileriniz başkalarının eline geçiyor. Ne yaparsanız yapın tam bağımsız olamıyorsunuz." şeklinde konuştu.

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