AK Parti beyannamesinde Türkiye Yüzyılı | Gündemdeki konular: Kamu alacaklarına yapılandırma, sıfır araçta kademeli ÖTV indirimi

Bunu bir taslak olarak düşünmekte fayda var. Ben bu başlıklardan fazlasının olacağını inanıyorum. Kamu alacaklarına yapılandırma çok geniş bir başlık. Tabi bu beyanname sadece 2023 yılını hedeflemeyecek aynı zaman yüzyıllık bir projeksiyonda çizecek aslında. Türkiye'nin Yüzyılı beyannamesi olacak. O yüzden geniş kapsamlı bir beyanname olacak.