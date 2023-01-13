Ahmet Davutoğlu’ndan CHP medyasına ayar: Biz çıkalım masadan seçim mi kazanacaksınız çok bilmişler?

DAVUTOĞLU'NDAN CHP MEDYASINA AYAR: "BİZ ÇIKALIM, SEÇİM Mİ KAZANACAKSINIZ ÇOK BİLMİŞLER"

Davutoğlu, kendisine tepki gösteren ve "Davutoğlu'na bu özgüven nereden geldi?" diye soran Payzın'ın açıklamaları için, "Bu çok rencide edici bir şey" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yakın yayın politikası güden Tele1 TV'de konuşan Davutoğlu, "Daha iktidara gelmeyen, trollerin hedefi haline gelen Başbakan'a dönüp oy oranını sorana ben nezaketsiz derim, Türk siyasetini bilmiyorsun derim. Bunu açan biri ile de konuşmam. Bu çok rencide edici bir şey. Oy oranımız çıkınca görürsünüz." dedi.

Davutoğlu sözlerinin devamında muhalif medyaya ve ittifak ortaklarına ayar vererek, "Biz çıkalım masadan, seçim mi kazanacaksınız çok bilmişler?" diye konuştu.