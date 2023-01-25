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Haberler Galeri "Karne hediyesi et" algısı böyle çöktü! A Haber gerçeği ortaya çıkardı! Yalanı diline sakız yapanlar özür dileyecek mi?

"Karne hediyesi et" algısı böyle çöktü! A Haber gerçeği ortaya çıkardı! Yalanı diline sakız yapanlar özür dileyecek mi?

Habertürk muhabiri mikrofon uzattığa çocuğa, "Annem karne hediyesi olarak bana et aldı" cümlesini söyletip kurgu bir haber yaptı. A Haber gerçeği ortaya çıkarınca Habertürk, konuyla ilgili inceleme başlatıp, muhabirinin işine son verdi. Asılsız haberdeki yönlendirme anlarına ilişkin görüntüler de yayınlandı. Söz konusu televizyon kanalı haberi yapan muhabirin görevine son verdi ancak "asılsız haber" siyasetçiler tarafından hükümete saldırı olarak kullanılmaya devam ediliyor. Bu gelişmenin ardından kimi siyasetçilere, gazetecilere ve sanatçılara gözler çevrilirken et ve çocuk üzerinden sosyal medyada yazdıklarına dair özür dileyip dilemeyecekleri merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 25.01.2023 09:31 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 09:47
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Karne hediyesi et algısı böyle çöktü! A Haber gerçeği ortaya çıkardı! Yalanı diline sakız yapanlar özür dileyecek mi?
İstanbul'da yedi yaşındaki çocuğa annesi tarafından karne hediyesi olarak et alındığı yönünde Habertürk TV'de 23 Ocak'ta bir haber yayınlanmıştı. Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) piyasaya taze karkas et satışı yapmayı planlaması üzerine yapılan haberde, bir çocuğun "Annem karne hediyesi et aldı" sözleri sosyal medyada gündem olmuştu. Sözcü ile Cumhuriyet gazeteleri ise televizyon kanalının haberini ve çocuğun sözlerini manşetlerinden yayınlayarak bir algı operasyonuna girişmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Karne hediyesi et algısı böyle çöktü! A Haber gerçeği ortaya çıkardı! Yalanı diline sakız yapanlar özür dileyecek mi?

A HABER KASAP VE ANNEYLE GÖRÜŞEREK GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

A Haber ise Habertürk TV'nin yayını sonrasında Şişli'de bulunan Kasap Zafer Kadife'ye ulaşarak görüşmüştü. Zafer Kadife yaptığı açıklamada çocuğun ailesini tanıdığını, ihtiyaç sahibi bir aile olmadıklarını, çocuğun ailesinin sürekli et alışverişi için dükkânlarına geldiğini ve karne hediyesi olarak ailenin çocuğa aslında tablet alacağını ifade etmişti.

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Karne hediyesi et algısı böyle çöktü! A Haber gerçeği ortaya çıkardı! Yalanı diline sakız yapanlar özür dileyecek mi?

Bu açıklamaya göre ihtiyaç sahibi aile olarak muhalif medyada ve muhalif siyasetçiler tarafından algı operasyonu için kullanılan çocuğun ailesini ev ve otomobilleri olduğu ortaya çıkmıştı. Anne, yalan haberlerle siyasete malzeme yapıldıklarını gerekçe göstererek şikâyetçi olduğunu dile getirmişti. Oğluna babasının karne hediyesi olarak tablet alacağının altını çizen anne Nihal Güney, oğluyla görüşen muhabirin ise oğlunu yönlendirdiğini ifade etmişti.

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Karne hediyesi et algısı böyle çöktü! A Haber gerçeği ortaya çıkardı! Yalanı diline sakız yapanlar özür dileyecek mi?

HAM GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI: MUHABİRDEN BİLİNÇLİ YÖNLENDİRME

Haberin ham görüntülerinde muhabirin küçük çocuğa defalarca "'Annem bana karne hediyesi et aldı' der misin?" diyerek yönlendirme yaptığı görüldü. Küçük çocuğun muhabirin yönlendirmesi doğrultusunda annesinin karne hediyesi olarak et aldığını söylediği anlaşıldı.

BİR ÇOCUĞU SİYASİ MALZEME YAPTILAR!
Muhalif siyasetçiler ise annesi tarafından yedi yaşındaki çocuğa karne hediyesi olarak et aldığı yönündeki Habertürk TV'nin haberinin sosyal medyada yayınlaması ardından ardı ardına açıklamalar yapmıştı. İşte o açıklamalar:

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Karne hediyesi et algısı böyle çöktü! A Haber gerçeği ortaya çıkardı! Yalanı diline sakız yapanlar özür dileyecek mi?