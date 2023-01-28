HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu A Haber’e konuştu! HÜDA-PAR Cumhur İttifakı’na katılacak mı?

Soru: Başkan Recep Tayyip Erdoğan her defasında savunma sanayi hamlesinde Türkiye'nin çok daha güçlü olacağını söylüyor ama muhalefet savunma sanayini hedef alıyor siz ne düşünüyorsunuz?

Zekeriya Yapıcıoğlu, "Bir ülke tam bağımsız olmak istiyorsa bir kaç alanda kendine yetmeli bunların başında savunma sanayi var. Siz dışa bağımlılıktan kurtulamazsanız siz siyasi olarak bağımız olamazsınız yerli imkanlarla üretmek lazım tahıl ve gıda da aynı şekilde teknolojide kendi yazılımını yapmada yerli yazılım olmazsa devlet kurumlarında ne kadar tedbir alırsanız alın bilgileriniz başkalarının eline geçiyor. Ne yaparsanız yapın tam bağımsız olamıyorsunuz." şeklinde konuştu.