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CHP teşkilatı Akşener'i üzecek! Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını videoyla ilan ettiler

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Giriş Tarihi: 28.01.2023 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023
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CHP teşkilatı Akşener’i üzecek! Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını videoyla ilan ettiler

CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti. 4 Şubat 2023 tarihini işaret eden Killik, kum saati emojisini de paylaşımına ekledi ve "Çok yakında" ifadelerini kullandı. Paylaşıma, CHP seçmenleri üst perdeden tepki gösterdi. Yaşananların 6'lı masada nasıl yankı bulacağı ise merak konusu oldu. Bilindiği üzere İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp Ekrem İmamoğlu'nu parlatma çabasına girişmişti. İYİ Parti kanadı, Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda ayrı aday çıkaracaklarını duyurmuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılacağını duyurdu. Seçimlere az bir zaman kala, muhalefet partileri 'adaylık' tartışmaları üzerinden birbirine düştü.

CHP kanadı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını ön plana çıkarırken, İYİ Parti kanadı ise CHP liderine kapıyı kapatıp, adaylık için Ekrem İmamoğlu'nu gösterdi. Bu talep de CHP kanadından veto yeyince İYİ Parti'den sert bir tepki geldi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, geçtiğimiz günlerde bir gazeteye verdiği demeçte, ittifak ortakları CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin iki ihtimalin olduğunu belirterek, "Ya Kemal Bey bu itiraza karşı yeni bir aday önerir ya da kendisinde diretir" dedi.

İkincisinin daha olası olduğunu belirten Paçacı, "O zaman ne olur?" sorusuna, "Altılı Masa bir deklarasyon yayınlayabilir ve çoklu adayla çıkar, İYİ Parti de kendi adayını çıkarabilir." yanıtını verdi.

İYİ PARTİ'DE 'KILIÇDAROĞLU' KIYIMI

Yaşananlar sonrası ittifak birbirine girdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Paçacı'yı görevden el çektirdi. İYİ Partili Paçacı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

AKŞENER'İN KILIÇDAROĞLU'NU BİTİRİP İMAMOĞLU'NUN ÖNÜNE AÇACAK 'ANKET' OYUNU

Yaşananlar sonrası 11'inci kez toplanan 6'lı masa yazılı bir açıklama yaptı. Duyuruda yer alan 'halkın tercihleri' ifadesi ise tüm dikkatleri üzerine topladı. Bu ifade İYİ Parti'nin aday belirleme yöntemleri olarak "anketler kullanılsın" talebini akıllara getirdi.

Öte yandan 11. toplantı sonunda masaya getirilen 'anket' kartı İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önüne çektiği set olarak da yorumlandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AKŞENER'E KARŞI ATAK: CHP TEŞKİLATI DEVREDE

Akşener'in desteğini arkasına alan İmamoğlu'nun kendisini parlatma çabaları il il yaptığı ziyaretlerle dikkat çekerken CHP teşkilatından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti.

4 Şubat 2023 tarihini işaret eden Killik, kum saati emojisini de paylaşımına ekledi ve "Çok yakında" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIK PAYLAŞIMINA TEPKİLER ART ARDA SIRALANDI

Paylaşıma, CHP seçmenleri üst perdeden tepki gösterdi. Gelen tepkilerden bazıları ise şöyle:

"Tüm hevesimizin içine ettiniz. Kimse; halkın isteklerini duymayanlara karşı umut, heyecan beklemesin."

"Ne güzel keyiflenmiştim gecemin içine ettiniz sağolasın "

"Chp'ye oy vermemek vatan millet meselesi oldu artık"

"Sakın böyle bir şey yapmayın! Sizi uyarıyorum."

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