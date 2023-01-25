"Karne hediyesi et" algısı böyle çöktü! A Haber gerçeği ortaya çıkardı! Yalanı diline sakız yapanlar özür dileyecek mi?

Habertürk muhabiri mikrofon uzattığa çocuğa, "Annem karne hediyesi olarak bana et aldı" cümlesini söyletip kurgu bir haber yaptı. A Haber gerçeği ortaya çıkarınca Habertürk, konuyla ilgili inceleme başlatıp, muhabirinin işine son verdi. Asılsız haberdeki yönlendirme anlarına ilişkin görüntüler de yayınlandı. Söz konusu televizyon kanalı haberi yapan muhabirin görevine son verdi ancak "asılsız haber" siyasetçiler tarafından hükümete saldırı olarak kullanılmaya devam ediliyor. Bu gelişmenin ardından kimi siyasetçilere, gazetecilere ve sanatçılara gözler çevrilirken et ve çocuk üzerinden sosyal medyada yazdıklarına dair özür dileyip dilemeyecekleri merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 25.01.2023 09:31 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 09:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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