Seçimler öncesi bomba iddia! Millet İttifakı'nın adayını canlı yayında duyurdu: "Bir mıntıka temizliği yapılıyor"

AKŞENER İLE KILIÇDAROĞLU ARASINDA SARAÇHANE GERGİNLİĞİ

Kılıçdaroğlu'nun sürekli olarak kendi adını ortaya atması ve Akşener'in "kazanacak aday" söylemiyle Ekrem İmamoğlu'nu adaylık için desteklemesi ittifakta yeni bir kriz doğururken bunun son örneği Saraçhane Operasyonu oldu.