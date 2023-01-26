EYT düzenlemesinde ne var? Başvurular nasıl olacak?

EYTDE SON VİRAJ! MİLYONLARCA VATANDAŞI UYARDI! Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri:

"Geçtiğimiz hafta bürokratlar milletvekillerine teknik bir sunum yaptı. Çoğu insanda bilmiyor ama bu sunum sırasında vekillerin talepleri de alındı. Bunlar da değerlendirildi. Şimdi Meclis'te tabi hem EYT için hem yapılandırma için imza toplanıyor. O da çok hızlı şekilde gerçekleşecek. Bize de bu sunumlardan bilgiler geldi. İlk baştaki şartlar çok da değişmedi.