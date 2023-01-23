İYİ Parti Ekrem İmamoğlu’nu adaylığa mı hazırlıyor? Anadolu turunun akıl hocası Meral Akşener mi? İşte perde arkası
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 15 günlük Anadolu turuna çıkmasının arkasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bulunduğu ve bunun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı siyasi bir hamle olduğu iddia ediliyor. İşte CHP ve İYİ Parti arasında yaşanan "İmamoğlu" tartışmalarının perde arkası...
6'lı masa, 26 Ocak'ta İYİ Parti ev sahipliğinde yapacağı 'adaylık belirleme' toplantısına hazırlanıyor.
Genel başkanlar konuyla ilgili hazırlıklarını sürdürürken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Anadolu ziyaretlerine başladı.
Daha önce "İYİ Parti'nen muhtemel adayı" olarak gösterilen İmamoğlu'nun, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile başbaşa yaptığı toplantı sonrası belli bir süre sessiz kalması siyasi siyasi kulislerde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşti olarak yorumlanmıştı.
Akşener'in sosyal medya hesabından yayınladığı videoda İmamoğlu'na geniş yer vermesi ve ardından İmamoğlu'nun Anadolu turuna çıkması dikkat çekti.
Toplamda 15 şehri ziyaret edecek İmamoğlu'nun Kastamonu ziyaretindeki açıklamaları, adaylık gündemiyle toplanacak 6'lı masadaki liderlere mesaj olarak yorumlandı.
İmamoğlu'nun ziyareti özellikle adaylık konusunda Kılıçdaroğlu ile fikir ayrılığı yaşayan ve masaya İmamoğlu ismiyle gelmeyi planlayan Akşener'in siyasi hamlesi olarak yorumlanıyor.
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