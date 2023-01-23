İYİ Parti Ekrem İmamoğlu’nu adaylığa mı hazırlıyor? Anadolu turunun akıl hocası Meral Akşener mi? İşte perde arkası

Genel başkanlar konuyla ilgili hazırlıklarını sürdürürken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Anadolu ziyaretlerine başladı.

Daha önce "İYİ Parti'nen muhtemel adayı" olarak gösterilen İmamoğlu'nun, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile başbaşa yaptığı toplantı sonrası belli bir süre sessiz kalması siyasi siyasi kulislerde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşti olarak yorumlanmıştı.