Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi geliyor! 500 milyarlık vergi barışı

Burada bir borç silinme durumu söz konusu değil. Bunu bir af gibi görmemek lazım çünkü anapara borcu duruyor. Burada borcun daha kolay ödenmesi sağlanıyor. Burada silinen şey gecikme paraları ve gecikme cezaları olacak. Burada örnek olacak verirsek 100 TL bir ceza yemiş ve daha önce çıkan yapılandırmalardan vatandaş yararlanmamış. Son çıkandan faydalanacak; eğer parayı peşin öderse faizler içinde olan borcun yüzde 90'ı siliniyor.