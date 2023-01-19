İHA/SİHA’ları hedef alan DEVA Genel Başkanı Ali Babacan’a Azerbaycan halkından sert tepki! Sadece bizi sevmeyenler karalayabilir

"TUTUM TAMAMEN YANLIŞ"

Bayraktar İHA'larına karşı söylenen olumsuz açıklamaların muhalif kesimlerin düşünceleri olduğunu söyleyen Deyanet Selimhanlı, "Azerbaycan'da bu insansız hava araçlarına karşı olan tutum çok olumlu. Türkiye ile kardeş halkız. Bu projelere karşı olan tutum tamamen yanlıştır. Bu sadece Sayın Erdoğan'a karşıt olanların düşüncesi" ifadelerini kullandı.

"BAYRAKTAR'A KARŞI SÖYLENEN BU İDDİALAR SİYASİ MAKSATLAR GÜDÜYOR"

Bayraktar SİHA'larının Karabağ ve Ukrayna'daki savaşlarda rolünün büyük olduğunu ifade eden Seymur Alisgenderov, "Bu savaşlarda çok büyük role sahip oldu. Bayraktar'a karşı böyle iddiaların öne sürülmesi bizi çok hayal kırıklığına uğrattı. Bayraktar'a karşı söylenen bu iddialar siyasi maksatlar güdüyor. Ancak bu böyle olmamalıydı. Bayraktar dünya çapında çok tanınıyor. Bunu dünyadaki ülkelerin Bayraktar'a olan ilgisinden görebiliriz" diye konuştu.