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AK Parti beyannamesinde Türkiye Yüzyılı | Gündemdeki konular: Kamu alacaklarına yapılandırma, sıfır araçta kademeli ÖTV indirimi

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 18.01.2023
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AK Parti beyannamesinde Türkiye Yüzyılı | Gündemdeki konular: Kamu alacaklarına yapılandırma, sıfır araçta kademeli ÖTV indirimi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaklaşık 17 başlık üzerinde uzlaşan AK Parti kurmaylarına, Cumhuriyet’in 100. yılına atfen bu başlıkları 23'e çıkarmaları talimatı verdi. Seçim beyannamesinin şubat sonuna doğru kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Beyannamenin gündeminde ise kamu alacaklarına yapılandırma, sıfır araçta kademeli ÖTV indirimi gibi önemli başlıklar var.

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Türkiye seçim için geri sayıma başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 18 Haziran olan seçim tarihini öne çekilebileceğinin mesajını vererek mevsim ve şartlara göre hareket edileceğini söyledi. Kulislerde konuşulan tarih ise 14 Mayıs. Adnan Menderes'in 1950 yılında sandıktan zaferle çıkıp ülkenin kaderinin değiştiği gün olarak öne çıkıyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli de dün partisinin grup toplantısında seçim tarihi ile ilgili mesajlar verdi. Devlet Bahçeli, "Konuşarak, tartışarak, uzlaşarak, anlaşarak, görüş birliği vasatını oluşturarak Türkiye'mizi hep birlikte seçime taşıyalım. Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim." ifadelerini kullandı.

Seçim tarihi ile ilgili mesajların gelmesinin ardından gözler seçim beyannamelerine çevrildi. AK Parti'de hazırlıklar sürüyor. Başkan Erdoğan, daha önce yaklaşık 17 başlık üzerinde uzlaşan AK Parti kurmaylarına, Cumhuriyet'in 100. yılına atfen bu başlıkları 23'e çıkarmaları talimatı verdi. Seçim beyannamesinin şubat sonuna doğru kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

Peki seçim beyannamesi nasıl olacak? Hangi başlıklar öne çıkacak? Ekonomi ağırlıklı olması beklenen beyanname ile gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem şöyle değerlendirdi:

"Bunlar tabi tabandan gelen yani halktan gelen yani milletvekillerine halkın ilettiği ve partinin gündeme aldığı konular. Bunları kesin gibi söylememek gerek ancak bir seçim çalışması başlamış durumda.

Bunu bir taslak olarak düşünmekte fayda var. Ben bu başlıklardan fazlasının olacağını inanıyorum. Kamu alacaklarına yapılandırma çok geniş bir başlık. Tabi bu beyanname sadece 2023 yılını hedeflemeyecek aynı zaman yüzyıllık bir projeksiyonda çizecek aslında. Türkiye'nin Yüzyılı beyannamesi olacak. O yüzden geniş kapsamlı bir beyanname olacak.

Şu anda gündemdeki konular biraz heyecan veriyor. Özellikle kamu alacaklarının yapılandırması konusunda toplumda bir beklenti var. Sahadan gelen bilgiler bu yönde. Konu üzerinde konuşmalar ve tartışmalar oluyor. Bu konu değerlendiriliyor daha önce de çıkmıştır yapılandırma. Burada borçlar silinmiyor. Vatandaşın devlete borçları yapılandırılıyor. En küçüğü trafik cezasından vergi borcundan prim borcuna elektrik borcuna su borcuna kadar çalışma yapılıyor.

İşte vatandaşın devlete olan bu borçlara yapılandırma geliyor. Bunlar taksitlere bölünüyor, daha önce de benzer çalışmalar yapıldı. Bir yandan Bağ-Kur'lunun SSK'lının borçları bunun içine giriyor. Dolayısıyla bu konular değerlendiriliyor. Burada Hazine ve Maliye Bakanlığının değerlendirme yapması gerekiyor."

AK PARTİ'DEN SEÇİM BEYANNAMESİ

- SADE BİR DİLLE YAZILACAK

- BEYANNAME 6 BÖLÜMDEN OLUŞACAK

- AĞIRLIK EKONOMİDE OLACAK

- DİĞER KONULAR: ADALET, EĞİTİM, SANAYİ, SAVUNMA SANAYİ, TOPLUMSAL HUZUR

GÜNDEMDEKİ KONULAR

- KAMU ALACAKLARINA YAPILANDIRMA

- SIFIR ARAÇTA KADEMELİ ÖTV İNDİRİMİ

- İŞ GARANTİLİ MESLEK EĞİTİMİ

- SAĞLIK AKADEMİSİ

- UCUZ ENERJİ

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