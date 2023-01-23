İstanbul barajlarında durum içler acısı! İstanbul’un ne kadar suyu kaldı?
İstanbul'un su kaynağı olan barajlar için tehlike çanları çalıyor. Peki belediye önlem alıyor mu? İstanbul'un ne kadar suyu kaldı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim’in konuğu olan meteoroloji mühendisi Güven Özdemir değerlendirdi.
İstanbul'da kurak geçen sonbahar aylarının ardından aralık ve ocak aylarında da yağış miktarının az olması nedeniyle İstanbul'a su sağlayan barajlarda doluluk oranları her geçen gün azalıyor. Barajlardaki su seviyeleri yüzde 30'u altına çekildi.
Kuraklığa karşı hangi önlemler alınmalı? İstanbul'un ne kadar suyu kaldı? Belediye önlem alıyor mu? Akıllardaki tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan meteoroloji mühendisi Güven Özdemir değerlendirdi. Kuraklığın bir afet olduğuna dikkat çeken Özdemir, "Eylül ayından beri kuraklık acımasız şekilde devam ediyor. 5 aylık bir su açığımız var." dedi.
Meteoroloji mühendisi Güven Özdemir'in öne çıkan sözleri:
"Artık kış aylarını bitirmek üzereyiz. Aralık ayını geride bıraktık, ocak ayı da bitmek üzere. Geriye bizler sadece şubat ayı kaldı. Şubat ayından yağış olarak biraz daha ümitliyiz. Ocak ayının sonu itibariyle kutuplardaki soğuk havanın Türkiye'ye doğru akacağına dair işaretler var. Soğuma da gerçekleşmeye başladı. Ama tabi bu yeterli değil.
Şu anda bizim 5 aylık bir su açığımız var. Yıllık ortalama İSKİ verilene bakıldığı zaman metrekareye 12 kilogram yağış düşmüş ve bu rakam çok az. Bu hemen hemen 10 yıl en düşük ortalaması. Alibeyköy Barajı'nda yüzde 17'li bir doluluk oranı var ve toprak ve otların ne kadar kuruduğunu görebiliyoruz. Şu anda burada konuştuğumuz yerde gezmek söz konusu olmuyordu.
Burada araç yolları oluşmuş durumda ve yasak olduğunu belirten tabelalar bile göze çarpıyor ve su gerilemesi ortaya çıkmış durumda. Kemerlere kadar gelmemize rağmen su hala görünmüyor. Ciddi bir susuzluk sorunu var. Barajlar yapılarak susuzluğun önüne geçilebilir. Şu anda bir su kıtlığı değil su stresi çekiyoruz. Devletimiz yeraltı barajları da yapıyor. Tabi bu işler kolay olmuyor.
Vatandaşlar olarak su tasarrufu yapmak lazım. Okulların yağmur sularını biriktirme yerleri yok. Büyük rezidanslarda böyle sistemler yok. Bunların kesinlikle kanunlaştırıp yürürlüğe koymamız gerekiyor. Su kanununun kesinlikle çıkması gerekiyor. Yağmur sularını toplama alanlarının yapılması lazım. Herkes su biriktirirse barajlardaki su miktarı bu şekilde azalmaz. Yağışlar kapıda geliyor ama su tasarrufu çok önemli."
BARAJ DOLULUK ORANLARI
BARAJ ADI DOLULUK ORANI (%)
ÖMERLİ 33.19
DARLIK 27.87
ELMALI 26.52
TERKOS 36.35
ALİBEY 16.36
B.CEKMECE 33.3
SAZLIDERE 36.04
ISTRANCALAR 25.89
KAZANDERE 4.62
PABUCDERE 4.14
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1.300 güvenlik, 15.000 işçi ve 2.715 temizlik personeli alımı yapılacak! İŞKUR son dakika duyurdu! 81 ilde 18 - 45 yaş arası başvurabilir
- Ramazan'ın ilk günü ne zaman? 2023 Ramazan ayı hangi tarihte başlıyor? Ramazan Bayramı hangi ay kutlanacak?
- ÜÇ AYLAR orucu nedir, kaç gün tutulur? Nasıl niyet edilir? Recep ayında oruç tutmanın fazileti nedir? 2023 Regaip kandilinde oruç tutulur mu?
- 2023 bekçilik sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılır? Bekçi alımı başvuru tarihleri ne zaman bitiyor? Şartları ve kontenjan sayısı!
- FINDIK FİYATLARI YÜKSELİŞTE! 23 Ocak 2023 fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Ordu, Trabzon, Giresun, Samsun...
- Recep ayı ile ilgili AYET ve HADİSLER neler? Fazileti ve önemi nedir? Recep Allah'ın ayı Şaban benim ayım ne demek?
- Konut kredisi hesaplama nasıl, nereden yapılır? 0.69 15 yıl konut kredisi hesaplama işlemi nasıl yapılır? Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank...
- Toplu sözleşmede KRİTİK HAFTA! Kamu işçisi maaş zammı son durum: 2023 işçi maaş zam oranı belli oldu mu?
- TOKİ KEÇİBORLU KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ Isparta MERKEZ, KULEÖNÜ, SAV, YALVAÇ kura sonuç EKRANI! 1.100 konut kura çekilişi
- Emekliye en az 1.823 TL zam farkı! İki ayrı ödeme olacak! Emekliye 5.500, memura 9.724 TL! SSK, Bağ-Kur, 4C'liye 15 günlük fark...
- Banka kredi borcu yapılandırma olacak mı? 2023 Yapılandırma Paketi hangi borçları kapsıyor? Vergi, prim, cezalar...
- TOKİ KARACABEY KURA SONUÇLARI | TOKİ Bursa 3.316 konut kura çekilişi NİHAİ ve YEDEK İSİM LİSTESİ! TOKİ BURSA İLÇE KURA TAKVİMİ