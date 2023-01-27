DEVA Partisi’nden ihraç edilen Musa Malik Yıldırım’dan Ali Babacan’a: HDP’nin eş genel başkanı gibi!

BABACAN'A ZOR SORULAR: "NEDEN HDP İLE AYNI DİLİ KONUŞTUN?"

Türkiye'ye yabancı bir gömlek giyen Ali Babacan ile yaptığı bir konuşmayı anlatan Malik Yıldırım, "Ali Babacan'a bir şeyler sormuştum; 'Anayasa'nın ilk 4 maddesinin neyinden rahatsızsın?', 'Deva partisinin HDP ve türevleriyle birlikte aynı dili konuşmasının sırrı nedir?' diye... Bu sorulara cevap vermek yerine Ali Babacan jet hızıyla bizi ihraca göndermiştir." gerçeğini aktardı.

"DEVA PARTİSİ'Nİ NÖBETÇİ HDP'YE ÇEVİRMİŞ"

Türkiye düşmanı eli kanlı terör örgütü PKK ile siyasi bağı olan HDP'nin peşinden sürüklenen Ali Babacan'ı ağır topa tutan Malik Yıldırım, "Ali Babacan, Deva Partisi'ni nöbetçi HDP'ye çevirmiş, kendisi de HDP'nin 3. eş genel başkanı gibi davranıyor. Türkiye düşmanlarının söylemiş olduğu sözleri söylüyor. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Babacan kendi aklı ile değil, başkalarının aklı ile konuşuyor." cümlelerini sarf etti.