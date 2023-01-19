İHA/SİHA'ları hedef alan DEVA Genel Başkanı Ali Babacan'a Azerbaycan halkından sert tepki! Sadece bizi sevmeyenler karalayabilir
İHA/SİHA düşmanlarıyla ittifak kuran Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, BAYKAR'a çirkin saldırıda bulunmuştu. CIA elemanının desteklediği Babacan'a tepkiler büyürken, Azerbaycan halkı da sert çıktı. Babacan'ın tutumunun yanlış olduğunu belirten Azerbaycanlılar, "Bu projeler, her iki devlerin savunma sanayisini güçlendiriyor. Bu projeleri sadece bizi sevmeyenler karalayabilir." ifadelerine yer verdi.
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın katıldığı bir televizyon programında Baykar'ın ürettiği milli İHA ve SİHA'ları hedef almasına Azerbaycan'dan tepki geldi.
Azerbaycan halkı, Babacan'ın açıklamalarını doğru bulmadıklarını ve kendisinin siyasi maksatlar güttüğünü söyledi.
Savunma sanayisinin ülkeleri ileri taşıyan temel taşlarından biri olduğunu belirten Nufil Hüseyinov, "Bayraktar ve diğer savunma sanayi ürünlerinin gelişmesi, Türkiye'nin gelişmesine ve gelecekteki güvenliğine büyük katkı sağlıyor. Bu projeyle Türkiye öncü ülkeler arasına girdi. Bayraktar İHA'larının Karabağ Savaşı'nda bize büyük yardımları oldu. Komşu devletlerin, özellikle Türk devletlerinin savunma sanayisinin gelişmesi diğer devletlere de ciddi katkı sağlıyor. Bu da insanların refahına katkı sağlıyor ve terörist grupların yaygınlaşmasını engelliyor. Savunma sanayiinin gelişmesine muhalefetin karşı çıkmasını doğru bulmuyorum" dedi.
"TUTUM TAMAMEN YANLIŞ"
Bayraktar İHA'larına karşı söylenen olumsuz açıklamaların muhalif kesimlerin düşünceleri olduğunu söyleyen Deyanet Selimhanlı, "Azerbaycan'da bu insansız hava araçlarına karşı olan tutum çok olumlu. Türkiye ile kardeş halkız. Bu projelere karşı olan tutum tamamen yanlıştır. Bu sadece Sayın Erdoğan'a karşıt olanların düşüncesi" ifadelerini kullandı.
"BAYRAKTAR'A KARŞI SÖYLENEN BU İDDİALAR SİYASİ MAKSATLAR GÜDÜYOR"
Bayraktar SİHA'larının Karabağ ve Ukrayna'daki savaşlarda rolünün büyük olduğunu ifade eden Seymur Alisgenderov, "Bu savaşlarda çok büyük role sahip oldu. Bayraktar'a karşı böyle iddiaların öne sürülmesi bizi çok hayal kırıklığına uğrattı. Bayraktar'a karşı söylenen bu iddialar siyasi maksatlar güdüyor. Ancak bu böyle olmamalıydı. Bayraktar dünya çapında çok tanınıyor. Bunu dünyadaki ülkelerin Bayraktar'a olan ilgisinden görebiliriz" diye konuştu.
"SİYASİ MAKSATLARLA KULLANILMASI KABUL EDİLEMEZ"
Bayraktar TB2, Kızılelma ve gelecekte ortaya çıkacak olan teknolojik silahların Türkiye ve Azerbaycan'ın savunma sanayisinin bel kemikleri olduklarını belirten Hayal Aliyev, "Bu projeler, her iki devlerin savunma sanayisini güçlendiriyor. Bu projeleri sadece bizi sevmeyenler karalayabilir. Bunun siyasi maksatlarla kullanılması kabul edilemez" şeklinde konuştu.
CIA ELEMANI BABACAN'A DESTEK VERMİŞTİ
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği SİHA'ların öncüsü olan Baykar'ı hedef aldı. Rekabet kılıfına sığınarak Baykar'a yüklenen Babacan, "SİHA'lar hükümetin en önemli propaganda projesi. Bunu kutsal hale getirdiler ama biz buna dokunacağız" tehdidinde bulundu.
