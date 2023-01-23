İstanbul barajlarında durum içler acısı! İstanbul’un ne kadar suyu kaldı?

Şu anda bizim 5 aylık bir su açığımız var. Yıllık ortalama İSKİ verilene bakıldığı zaman metrekareye 12 kilogram yağış düşmüş ve bu rakam çok az. Bu hemen hemen 10 yıl en düşük ortalaması. Alibeyköy Barajı'nda yüzde 17'li bir doluluk oranı var ve toprak ve otların ne kadar kuruduğunu görebiliyoruz. Şu anda burada konuştuğumuz yerde gezmek söz konusu olmuyordu.