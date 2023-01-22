Tarihin en büyük borç yapılandırması kapıda! Detayları Kabine sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak | Masada hangi konular var?
Cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırması için gözler pazartesi günü yapılacak olan Kabine toplantısında. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yapılandırmanın kapsamını, kimin nasıl faydalanacağını toplantıdan sonra kamuoyu ile paylaşacak. Kabine'nin gündeminde, 2023 seçimleri, enflasyonla mücadele, Suriye ile normalleşme süreci ve dış politika olacak.
Kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde pazartesi günü Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda öne çıkan konu ekonomi olacak.
TARİHİN EN BÜYÜK BORÇ YAPILANDIRMASI
Vergi ve SGK borçları yapılandırılacak, Devlet alacağını uzun vadeye yayıp vatandaşın elini rahatlatacak. Kabine ekonomi gündemiyle pazartesi günü toplanacak.
DETAYLARI BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK
Hükümet, Cumhuriyet tarihinin en büyük vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması için harekete geçti. 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan vergi borcu ve SGK borçları yapılandırılacak.
Borçların uzun vadelere bölünmesi ve ana paraya işleyen faizlerin büyük kısmının silinmesi bekleniyor. Detayları ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası kamuoyu ile paylaşacak.
SURİYE İLE NORMALLEŞME SÜRECİ MASADA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta içi önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile yaptığı görüşmelere dair önemli hususları bakanlarla paylaşacak.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Türkiye ziyareti ve Suriye ile normalleşme süreci de masada olacak.
BAKANLAR SUNUM YAPACAK
Yakın zamanda Amerika'ya bir ziyaret gerçekleştiren Ve mevkidaşı Antony Blinken ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmenin arka planını kabine üyelerine anlatacak. F-16 konusu ve olası kongre kararı da değerlendirilecek.
2023 SEÇİMLERİ
Kabinenin en önemli başlıklarından biri de 2023 seçimleri olacak. Sandık için 14 Mayıs tarihini işaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan sahadaki son durumu, seçim istişare toplantılarının perde arkasını ve yürütülecek kampanyaya ilişkin hususları değerlendirecek.
ENFLASYONLA MÜCADELEDE YOL HARİTASI
Başkan Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda, enflasyonla mücadele de masada. Enflasyondaki düşüşün devamı için yol haritası da belirlenecek. Ayrıca, terörle mücadele, enerji güvenliği konusunda atılan adımlar da ele alınacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üç aylar orucu ne zaman başlayacak? 2023 3 aylar orucu kaç gün tutulur? Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir?
- 3 ayların başlangıcı ne zaman? 2023 Recep ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? Üç aylar başlangıcında ne yapılır?
- İmar affı çıkacak mı, Meclis'e gelecek mi? İmar affı ne zaman çıkar?
- Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?
- Gönül Dağı Halime ölecek mi, hastalığı ne? Gönül Dağı Şebnem Dilligil diziden ayrılıyor mu?
- Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş ve bilet sorgulama
- 4C emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 4C Emekli Sandığı maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?
- SED yardım ödemeleri ne zaman yatacak? Ocak ayı SED yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi?
- Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Kurtlar Vadisi Kaos'un yayın tarihi belli oldu mu? Tarih ve kanal için flaş iddia...
- Okullar ne zaman, ayın kaçında açılacak? İkinci dönem ayın kaçında başlayacak 2022 - 2023?
- EYT'de emeklilik TORBASI genişliyor! 8 Eylül 1999 sonrası sigortalılar 5.000 prim + 7 yıl süre! TÜFE, refah payı, staj, intibak...
- Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu mu?