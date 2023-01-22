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Tarihin en büyük borç yapılandırması kapıda! Detayları Kabine sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak | Masada hangi konular var?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.01.2023 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023
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Tarihin en büyük borç yapılandırması kapıda! Detayları Kabine sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak | Masada hangi konular var?

Cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırması için gözler pazartesi günü yapılacak olan Kabine toplantısında. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yapılandırmanın kapsamını, kimin nasıl faydalanacağını toplantıdan sonra kamuoyu ile paylaşacak. Kabine'nin gündeminde, 2023 seçimleri, enflasyonla mücadele, Suriye ile normalleşme süreci ve dış politika olacak.

Kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde pazartesi günü Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda öne çıkan konu ekonomi olacak.

TARİHİN EN BÜYÜK BORÇ YAPILANDIRMASI

Vergi ve SGK borçları yapılandırılacak, Devlet alacağını uzun vadeye yayıp vatandaşın elini rahatlatacak. Kabine ekonomi gündemiyle pazartesi günü toplanacak.

DETAYLARI BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Hükümet, Cumhuriyet tarihinin en büyük vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması için harekete geçti. 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan vergi borcu ve SGK borçları yapılandırılacak.

Borçların uzun vadelere bölünmesi ve ana paraya işleyen faizlerin büyük kısmının silinmesi bekleniyor. Detayları ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası kamuoyu ile paylaşacak.

İSVEÇ'TE SKANDAL EYLEM

Kabinenin bir diğer önemli başlığı ise dış politika olacak. Son günlerde Türkiye aleyhine düzenlenen skandal eylemlere izin veren İsveç hükümetinin tutumu ele alınacak. Türkiye, İsveç'in NATO üyeliği için koyduğu şartların üstünü bir kez daha çizecek.

SURİYE İLE NORMALLEŞME SÜRECİ MASADA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta içi önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile yaptığı görüşmelere dair önemli hususları bakanlarla paylaşacak.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Türkiye ziyareti ve Suriye ile normalleşme süreci de masada olacak.

BAKANLAR SUNUM YAPACAK

Yakın zamanda Amerika'ya bir ziyaret gerçekleştiren Ve mevkidaşı Antony Blinken ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmenin arka planını kabine üyelerine anlatacak. F-16 konusu ve olası kongre kararı da değerlendirilecek.

2023 SEÇİMLERİ

Kabinenin en önemli başlıklarından biri de 2023 seçimleri olacak. Sandık için 14 Mayıs tarihini işaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan sahadaki son durumu, seçim istişare toplantılarının perde arkasını ve yürütülecek kampanyaya ilişkin hususları değerlendirecek.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE YOL HARİTASI

Başkan Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda, enflasyonla mücadele de masada. Enflasyondaki düşüşün devamı için yol haritası da belirlenecek. Ayrıca, terörle mücadele, enerji güvenliği konusunda atılan adımlar da ele alınacak.

Hangi borçlar yapılandırılacak? HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?

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