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A Haber'den yeni belgesel: “Çarpıtma”

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 27.01.2023 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023
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A Haber’den yeni belgesel: “Çarpıtma”

A Haber, belgeseller serisine bir yenisini daha ekledi. Türkiye’nin hakikati anlatan kanalı A Haber, siyaset ve sosyal medya sahnesinde “Çarpıtma, propaganda ve dezenformasyonun birleştiği noktada insanlar nasıl bir yalana inandırılıyor?” cümlesini derinlemesine işledi. İşte A Haber’de saat 21.00’da yayınlanan “Çarpıtma” başlıklı belgeseli…

Dezenformasyon, psikolojik harp yöntemleri, algı çalışmaları...

Türkiye'deki muhalefetin sık sık sahnelediği ve vatandaşın zihnini bulandıran algı içerikli söylemleri, A Haber'de yayınlanan "ÇARPITMA" belgeseli ile anlatılıyor.

Türkiye'nin 20 yıllık kazanımlarını sırf kendi koltuk savaşları için heba etmeye çalışan, ABD ve Batı destekli küresel aklın hegemonyasında kürek çeken muhalefet birçok kez Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı alçak yalanlarıyla hedef almıştı.

AHaber CANLI YAYIN

Başta CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve arkasındaki akıl, güçlü Türkiye'nin önüne set çekmek için yalanlarını tek tek devreye soktu.

Şimdi de terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ve 6'lı masa, 2023 seçimleri yolunda Türkiye'nin 100. yılını baltalamaya çalışan eylem ve hileli oyunlarını sahnelemekte.

İşte "Çarpıtma, propaganda ve dezenformasyonun birleştiği noktada insanlar nasıl bir yalana inandırılıyor?" sorusuna yanıt veren ve A Haber'de saat 21.00'da yayınlanan "Çarpıtma" başlıklı belgeseli…

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