Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan FLAŞ seçim açıklaması ve İsveç’e NATO için ret mesajı

İSVEÇ'TEKİ ALÇAK EYLEM SONRASI NATO İÇİN RET SİNYALİ

Cuma günü Bilecik'teyiz. Cumartesi günü inşallah Denizli'ye gideceğiz. Bu arada pekçok yurt içi ve yurt dışı görüşmelerimiz olacak. Bütün toplantılarımızın en önemli yanı gençlerimizle yaptığımız görüşmeler ve hanım kardeşlerimizle yaptığımız görüşmeler. Şu anda üzerinde hassasiyetle durmam gereken konu; İsveç'in NATO üyeliği başvurusuyla başlayan ve bir esfeli safilinin mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim mushafını yakmasına kadar varan hadiselerdir. İslam dini, peygamber efendimizin vasıtasıyla ilk müjdelendiği günden beri Ebu Cehil'in sembolü olan pekçok saldırının, alçaklığın hedefi olmuştur. İslam'la müşerref olarak Kur'an-ı Kerim'in aydınlığa kavuşmak bir nasip işidir. İnsan hak ve özgürlüklerin çok basit tanımı vardır. Bireyin hak ve özgürlüklerin sınırı diğer insanların hak ve özgürlüklerin başladığı yere kadardır. Hiçbir birey ne müslümanların ne diğer inanç sahibi insanların kutsallarını aşağılamak özgürlüğüne sahip değildir. Nefret ve ayrıcılık suçundan ağır yaptırımlara tabi bu ülke bizce de yerinde yaklaşımdır. İsveç'teki çirkin eylem en başta müslümanlar olmak üzere insan hak ve özgürlüklerine saygı duyan herkese yapılmış bir hakarettir. Bu alçak saldırının Türkiye büyükelçiliğinin önünde gerçekleşmesi bizim açımızdan milli mesele haline dönüştürüyor. Bu zihniyet uzunca süredir eli kanlı terör örgütlerine kucak açmayı da demokrasi kılıfıyla meşrulaştırmaya çalışıyor. Milyarlarca müslümanın inancıyla birlikte 85 milyon Türk vatandaşın manevi şahsiyetine saldıran bu zihniyetin asırlardır bir arpa boyu yol alınmadığının şahidir. Bu sapkınlığı teşvik edenler, göz yumanlar hiç şüphesiz sonuçlarını da hesap etmişlerdir. Senin güvenlik güçlerin, polisinin koruması altında bu ihaneti, namussuzluğu, alçaklığı, adiliği yapacak, onların korumasıyla biz müklümanlara ne yaphtık diyecekler. Böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya başvuru konusunda artık bizdeh herhangi bir hayırhahlık beklemeyeceği açıktır. Terör örgütlerinde caddelerinizde, sokaklarınızda cirit attıracaksınız ondan sonra bizden NATO'ya girmesi için destek bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey. Madem bu kadar seviyorsunuz, koruyorsunuz, öyleyse ülkelerinin savunmalarını emanet etmeleri tavsiyesinde bulunuyorum. Biz bir şeyi söyleyince dürüst söyleriz, birileri bize namussuzluk yaptığında haddine bildiririz. İsveç yönetimi hak ve özgürlüklere bu kadar saygılıysanız önce Türkiye Cumhuriyeti'nin ve müslümanların dini inancına saygı göstereceksiniz. Bu saygıyı göstermiyorsanız kusura bakmayın bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz.

Geçtiğimiz yılı şehirlerimizin tamamına ve sektörün tümüne yayılan yatırımlarıyla, işgücüne katılımdaki fevkalade artışa rağmen 31.6 milyonu bulan istihdamı ile yüzde 6,2 oranındaki büyümeyle, 254.23 milyara ulaşan ihracatıyla, bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 1'e kadar gerilemesiyle, tekrar fazla veren faiz dışı bütçe gerçekleşmesiyle, velhasıl başarı hikayeleriyle tamamladık. En büyük sıkıntımız enflasyonu yüzde 64'e düşürdük. İnşallah önümüzdeki aylarda yüzde 50, 30'lu oranlara indiğini göreceğiz. İyi bir hazırlık yaptık, iyi bir altyapı kurduk. Milletimizin her bir kesimine ayrı destek programları hazırlayıp uyguladık. Vazgeçtiğimiz vergi gelirimiz 290 milyar liranın üzerindedir.