BAYKAR'I HEDEF ALANLAR: CIA, FETÖ, 6'LI MASA...
Terör örgütü FETÖ'ye desteği ile tanınan Türkiye düşmanı, CIA etki ajanı Michael Rubin, Türk Savunma Sanayii'ne yönelik kara propaganda yaptı. Makalesinde Türk SİHA'larını hedef aldı, "Türkiye'nin SİHA ihracatı ABD için tehdit" ifadelerini kullandı.
ABD'nin Irak ve Afganistan gibi bölgelerde yol açtığı istikrarsızlığı görmezden gelen Rubin, bir de SİHA'ların istikrarı bozduğunu savundu.
FETÖ mensubu firari teröristler de yaşananların ardından sosyal medya üzerinden Baykar'ı hedef alan algı operasyonlarına girişti.
HALUK BAYRAKTAR'DAN SERT TEPKİ
Babacan'ın açıklamalarına Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar sert bir yanıt verdi.
Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Haluk Bayraktar, "Baykar hakkında söylediklerinizi hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla milletimize havale ediyoruz." dedi. Bayraktar, "Biz rekabetten korkmuyoruz. Bilakis; ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHA'larıyla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Bayraktar, eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin'in Türk savunma sanayisinin güçlenmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, Baykar'a yaptırım çağrısında bulunduğunu, aynı gün FETÖ'cü kaçak şahısların yayın organlarından iftiralarda bulunduğunu, yine aynı gün Ali Babacan'ın iftiralar atarak açıklamalar yaptığını belirterek, "Bu kadar şey nasıl oluyor bir anda? Biz işimize odaklanmışız ve ülkemizi bu alanda dünyanın en ileri ülkesi yapmaya çalışıyoruz. Bizim siyasi bir polemiğin içerisinde olma gibi bir derdimiz yok." diye konuştu.
CIA'DEN BABACAN'A DESTEK
Rubin, BAYKAR'ı tehdit etme rezilliğine imza atan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a destek paylaşımında bulundu.
Konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan CIA etki ajanı, "Babacan'ı rahat bırakın. Hiç değilse o Davutoğlu gibi FETÖ'cü değil" şeklinde konuştu.
DAVUTOĞLU'NU FETÖ'CÜ İLAN ETTİLER
CIA'nin Ali Babacan'a destek verip Ahmet Davutoğlu'nu FETÖ'cü ilan etmesi tüm dikkatleri üzerine topladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DOLAR KURU SON DAKİKA: TCMB'nin faiz kararı sonrası Dolar/TL ne kadar, kaç TL oldu? Canlı döviz kurları
- SGK AYLIK HESAPLAMA ROBOTU | Emekli olunca ne kadar maaş alırım? 2023 ZAMLI emekli maaş hesaplama nasıl yapılır? 4A,4B,4C maaşları...
- Devamsızlık kaç gün olursa belge alınmaz? 5 gün devamsızlık yapan takdir teşekkür belgesi alabilir mi? İlkokul, ortaokul, lise...
- Müge Anlı Hilal Baltacı kimdir, kaç yaşında? Hilal Baltacı olayı ne? Üfürükçü Süleyman kimdir?
- PYBS İOKBS bursu yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Ocak ayı bursluluk parası ne kadar oldu? MEB ödeme takvimi...
- AÖF sınav giriş belgesi ÇIKTI ALMA EKRANI! 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
- Hrant Dink ne zaman, neden öldü? Hrant Dink kimdir, kaç yaşında öldü? İşte yaşam öyküsü
- Fenerbahçe Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) son 16 turu FB Rizespor maçı hangi kanalda?
- Memur ve emekliye can yeleği olacak EK GÖSTERGE ARTIŞI! 2.587 TL ilave zam! 3600 ek gösterge maaş farkı ne zaman yatacak?
- Osmanbey metrosu neden kapatıldı? Osmanbey metro ne zaman, saat kaçta açılacak?
- TCMB 2023 Ocak faiz kararı son dakika: Merkez Bankası yılın ilk faiz kararı ne oldu? TCMB politika faizi yüzde kaç?
- BEKÇİ ALIMI E-DEVLET BAŞVURU EKRANI | 26 ilde bekçi alımı ne zaman, şartları neler? 2023 bekçilik sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılır?