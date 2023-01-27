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DEVA Partisi'nden ihraç edilen Musa Malik Yıldırım'dan Ali Babacan’a: HDP'nin eş genel başkanı gibi!

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 27.01.2023 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023
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DEVA Partisi’nden ihraç edilen Musa Malik Yıldırım’dan Ali Babacan’a: HDP’nin eş genel başkanı gibi!

DEVA Partisi’nden ihraç edilen Musa Malik Yıldırım, A Haber’e özel flaş açıklamalar yaptı. Babacan’ı ağır sözlerle topa turan Yıldırım, “Partisini nöbetçi HDP’ye çevirmiş, kendisi de HDP’nin 3. Eş genel başkanı gibi davranıyor.” dedi. İhraç edilmeden Babacan’ın suratına vurduğu gerçekleri de duyuran Malik Yıldırım, “Türkiye düşmanlarının söylemiş olduğu sözleri söylüyor. Bunu kabul etmek mümkün değildir.” ifadelerine yer verdi.

A Haber, 6'lı masada yaşananları ve HDP ile girilen kalleş ittifakın sır perdelerini aralamaya devam ediyor.

Ali Babacan'ın neşter operasyonu ile DEVA Partisi'nden ihraç edilen Musa Malik Yıldırım, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile girilen ittifakın şifrelerini çok çarpıcı bir dille aktardı.

"BABACAN KANDİL'E SESLENİŞ KONUŞMASI YAPTI"

Babacan'ın bir konuşmasını anımsatan Malik Yıldırım, "Ben o gün Ali Babacan'a bu Türkiye'ye sesleniş konuşması değil, Kandil'e sesleniş konuşması olduğunu söyledim." ifadelerine yer verdi.

"TERÖRÜN KAYNAĞINA SU SERPTİ"

Ali Babacan'ın konuşmalarında daha çok kurucu değerlerle uğraştığını bildiren Yıldırım, "Demokrasi vurgusu yaparken terörün kaynaklarına su serpmeyi ihmal etmeyen bir görüntü veriyor. " dedi.

BABACAN'A ZOR SORULAR: "NEDEN HDP İLE AYNI DİLİ KONUŞTUN?"

Türkiye'ye yabancı bir gömlek giyen Ali Babacan ile yaptığı bir konuşmayı anlatan Malik Yıldırım, "Ali Babacan'a bir şeyler sormuştum; 'Anayasa'nın ilk 4 maddesinin neyinden rahatsızsın?', 'Deva partisinin HDP ve türevleriyle birlikte aynı dili konuşmasının sırrı nedir?' diye... Bu sorulara cevap vermek yerine Ali Babacan jet hızıyla bizi ihraca göndermiştir." gerçeğini aktardı.

"DEVA PARTİSİ'Nİ NÖBETÇİ HDP'YE ÇEVİRMİŞ"

Türkiye düşmanı eli kanlı terör örgütü PKK ile siyasi bağı olan HDP'nin peşinden sürüklenen Ali Babacan'ı ağır topa tutan Malik Yıldırım, "Ali Babacan, Deva Partisi'ni nöbetçi HDP'ye çevirmiş, kendisi de HDP'nin 3. eş genel başkanı gibi davranıyor. Türkiye düşmanlarının söylemiş olduğu sözleri söylüyor. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Babacan kendi aklı ile değil, başkalarının aklı ile konuşuyor." cümlelerini sarf etti.

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