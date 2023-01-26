EYT düzenlemesinde ne var? Başvurular nasıl olacak?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde EYT düzenlemesiyle ilgili ilk somut adım atıldı. AK Parti, grup teklifi için milletvekillerinden imza almaya başladı. İmzalar tamamlandıktan sonra teklif Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Peki EYT düzenlemesinde ne var? Başvurular nasıl olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.
Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri:
"Geçtiğimiz hafta bürokratlar milletvekillerine teknik bir sunum yaptı. Çoğu insanda bilmiyor ama bu sunum sırasında vekillerin talepleri de alındı. Bunlar da değerlendirildi. Şimdi Meclis'te tabi hem EYT için hem yapılandırma için imza toplanıyor. O da çok hızlı şekilde gerçekleşecek. Bize de bu sunumlardan bilgiler geldi. İlk baştaki şartlar çok da değişmedi.
8 Eylül 99 öncesi şartlara dönmüş olundu. SSK için 20 yıl kadınlarda 25 yıl erkeklerde bekleme süresi olacak burada çalışma zorunluluğu yok. Emeklilik için 5 bin gün yeterli olacak. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda kadınlarda 20 yıl 7 bin 200 gün erkeklerde 25 yıl 9 bin gün prim şartı var. Bu şartlarla 8 Eylül 99 öncesine dönülmüş oldu. Yaş şartı yok.
Staj ve çıraklık meselesi çok konuşuldu. Şu anda bu taslağın içerisinde bu yok. Daha bunun komisyon aşaması var, Genel Kurul aşaması var. Oralarda genelgeler verilebilir. Tabi bu milletvekillerinin iradesi altında bir durum. Kısmi emeklilik hakkı tanındı. SSK'de 3 bin 600 gün yeterli olacak. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda 5 bin 400 gün yeterli olacak. İlk maaşlar mart ayına yetişecek. Ramazan Bayramı'nda ikramiyeler alınacak. Başvurular online olarak yapılacak.
Süre sınırı olmayacak, bu çok önemli. 8 Eylül 99 öncesi sigortalı olmuşsanız yani EYT'li iseniz yasada belirtilen şartları ne zaman tamamlarsanız o zaman başvuru yapıp emekli olacaksınız. Başvuru için süre sınırı yok. Bu kazanılmış hak olarak EYT'lilere verilmiş olacak. Maaş hesabında bir değişiklik yok."
EYT VEKİLLERİN İMZASINA SUNULDU! İŞTE TASLAKTAN BAŞLIKLAR
*Milletvekillerine sunum yapıldı
*Vekillerin katkıları alındı
*Şartlar 8 Eylül öncesi olacak
*Staj ve çıraklık yasada yok
*Kısmi emeklilik hakkı var
*İlk maaşlar Mart ayında
*Başvuru online olacak
*Süre sınırı olmayacak
*Maaş hesabı değişmeyecek
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