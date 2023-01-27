A Haber'den yeni belgesel: “Çarpıtma”
A Haber, belgeseller serisine bir yenisini daha ekledi. Türkiye’nin hakikati anlatan kanalı A Haber, siyaset ve sosyal medya sahnesinde “Çarpıtma, propaganda ve dezenformasyonun birleştiği noktada insanlar nasıl bir yalana inandırılıyor?” cümlesini derinlemesine işledi. İşte A Haber’de saat 21.00’da yayınlanan “Çarpıtma” başlıklı belgeseli…
Dezenformasyon, psikolojik harp yöntemleri, algı çalışmaları...
Türkiye'deki muhalefetin sık sık sahnelediği ve vatandaşın zihnini bulandıran algı içerikli söylemleri, A Haber'de yayınlanan "ÇARPITMA" belgeseli ile anlatılıyor.
Türkiye'nin 20 yıllık kazanımlarını sırf kendi koltuk savaşları için heba etmeye çalışan, ABD ve Batı destekli küresel aklın hegemonyasında kürek çeken muhalefet birçok kez Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı alçak yalanlarıyla hedef almıştı.
Başta CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve arkasındaki akıl, güçlü Türkiye'nin önüne set çekmek için yalanlarını tek tek devreye soktu.
İşte "Çarpıtma, propaganda ve dezenformasyonun birleştiği noktada insanlar nasıl bir yalana inandırılıyor?" sorusuna yanıt veren ve A Haber'de saat 21.00'da yayınlanan "Çarpıtma" başlıklı belgeseli…
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yalı Çapkını 19. bölüm CANLI İZLE! Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm FULL HD izle! 27 Ocak 2023 SON BÖLÜM!
- Sosyal yardım alanlara müjde son dakika geldi! Miktar değişti, e Devlet'ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, evde bakım, doğal gaz...
- Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı? Wednesday 2. sezon 1. bölüm ne zaman başlayacak, olacak mı?
- CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2023 | Cemre nedir, düştü mü? Havaya, suya, toprağa ne zaman, hangi ayda düşer?
- EYT'de KADRO ağı genişliyor! SSK’ya geçene %20 kazanç! 8 Eylül 1999 sonrası işe girenler... Çalışma süresi, enflasyon!
- VGM kapısını çalanlara 2.715,19 TL veriyor! Şartların tamamını sağlayanlara aylık bağlanacak! İşte başvuru formu
- Arife Gökçe son dakika bulundu mu? Müge Anlı'da Arife Gökçe yeni gelişme, haber var mı?
- Miraç Kandili ne zaman? Anlam ve önemi nedir? Miraç, Berat, Mevlid kandili hangi tarihte? 2023 dini günler takvimi
- Akaryakıt Pompa Satış Fiyatları: Benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Akaryakıta yeni indirim gelecek mi?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 27 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte birinci olan isim...
- Arka Sokaklar neden yok, bitti mi? Final mi yaptı, devam edecek mi? Arka Sokaklar 639. yeni bölüm ne zaman başlayacak?
- HATİM DUASI ARAPÇA OKUNUŞU | Hatim duası okumanın fazileti nedir? Nasıl yapılır? Hangi sureler okunur? Farz mı, Vacip mi?