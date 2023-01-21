Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırma paketi! Hangi borçları kapsayacak?

Vatandaşların devlete olan vergi, ceza ve prim borçları için Cumhuriyet tarihinin kapsamlı yapılandırma paketi geliyor. 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan borçların tümü yapılandırılacak. Vergi, sigorta primi borçlarıyla cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak. Hangi borçlar yapılandırma kapsamında? İşte yapılandırma paketinde merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 21.01.2023 08:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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