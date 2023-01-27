A Haber’den yeni belgesel: “Çarpıtma”

Türkiye'nin 20 yıllık kazanımlarını sırf kendi koltuk savaşları için heba etmeye çalışan, ABD ve Batı destekli küresel aklın hegemonyasında kürek çeken muhalefet birçok kez Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı alçak yalanlarıyla hedef almıştı.

Başta CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve arkasındaki akıl, güçlü Türkiye'nin önüne set çekmek için yalanlarını tek tek devreye soktu.