Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den EYT açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı bir TV programında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

EYT'NİN MALİYETİ NE KADAR OLACAK?

"EYT tabi ki bütçe üzerinde yüktür. Bu yükün karşılanmasının iyi hesaplanması altyapısının iyi oluşturulması lazım ki bütçe üzerindeki yük baskı oluşturmasın. Onun için de yaklaşık 5 milyona yakın emekli ihtimali var. Bunların yüzde 40'ı bu yıl, 2 milyon 250 bin emekli olma hakkına sahip olacaklar.

Şimdi yükü rakam olarak ifade etmeyim, bütçe üzerine iyi bir yük olduğunu, rahatlığımız şundan kaynaklanıyor kaynağını biz oluşturarak yeni yıla girdik. O anlamda çok çok rahatız.