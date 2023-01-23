Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi geliyor! 500 milyarlık vergi barışı
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi için geri sayım başladı. Detayları bugün yapılacak Kabine toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması bekleniyor. Peki yeni düzenleme hangi borçları kapsayacak? Düzenleme ne zaman yürürlüğe girer? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yapılandırma paketi vergiden prime, idari para cezalarından öğrenim kredilerine kadar daha birçok borcu kapsayacak. Detayları bugün yapılacak Kabine toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketiyle, küçük esnaftan sanayiciye iş dünyasından KOBİ'lere kadar reel sektörün tamamı faydalanabilecek. Hem vatandaş hem de reel sektörün vergi ve sosyal güvenlik kurumu dâhil tüm kamu kurumlarına olan borçları en uygun koşullarda ve uzun vadeyle yapılandırılacak.
Faruk Erdem'in canlı yayındaki sözleri:
"Çalışma ile Hazine ve Maliye Bakanlığı birlikte bunun hazırlığına başladılar aslında. Bu sefer kapsamın biraz geniş olması daha çok vatandaşın buradan faydalanacağını gösteriyor. 500 milyarlık bir büyüklükten bahsediliyor. Burada tarihi biraz uzun tutarak daha çok insanın faydalanması sağlanmış olacak. Borçlar 31 Aralık 2022'ye yapılandırılmış olacak. Yani yeni yılla birlikte cezalar buna dahil olmayacak.
Burada bir borç silinme durumu söz konusu değil. Bunu bir af gibi görmemek lazım çünkü anapara borcu duruyor. Burada borcun daha kolay ödenmesi sağlanıyor. Burada silinen şey gecikme paraları ve gecikme cezaları olacak. Burada örnek olacak verirsek 100 TL bir ceza yemiş ve daha önce çıkan yapılandırmalardan vatandaş yararlanmamış. Son çıkandan faydalanacak; eğer parayı peşin öderse faizler içinde olan borcun yüzde 90'ı siliniyor.
Daha önce bir yapılandırma düzenlemesinden yararlanmış ancak borçlarını ödeyememiş vatandaşlar da bu düzenlemeden faydalanabilecek. Vadeler 36 ay olacak taksitler 18 ay olacak. Burada en önemlisi icra takibi varsa, haciz durumu söz konusu olduysa işlem yapılmışsa bunlar duracak. Vatandaş dava açmışsa davadan vazgeçecek, kamu davası varsa onlar da düşmüş olacak.
Firmalar içinde önemli bir detay var. Burada ilk 2 taksiti ödedikten sonra 'borcu yoktur' yazısı alacak. Bu yazı hem vatandaşlar için hem firmalar için oldukça önemli. Hacizlerin durması, 'borcu yoktur' yazısı, faizlerin ve gecikme cezalarının yüzde 90'ının silinmesi çok önemli. Birikmiş borcun uzun vadede taksite bölünmesi vatandaşa kolaylık sağlıyor. Bir anda çıkarıp bütün borcu ödeyemeyebilirsiniz ama taksitler halinde bunu yürütebilirsiniz. Devlet tahsil edemediği alacaklarını tahsil etmiş oluyor, vatandaş da sırtındaki bu yükten kurtuluyor."
MİLYONLARA BÜYÜK FIRSAT
*31 Aralık 2022'ye kadar borçlar kapsama alınacak
*Anapara borcu duracak
*Peşin ödeyenin faiz ve gecikme cezalarının yüzde 90'ı silinecek
*Taksitle ödeyenin gecikme cezası ve faizler silinecek
*Taksitler iki ayda bir ödenecek
*18 aya kadar taksit ve 36 ay vade olacak
*İcra takibi ve hacizler duracak
*İlk iki taksiti ödeyen 'borcu yoktur' yazısı alacak
HANGİ BORÇLAR KAPSAMDA? TÜM VERGİ BORÇLARI
*Motorlu Taşıtlar Vergisi
*KDV
*Emlak Vergisi
*Gelir Vergisi
TÜM PRİM BORÇLARI
*BAĞ-KUR primleri
*SSK primleri
*GSS primleri
BELEDİYEYE OLAN BORÇLAR
*Çevre temizlik vergisi
*Su borçları
*Emlak vergisi
TÜM CEZALAR
*Trafik cezaları
*Köprü ve Otoyol geçiş borçları
*İdari para cezaları
*Adli para cezaları
ÇİFTÇİ BORÇLARI
*Tarım kredi borçları
ÖĞRENCİ BORÇLARI
*Gecikmiş KYK borçları
İŞLETMELERİN BORÇLARI
*Matrah artırımı imkanı
*Kasa ve stok beyanı affı
EYT VE EMEKLİLİK BORÇLARI
*Prim borçlarına yapılandırma
*BAĞ-KUR'a hesaplı ihya
*Bankadan borçlanma kredisi ile emeklilik
*Borçları yapılandırarak emeklilik
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