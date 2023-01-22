EYT'LİYE kredi müjdesi verildi! PARAM YOK DİYENLERE kolaylık sağlayacak! Prim borcu olanlar kendi maaşlarıyla ödeyebilecek!

EYT yasası şartları ile ilgili son detayları Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. EYT yasasının yüyürlüğe girmesi merakla beklenirken, yeni bir gelişme yaşandı. Vatandaşların devlete olan vergi, ceza ve prim borçları için Cumhuriyet tarihinin kapsamlı yapılandırma paketi hayata geçiriliyor. Söz konusu yapılandırma, Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasını bekleyenler ve emeklilik için gün sayanlar açısından da önemli bir sürprizi barındırıyor. Peki, "EYT'liler prim borçlarını nasıl yapılandıracak?" İşte, ayrıntılar...