Hanelerde kullanılan doğalgazın yüzde 80, elektriğin yüzde 60'ını sübvanse ettik. Bugün evinde kullandığı doğalgaza 1000 TL fatura ödeyen vatandaşımız devletin Hazinesi'nden 4 bin lira daha vererek asıl maliyeti karşıladığını biliyor. Bu ay itibariyle sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızın aylık barınma yardım bütçesini arttırdık. Ocak ayında yeniden düzenlediğimiz haliyle yaşlı aylığını yaklaşık 2 bin liraya, engelli aylığını 1600 liraya yükselttik. Sadece bu ay 3,5 milyon haneye 740 milyon lira elektrik tüketim desteği ödemesi yaptık. 8 milyon 897 bin kişinin sağlık sigortası için 3.2 milyar lira ödemede bulunduk.

EYT AÇIKLAMASI

Ücretli çalışanlarımıza işverenlerin yapacağı gıda ve yakacak yardımlarını gelir vergisinden istisna tuttuk. Kamu çalışanlarımıza memur ve emeklilerimize refah payı artışıyla ilave imkan sağlad ık. Asgari ücreti 8 bin 507 liraya, en düşük emekli aylığını 5 bin 500 liraya çıkardık. Asgari ücret desteğini 400 liraya çıkartarak işverenlerimizin üzerindeki yükü azalttık. Sözleşmeli kamu görevlilerini kadroya geçirdik. EYT düzenlemesini hazırladık, Meclis sürecini takip ediyoruz.

Bunları yaparken reel sektörü ihmal etmedik. İş dünyamızın finansmana erişimini sağlayacak paketleri sağlama aldık. Amacımız ülkemizin sınırlı kaynaklarından ayırdığımız finansmanın döviz ve tüketim gibi gereksiz yerlere değil, sürdürebilir olmasını sağlamaktır. 14 farklı alanda faaliyet gösteren firmalarımızı kredi politikamızla destekliyoruz.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MÜJDELİ HABERLER

Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, SGK, belediyeler, il özel idareleri gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımıza olan borçların cezalarını kaldırıyoruz. Bu borçları belirli oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getiriyoruz. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacaktır. Teklifle matrah artırımını ve işletme kayıtlarının düzeltilmesini sağlıyoruz.

Yüksek öğretim kredi borçlarının artışına son verdik. Geçmişte endeksle oluşmuş borçları silmiştik. Bu düzenlemeyle endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz.

Malum olduğu üzere 2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek, takiplerini sonlandıracak düzenlemeyi yapmıştık. Şimdi de aynı uygulamayı vergi, ceza, faiz gibi tüm başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Vergi dairelerine olan 21 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. Yaptığımız düzenlemelerin temel amacı devletle vatandaşının küçük meblağlı meseleler için karşı karşıya gelmesinin önüne geçmektir.

Trafik ceza puanlarıyla ilgili bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemizin karayolu altyapısı, bölünmüş yollar, köprüler ve tünellerle hızlı, konforlu güvenli yolculuğa uygun hale getirdik. Ölümlü trafik kazalarında neredeyse yarı yarıya azalma sağladık. Bireysel ve ticari karayolu kullanımındaki artış, kural ihlalleri sebebiyle sürücülerimizin ceza puanında ciddi yükselmelere sebebiyet verdi. Yapacağımız düzenlemeyle sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı gaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz.

2,5 milyon sürücümüzün ceza puanının silinmesi ve 10 bine yakın ehliyetin iade edilecek sürecin hayırlı olmasını diliyorum. Bir kez daha sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla.