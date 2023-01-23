Seçim takvimi nasıl işleyecek? Seçim kararı için kaç oy lazım?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta çarşamba günü AK Parti Grup Toplantısı’nda seçim tarihi için 14 Mayıs’ı işaret etti. Başkan Erdoğan, cumartesi günü Bursa'da gençlerle bir araya geldi. "10 Mart'ta yetkimi kullanacağım" diyen Başkan Erdoğan, seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağını tekrarladı. Erdoğan seçimler için "gençlere güveniyoruz" dedi. Peki Türkiye 14 Mayıs'ta seçime nasıl gidecek? Başkan Erdoğan'ın 10 Mart'ta yetkisini kullanacağını açıklamasının ardından süreç nasıl işleyecek? Ankara'dan detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

Anayasa'ya göre Cumhurbaşkanı kararı veya TBMM'de milletvekillerinin beşte üç çoğunluğun (360) kararı ile seçim tarihi belirleniyor. 14 Mayıs için TBMM'nin en geç 9 Mart'a kadar bu kararı alması gerekiyor.

Meclis'ten karar çıkmaması halinde sandık tarihini Cumhurbaşkanı belirleyecek. AK Parti kanadında Cumhurbaşkanı'nın 14 Mayıs'ta seçim yapılması için karar vereceği tarih olarak 10 Mart'a işaret ediliyor. Cumhurbaşkanı ilk turda seçilmezse ikinci tur 28 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Mevzuata göre; Cumhurbaşkanı seçim kararı alması halinde bunun 48 saatte Resmi Gazete'de yayınlanması ve bu kararın 60 günlük sürenin ardından ilk pazar günü uygulanması gerekiyor. Seçim kararı 8-13 Mart arasında Resmi Gazete'de yayımlanacak. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için son gün 25 Mart... Vekil aday listeleri 10 Nisan'a kadar YSK'ya teslim edilecek. Bürokrasideki istifalar 13 Mart'tan sonra başlayacak.

TBMM'DE SEÇİM KARARI İÇİN KAÇ OY LAZIM?

PARTİLER SANDALYE SAYISI

AK PARTİ 286

CHP 134

HDP 56

MHP 48

İYİ PARTİ 37