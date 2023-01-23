23 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi geliyor! 500 milyarlık vergi barışı

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi geliyor! 500 milyarlık vergi barışı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 23.01.2023 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023
ABONE OL
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi geliyor! 500 milyarlık vergi barışı

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi için geri sayım başladı. Detayları bugün yapılacak Kabine toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması bekleniyor. Peki yeni düzenleme hangi borçları kapsayacak? Düzenleme ne zaman yürürlüğe girer? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

İlk A Haber duyurdu! 500 milyarlık barış İLK A HABER DUYURDU! 500 MİLYARLIK BARIŞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yapılandırma paketi vergiden prime, idari para cezalarından öğrenim kredilerine kadar daha birçok borcu kapsayacak. Detayları bugün yapılacak Kabine toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketiyle, küçük esnaftan sanayiciye iş dünyasından KOBİ'lere kadar reel sektörün tamamı faydalanabilecek. Hem vatandaş hem de reel sektörün vergi ve sosyal güvenlik kurumu dâhil tüm kamu kurumlarına olan borçları en uygun koşullarda ve uzun vadeyle yapılandırılacak.

Faruk Erdem'in canlı yayındaki sözleri:

"Çalışma ile Hazine ve Maliye Bakanlığı birlikte bunun hazırlığına başladılar aslında. Bu sefer kapsamın biraz geniş olması daha çok vatandaşın buradan faydalanacağını gösteriyor. 500 milyarlık bir büyüklükten bahsediliyor. Burada tarihi biraz uzun tutarak daha çok insanın faydalanması sağlanmış olacak. Borçlar 31 Aralık 2022'ye yapılandırılmış olacak. Yani yeni yılla birlikte cezalar buna dahil olmayacak.

Burada bir borç silinme durumu söz konusu değil. Bunu bir af gibi görmemek lazım çünkü anapara borcu duruyor. Burada borcun daha kolay ödenmesi sağlanıyor. Burada silinen şey gecikme paraları ve gecikme cezaları olacak. Burada örnek olacak verirsek 100 TL bir ceza yemiş ve daha önce çıkan yapılandırmalardan vatandaş yararlanmamış. Son çıkandan faydalanacak; eğer parayı peşin öderse faizler içinde olan borcun yüzde 90'ı siliniyor.

Daha önce bir yapılandırma düzenlemesinden yararlanmış ancak borçlarını ödeyememiş vatandaşlar da bu düzenlemeden faydalanabilecek. Vadeler 36 ay olacak taksitler 18 ay olacak. Burada en önemlisi icra takibi varsa, haciz durumu söz konusu olduysa işlem yapılmışsa bunlar duracak. Vatandaş dava açmışsa davadan vazgeçecek, kamu davası varsa onlar da düşmüş olacak.

Firmalar içinde önemli bir detay var. Burada ilk 2 taksiti ödedikten sonra 'borcu yoktur' yazısı alacak. Bu yazı hem vatandaşlar için hem firmalar için oldukça önemli. Hacizlerin durması, 'borcu yoktur' yazısı, faizlerin ve gecikme cezalarının yüzde 90'ının silinmesi çok önemli. Birikmiş borcun uzun vadede taksite bölünmesi vatandaşa kolaylık sağlıyor. Bir anda çıkarıp bütün borcu ödeyemeyebilirsiniz ama taksitler halinde bunu yürütebilirsiniz. Devlet tahsil edemediği alacaklarını tahsil etmiş oluyor, vatandaş da sırtındaki bu yükten kurtuluyor."

MİLYONLARA BÜYÜK FIRSAT

*31 Aralık 2022'ye kadar borçlar kapsama alınacak

*Anapara borcu duracak

*Peşin ödeyenin faiz ve gecikme cezalarının yüzde 90'ı silinecek

*Taksitle ödeyenin gecikme cezası ve faizler silinecek

*Taksitler iki ayda bir ödenecek

*18 aya kadar taksit ve 36 ay vade olacak

*İcra takibi ve hacizler duracak

*İlk iki taksiti ödeyen 'borcu yoktur' yazısı alacak

HANGİ BORÇLAR KAPSAMDA? TÜM VERGİ BORÇLARI

*Motorlu Taşıtlar Vergisi

*KDV

*Emlak Vergisi

*Gelir Vergisi

TÜM PRİM BORÇLARI

*BAĞ-KUR primleri

*SSK primleri

*GSS primleri

BELEDİYEYE OLAN BORÇLAR

*Çevre temizlik vergisi

*Su borçları

*Emlak vergisi

TÜM CEZALAR

*Trafik cezaları

*Köprü ve Otoyol geçiş borçları

*İdari para cezaları

*Adli para cezaları

ÇİFTÇİ BORÇLARI

*Tarım kredi borçları

ÖĞRENCİ BORÇLARI

*Gecikmiş KYK borçları

İŞLETMELERİN BORÇLARI

*Matrah artırımı imkanı

*Kasa ve stok beyanı affı

EYT VE EMEKLİLİK BORÇLARI

*Prim borçlarına yapılandırma

*BAĞ-KUR'a hesaplı ihya

*Bankadan borçlanma kredisi ile emeklilik

*Borçları yapılandırarak emeklilik

Başkan Erdoğan’dan 23 talimatı! Müjdeler geliyor BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 23 TALİMATI! MÜJDELER GELİYOR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yapılandırma paketi kimleri kapsayacak? YAPILANDIRMA PAKETİ KİMLERİ KAPSAYACAK?
Borçlara yeni yapılandırma geliyor! BORÇLARA YENİ YAPILANDIRMA GELİYOR!
Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırma paketi CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK YAPILANDIRMA PAKETİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA