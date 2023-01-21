Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç: Başkan Erdoğan’ın ‘Bağımsız Türkiye’ yürüyüşünü kırmaya çalışanlar aynı kafalardır
Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç, A Haber’de yayınlanan Satır Arası programında 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giden yolda Batı medyası ve arka planda Türkiye’yi çökertmek için faaliyet yürüten isimlerin bir kez daha sahne çıkmasını, “100 yıl önce Abdülhamid'e karşı kurulan derin İngiltere, Fransa operasyonları ve küresel hegemonya çalışmaları ile bugün 2023’e giderken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Yeni Türkiye, Büyük Türkiye, Bağımsız Türkiye’ yürüyüşünü kırmaya çalışanlar aynı kafalardır” sözleriyle açıkladı.
2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala Güçlü Türkiye'den rahatsız olan Batı'nın derin aklı bir kez daha baş gösteri.
REUTERS'TAN SKANDAL
İngiltere merkezli Reuters'ın "Erdoğan düşmanı" aradığı iş ilanı bunların başında geldi.
ABD'Lİ İSİMDEN "TÜRKİYE NATO'DAN ÇIKARILSIN"
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'un Türkiye'deki seçimlere yönelik açıklamaları ise bu alçak yürüyüşün devamını teşkil etti ve "Türkiye NATO'dan çıkarılsın" dedi.
RUBIN'İN "TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİİNE YAPTIRIM" ÇAĞRISI
Terör örgütü FETÖ'ye desteği ile tanınan eski pentagon yetkilisi Michael Rubin, Türk Savunma Sanayii'ne yönelik kara propaganda yaptı.
Makalesinde Türk SİHA'larını hedef aldı, "Türkiye'nin SİHA ihracatı ABD için tehdit" ifadelerini kullandı.
ABD'nin Irak ve Afganistan gibi bölgelerde yol açtığı istikrarsızlığı görmezden gelen Rubin, bir de SİHA'ların istikrarı bozduğunu savundu.
THE ECONOMIST'İN TEPKİ ÇEKEN TÜRKİYE KAPAĞI
İngiliz The Economıst dergisinin "diktatör" manşeti, daha önceki Türkiye karşıtı dış basın manşetlerini akıllara getirdi.
Derginin Türkiye ve Başkan Erdoğan karşıtı söylemleri bardağı taşıran son damla oldu.
A HABER'DE FLAŞ SÖZLER
Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç, A Haber'de yayınlanan Satır Arası programında 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giden yolda Batı medyası ve arka planda Türkiye'yi çökertmek için faaliyet yürüten isimlerin bir kez daha sahne çıkmasını yorumladı.
"ABDÜLHAMİD'E KARŞI DA HAREKETE GEÇMİŞLERDİ"
Erandaç, "100 yıl insan hayatında uzundur. Ama devletler hayatında çok kısadır. 1903'lerde Abdülhamid'e karşı aynı şekilde harekete geçen derin İngiltere, Fransa, Masonlar, Siyonistler hep beraber ve özellikle de Selanik üzerindeki mahvillerle beraber harekete geçtiler. Türkiye'den kaçmış gitmiş birçok kişiyi de orada yabancı Fransız gazeteleri de yazardı. Yani bu 100 yıl değerlendirmesini yaparken aziz milletimiz bize bu kadar uzun yıllarla bağlantılar kuruyorsunuz diye lütfen düşünmesin o kadar bağlı ki olaylar birbirileriyle!" şeklinde konuştu.
"BAŞKAN ERDOĞAN'IN 'BAĞIMSIZ TÜRKİYE' YÜRÜYÜŞÜNÜ KIRMAYA ÇALIŞANLAR AYNI"
Tarihi bir gerçeği gözler önüne seren usta kalem Erandaç, "100 yıl önce Abdülhamid'e karşı kurulan derin İngiltere, Fransa operasyonları ve küresel hegemonya çalışmaları ile bugün 2023'e giderken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yeni Türkiye, Büyük Türkiye, Bağımsız Türkiye' yürüyüşünü kırmaya çalışanlar aynı kafalardır." ifadelerine yer verdi.
DERİN ABD VE BATI'NIN OPERASYONLARI
Bülent Erandaç, "İsimler değişmiş, ülkeler daha çok artmış! Hiç değişiklik yok ben 15-20 yıldan beri özellikle 2021 ABD'deki ikiz kuleler olayını çakma CIA-MOSSAD operasyonu olduğunu milletimizde hatırlatmak isterim. O olaydan sonra hep böyle derin devletlere baktım. Çünkü ABD, Almanya, Fransa, İngiltere'nin de hep göreve gelen, öndeki, vitrindeki isimler! Ama arkada çok önemli gelişmelerin olduğu, önemli organizasyonlarının beyin takımlarının çalıştığı ve ülkenin derin ilişkileri dünya hegemonyası ile ilgili operasyonlar planları vardır. Gelen liderlerin seçilen partilerin bunlara uyguladıkları hep görülmüştür ve bu halen böyledir." açıklamasında bulundu.
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