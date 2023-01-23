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İstanbul barajlarında durum içler acısı! İstanbul’un ne kadar suyu kaldı?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 23.01.2023 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023
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İstanbul barajlarında durum içler acısı! İstanbul’un ne kadar suyu kaldı?

İstanbul'un su kaynağı olan barajlar için tehlike çanları çalıyor. Peki belediye önlem alıyor mu? İstanbul'un ne kadar suyu kaldı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim’in konuğu olan meteoroloji mühendisi Güven Özdemir değerlendirdi.

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İstanbul'da kurak geçen sonbahar aylarının ardından aralık ve ocak aylarında da yağış miktarının az olması nedeniyle İstanbul'a su sağlayan barajlarda doluluk oranları her geçen gün azalıyor. Barajlardaki su seviyeleri yüzde 30'u altına çekildi.

Kuraklığa karşı hangi önlemler alınmalı? İstanbul'un ne kadar suyu kaldı? Belediye önlem alıyor mu? Akıllardaki tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan meteoroloji mühendisi Güven Özdemir değerlendirdi. Kuraklığın bir afet olduğuna dikkat çeken Özdemir, "Eylül ayından beri kuraklık acımasız şekilde devam ediyor. 5 aylık bir su açığımız var." dedi.

Meteoroloji mühendisi Güven Özdemir'in öne çıkan sözleri:

"Artık kış aylarını bitirmek üzereyiz. Aralık ayını geride bıraktık, ocak ayı da bitmek üzere. Geriye bizler sadece şubat ayı kaldı. Şubat ayından yağış olarak biraz daha ümitliyiz. Ocak ayının sonu itibariyle kutuplardaki soğuk havanın Türkiye'ye doğru akacağına dair işaretler var. Soğuma da gerçekleşmeye başladı. Ama tabi bu yeterli değil.

Şu anda bizim 5 aylık bir su açığımız var. Yıllık ortalama İSKİ verilene bakıldığı zaman metrekareye 12 kilogram yağış düşmüş ve bu rakam çok az. Bu hemen hemen 10 yıl en düşük ortalaması. Alibeyköy Barajı'nda yüzde 17'li bir doluluk oranı var ve toprak ve otların ne kadar kuruduğunu görebiliyoruz. Şu anda burada konuştuğumuz yerde gezmek söz konusu olmuyordu.

Burada araç yolları oluşmuş durumda ve yasak olduğunu belirten tabelalar bile göze çarpıyor ve su gerilemesi ortaya çıkmış durumda. Kemerlere kadar gelmemize rağmen su hala görünmüyor. Ciddi bir susuzluk sorunu var. Barajlar yapılarak susuzluğun önüne geçilebilir. Şu anda bir su kıtlığı değil su stresi çekiyoruz. Devletimiz yeraltı barajları da yapıyor. Tabi bu işler kolay olmuyor.

Vatandaşlar olarak su tasarrufu yapmak lazım. Okulların yağmur sularını biriktirme yerleri yok. Büyük rezidanslarda böyle sistemler yok. Bunların kesinlikle kanunlaştırıp yürürlüğe koymamız gerekiyor. Su kanununun kesinlikle çıkması gerekiyor. Yağmur sularını toplama alanlarının yapılması lazım. Herkes su biriktirirse barajlardaki su miktarı bu şekilde azalmaz. Yağışlar kapıda geliyor ama su tasarrufu çok önemli."

BARAJ DOLULUK ORANLARI

BARAJ ADI DOLULUK ORANI (%)

ÖMERLİ 33.19

DARLIK 27.87

ELMALI 26.52

TERKOS 36.35

ALİBEY 16.36

B.CEKMECE 33.3

SAZLIDERE 36.04

ISTRANCALAR 25.89

KAZANDERE 4.62

PABUCDERE 4.14

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