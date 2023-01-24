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Seçim takvimi nasıl işleyecek? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan A Haber'e özel açıklamalar

A Haber
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Giriş: 24.01.2023 12:56
Son dakika haberi… Seçim takvimi ile ilgili süreç nasıl işleyecek? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün’ün sorularını yanıtladı. Yavuz, sürecin nasıl işleyeceğini anlatarak "Bu fesih değil. Birlikte seçime götürme meselesi yani seçimin yenilenmesi durumu." ifadelerini kullandı.
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