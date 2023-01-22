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Haberler Galeri YAPILANDIRMA PAKETİ 2023 | Borcu olanlar RAHAT YÜZÜ GÖRECEK! 18-20-24-40-48 AY DETAYI! Teminat YOK! Hangi borçları kapsıyor?

YAPILANDIRMA PAKETİ 2023 | Borcu olanlar RAHAT YÜZÜ GÖRECEK! 18-20-24-40-48 AY DETAYI! Teminat YOK! Hangi borçları kapsıyor?

Türkiye'nin en büyük borç yapılandırması için geri sayım başlarken vatandaşlar pakete dair detayları araştırmaya başladı. Yarın gerçekleşecek Kabine Toplantısı ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın borç yapılandırma paketinin merak edilenlerini açıklaması bekleniyor. Peki hangi borçları kapsayacak? Kimler faydalanabilecek?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.01.2023 14:11 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 14:16
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YAPILANDIRMA PAKETİ 2023 | Borcu olanlar RAHAT YÜZÜ GÖRECEK! 18-20-24-40-48 AY DETAYI! Teminat YOK! Hangi borçları kapsıyor?

Yapılandırma paketi hangi borçları kapsayacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yapılandırma paketi vergiden prime, idari para cezalarından öğrenim kredilerine kadar daha birçok borcu kapsayacak. Detaylarına ilişkin net bilginin yarınki Kabine Toplantısı'nın hemen ardından belirlenmesi bekliyor. Peki borç yapılandırma paketi kimleri kapsayacak? Ödeme şekli nasıl olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YAPILANDIRMA PAKETİ 2023 | Borcu olanlar RAHAT YÜZÜ GÖRECEK! 18-20-24-40-48 AY DETAYI! Teminat YOK! Hangi borçları kapsıyor?

YILIN İKİNCİ KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı'nın, 22 Ocak Pazartesi (yarın) saat 14.00'de başlaması bekleniyor. Bakanlar Kurulu'nun gündeminde ekonomiden dış politikaya birçok önemli başlık yer alırken aralarında en çok merak edilenlerden biri de borç yapılandırma paketi oldu. Yarın ki toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın detayları açıklaması bekleniyor.

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YAPILANDIRMA PAKETİ 2023 | Borcu olanlar RAHAT YÜZÜ GÖRECEK! 18-20-24-40-48 AY DETAYI! Teminat YOK! Hangi borçları kapsıyor?

Borç yapılandırma paketi kimleri kapsayacak? Hangi borçlar yapılandırılacak? İşte Sabah'ta yer alan habere göre borç yapılandırma paketinin detayları...

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YAPILANDIRMA PAKETİ 2023 | Borcu olanlar RAHAT YÜZÜ GÖRECEK! 18-20-24-40-48 AY DETAYI! Teminat YOK! Hangi borçları kapsıyor?

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketiyle, küçük esnaftan sanayiciye iş dünyasından KOBİ'lere kadar reel sektörün tamamı nefes alacak.

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YAPILANDIRMA PAKETİ 2023 | Borcu olanlar RAHAT YÜZÜ GÖRECEK! 18-20-24-40-48 AY DETAYI! Teminat YOK! Hangi borçları kapsıyor?

Hem vatandaş hem de reel sektörün vergi ve sosyal güvenlik kurumu dâhil tüm kamu kurumlarına olan borçları en uygun koşullarda ve uzun vadeyle yapılandırılacak.