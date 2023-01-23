EYT’lilerin prim borcuna yapılandırma! Bağ-Kur’lular da yararlanacak





BAĞ-KUR'LULAR EYT YASASINDAN NASIL YARARLANACAK, PRİM BORCU YAPILANDIRILABİLECEK Mİ?

EYT kapsamında Bağ-Kur'lu kadın çalışan 7.200, erkekler de 9 bin prim günü ile emekli olabilecek. Ayrıca kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaşını doldurma koşuluyla 5.400 prim gününü tamamlayanlara kısmi emeklilik hakkı verilecek. Yapılandırma paketi Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borçlarını da kapsıyor. Nitekim Kurum bu konuda da yoğun bir çalışma yürütüyor. Dondurulan sürelerini ihya edecek olan Bağ-Kur'lular da yapılandırma fırsatından yararlanabilecek.