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Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırma paketi! Hangi borçları kapsayacak?

Vatandaşların devlete olan vergi, ceza ve prim borçları için Cumhuriyet tarihinin kapsamlı yapılandırma paketi geliyor. 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan borçların tümü yapılandırılacak. Vergi, sigorta primi borçlarıyla cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak. Hangi borçlar yapılandırma kapsamında? İşte yapılandırma paketinde merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 21.01.2023 08:47
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Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırma paketi! Hangi borçları kapsayacak?

Hükümet, vergi, prim, ceza, öğrenim kredisi gibi alacaklarda Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketiyle 84 milyona barış elini uzatmaya hazırlanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırma paketi! Hangi borçları kapsayacak?

Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek paket kapsamında 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan borçların tamamı yapılandırılacak.

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Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırma paketi! Hangi borçları kapsayacak?

Uzun vadelerle ödemede kolaylık sağlanırken, yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecek. Hacizler kaldırılacak, icra takibi durdurulacak.

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Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırma paketi! Hangi borçları kapsayacak?

18 AYIN ÜZERİNDE TAKSİT İMKÂNI
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yürütülen yapılandırma paketi Maliye'ye olan vergi borçları, adli ve idari cezalar, öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergileri, trafik, nüfus, otoyol ve köprü kaçak geçiş cezaları, sigorta primlerini kapsıyor.

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Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırma paketi! Hangi borçları kapsayacak?

Anapara borcuna eklenen faiz, gecikme faizinin büyük kısmının silinmesi bekleniyor. Önceki yapılandırmalardan farklı olarak 18 ayın üzerinde uzun vadelerle vatandaşın borçlarını rahatça ödemesi sağlanacak.