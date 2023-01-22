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EYT'liye derin nefes aldıracak FİNANSAL DESTEK! Primi eksik olanları emekli edecek düzenleme! Yapılandırma ile...

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin önümüzdeki hafta Meclis'e gelecek. EYT ile emekli olacakların ilk aylıklarının ise mart ayında alması bekleniyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalıları kapsayan EYT düzenlemesinde eksik primi olanlara kredili emeklilik yolu açılıyor. Yasa çıkmadan eksik primini tamamlayanlar emekli olabilecek. Söz konusu düzenleme ile eksik primlerini tamamlamak isteyenlere finansal destek de verilebilecek. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.01.2023 11:20
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EYT’liye derin nefes aldıracak FİNANSAL DESTEK! Primi eksik olanları emekli edecek düzenleme! Yapılandırma ile...

Milyonlarca EYT'li emekli olabilmek için heyecan içinde bekleyişini sürdürüyor. EYT düzenlemesinin açıklanmasının ardından sıra Meclis aşamasında. Önümüzdeki hafta Meclis'e gelecek olan EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesi sonrası başvurular başlayacak ve ilk maaşlar mart ayında hesaplara yatacak. Primi eksik olanlar ise eksiğini tamamladıkları takdirde yaşa bakılmadan emekli olabilecek. Ayrıntılar haberimizde...

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EYT’liye derin nefes aldıracak FİNANSAL DESTEK! Primi eksik olanları emekli edecek düzenleme! Yapılandırma ile...

FİNANSAL DESTEK VERİLEBİLECEK

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, primi eksik olanlar yasa çıkmadan tamamlarsa emekli olabilecek. EYT'liler eksiğini tamamladıkları tarihte yaşa bakılmadan emeklilik hakkına kavuşacak. Yapılandırma düzenlemesi ile eksik primlerini tamamlamak isteyenlere finansal destek de verilebilecek.

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EYT’liye derin nefes aldıracak FİNANSAL DESTEK! Primi eksik olanları emekli edecek düzenleme! Yapılandırma ile...

YILI TAMAM AMA PRİMİ EKSİK OLANLAR NE YAPACAK?
EYT yasasından yararlanabilmek için yıl ile birlikte primin de tamam olması gerektiğini söylemiştik. Bu yüzden eksik primi olanların bunu tamamlaması gerekecek. Bunun için erkeklerde askerlik, kadınlarda doğum borçlanması imkanları bulunuyor. Bağ-Kur'lular için geçmişte ödemedikleri günlerini ihya ile canlandırma fırsatı var. Borçlanma imkanları olmayanlar isteğe bağlı sigorta ile prim satın alabiliyor. Gurbetçiler yurtdışı borçlanma yapabilirken geçmişte sigortasız çalışanlar için de hizmet tespit davası açma yolu var. Böylece geçmiş günlerini tescil ettirip prim kazanabilirler.

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EYT’liye derin nefes aldıracak FİNANSAL DESTEK! Primi eksik olanları emekli edecek düzenleme! Yapılandırma ile...

GURBETÇİLER BORÇLANARAK EYT'Lİ OLUR MU?
Yurtdışındaki vatandaşlar burada çalıştıkları süreleri ve kadın gurbetçiler de bulundukları süreleri borçlanarak primlerini artırabilirler. Türkiye'de daha sonra sigortalı olanlar borçlandıkları gün kadar işe giriş tarihlerini geri çekerek EYT kapsamına da girebilirler. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu yurtdışı borçlanmalar Bağ-Kur kapsamında sayılıyor.

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EYT’liye derin nefes aldıracak FİNANSAL DESTEK! Primi eksik olanları emekli edecek düzenleme! Yapılandırma ile...

DOĞUM BORÇLANMASINDA SİGORTA ŞARTI VAR MI?
Doğum borçlanması sigortadan sonraki doğumlar için yapılabiliyor. Sigorta öncesi doğumların borçlanılmasıyla ilgili annelerin talepleri var. ancak mevcut durumda bu mümkün değil. Sigortadan sonraki 3 çocuk için borçlanma yapanlar 2160 gün kazanabiliyor.