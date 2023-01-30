Seçimler öncesi bomba iddia! Millet İttifakı'nın adayını canlı yayında duyurdu: "Bir mıntıka temizliği yapılıyor"
Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizi her geçen gün büyürken ittifak içindeki adaylık savaşları Türk siyasetinde gündem olmaya devam ediyor. İttifak içinde Kılıçdaroğlu'nun sürekli kendini ön plana çıkarması ve İYİ Parti'den gelen vetolar gündem olurken TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Hüseyin Yayman Millet İttifakı'nın adayına yönelik tahminini A Haber canlı yayınında açıkladı. İşte detaylar...
2023 seçimlerine artık kısa bir süre kalırken Millet İttifakı'nda da adaylık tartışmaları her geçen gün daha da büyüyor.
AKŞENER İLE KILIÇDAROĞLU ARASINDA SARAÇHANE GERGİNLİĞİ
Kılıçdaroğlu'nun sürekli olarak kendi adını ortaya atması ve Akşener'in "kazanacak aday" söylemiyle Ekrem İmamoğlu'nu adaylık için desteklemesi ittifakta yeni bir kriz doğururken bunun son örneği Saraçhane Operasyonu oldu.
İttifak içinde bu gelişmeler yaşanırken A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Hüseyin Yayman Millet İttifakı'nın adayına yönelik tahminini canlı yayında açıkladı.
ADAY KILIÇDAROĞLU OLACAK
6'lı masanın adayının Kılıçdaroğlu olacağını düşünüyorum. Tüm mesajların alt alta koyulduğu zaman Kılıçdaroğlu adının ortaya çıktığı görülüyor. Buna dair çok sayıda delil de var.
MINTIKA TEMİZLİĞİ YAPILIYOR
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında bir tartışma olsaydı Cihan Paçacı istifa etmek zorunda kalmazdı. Bir mıntıka temizliği yapılıyor. Bir türbeyi ziyaret ediyor Kılıçdaroğlu. Burada soy kütüğü okunuyor. Neden şimdi okunuyor?
NET OLARAK İSİM VERDİ
Cumhur İttifakı'nın yarışacağı rakip kendisi. Seçimin sonucu belli olmuş durumda. Kılıçdaroğlu aday olmuş durumda ya da bir süpermen buldular. Kılıçdaroğlu 10 seçim kaybetmiş 11. seçimi de kaybedecek. Adayları net olarak Kılıçdaroğlu olacak.
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