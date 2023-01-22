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EYT'liye derin nefes aldıracak FİNANSAL DESTEK! Primi eksik olanları emekli edecek düzenleme! Yapılandırma ile...
Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin önümüzdeki hafta Meclis'e gelecek. EYT ile emekli olacakların ilk aylıklarının ise mart ayında alması bekleniyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalıları kapsayan EYT düzenlemesinde eksik primi olanlara kredili emeklilik yolu açılıyor. Yasa çıkmadan eksik primini tamamlayanlar emekli olabilecek. Söz konusu düzenleme ile eksik primlerini tamamlamak isteyenlere finansal destek de verilebilecek. İşte haberin detayları...