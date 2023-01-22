HaberlerGaleriYAPILANDIRMA PAKETİ 2023 | Borcu olanlar RAHAT YÜZÜ GÖRECEK! 18-20-24-40-48 AY DETAYI! Teminat YOK! Hangi borçları kapsıyor?
YAPILANDIRMA PAKETİ 2023 | Borcu olanlar RAHAT YÜZÜ GÖRECEK! 18-20-24-40-48 AY DETAYI! Teminat YOK! Hangi borçları kapsıyor?
Türkiye'nin en büyük borç yapılandırması için geri sayım başlarken vatandaşlar pakete dair detayları araştırmaya başladı. Yarın gerçekleşecek Kabine Toplantısı ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın borç yapılandırma paketinin merak edilenlerini açıklaması bekleniyor. Peki hangi borçları kapsayacak? Kimler faydalanabilecek?