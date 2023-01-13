Ahmet Davutoğlu'ndan CHP medyasına ayar: Biz çıkalım masadan seçim mi kazanacaksınız çok bilmişler?
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçecekleri kukla adayın 6'lı masa liderlerinin sözlerini kabul etmemesi durumunda kriz çıkacağını söylemişti. Davutoğlu'nun, "Seçtiğimiz Cumhurbaşkanı ‘sizin oylarınız düşüktü’ derse kriz çıkar, Meclis desteğini kaybeder, yeniden seçime gideriz." ifadelerine CHP tarafından fonlanan Halk TV'de sert tepkiler gelmişti. Bu gece fondaş Tele 1 canlı yayınında yeni bir açıklama yapan Davutoğlu, kendisini hedef alan muhalif gazetecilere ayar verip, "Biz çıkalım masadan, seçim mi kazanacaksınız çok bilmişler?" ifadeleriyle yüklendi.
Adaylık konusu üzerinden birbirine düşen 6+1'lik masada, yeni bir kriz patlak verdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 'kukla aday' seçecekleri itirafına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
KUKLA ADAY İTİRAFI ORTAYI KARIŞTIRDI
Seçilen kukla adayın 6'lı masa liderlerinin sözlerini kabul etmemesi durumunda kriz çıkacağını söyleyen Davutoğlu, "Seçtiğimiz Cumhurbaşkanı 'sizin oylarınız düşüktü' derse kriz çıkar, Meclis desteğini kaybeder, yeniden seçime gideriz." ifadelerini kullandı.
HALK TV'DE DAVUTOĞLU'NA AĞIR SÖZLER: "YÜZDE 1'LİK GİBİ KONUŞ"
CHP tarafından fonlanan ve Ekrem İmamoğlu'na yakın yayın anlayışıyla dikkat çeken Halk TV'de Davutoğlu'nun sözlerine sert bir tepki geldi. Halk TV sunucusu Şirin Payzın, "Yüzde 1'lik bir partinin genel başkanı gibi konuşmalı. Seçime girip nasıl bir sonuç alacağını bilmiyoruz. Davutoğlu'na bu özgüven nereden geldi?" diyerek, Gelecek Partisi liderinin hala kendisini başbakan olarak gördüğünü söylemişti.
DAVUTOĞLU'NDAN CHP MEDYASINA AYAR: "BİZ ÇIKALIM, SEÇİM Mİ KAZANACAKSINIZ ÇOK BİLMİŞLER"
Davutoğlu, kendisine tepki gösteren ve "Davutoğlu'na bu özgüven nereden geldi?" diye soran Payzın'ın açıklamaları için, "Bu çok rencide edici bir şey" dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yakın yayın politikası güden Tele1 TV'de konuşan Davutoğlu, "Daha iktidara gelmeyen, trollerin hedefi haline gelen Başbakan'a dönüp oy oranını sorana ben nezaketsiz derim, Türk siyasetini bilmiyorsun derim. Bunu açan biri ile de konuşmam. Bu çok rencide edici bir şey. Oy oranımız çıkınca görürsünüz." dedi.
Davutoğlu sözlerinin devamında muhalif medyaya ve ittifak ortaklarına ayar vererek, "Biz çıkalım masadan, seçim mi kazanacaksınız çok bilmişler?" diye konuştu.
KILIÇDAROĞLU, DAVUTOĞLU'NA DESTEK VERMİŞTİ
Davutoğlu'nun tepki çeken çıkışına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu ise, "Biz öyle bir ikili mekanizma kuracağız ki siyasi partiler kanununa göre altısı da sistemde olacak" demişti.
İMAMOĞLU-HALK TV BAĞI
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı medya yoluyla harekete geçmek için adımını atan İmamoğlu, Halk TV üzerinden süreci yönetmek için kolları sıvamış, Emin Çapa'nın geri dönüşü ve İsmail Küçükkaya'nın kanala transferinde ön ayak olmuştu.
Ekrem İmamoğlu'nun Küçükkaya'ya 3 milyon dolar bonservis ödediği konuşulurken Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun Boğaz'a kaçak kat çıkmasına CHP'li İBB tarafından göz yumulması da dikkatlerden kaçmamıştı.
TELE 1'İN İMAMOĞLU'NA KARŞI TAVRI: ADAYLIK İÇİN KILIÇDAROĞLU'NU İŞARET ETTİLER
Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Ekrem İmamoğlu'nun ağız yuvarlayarak adaylık için açık kapı bıraktığına dikkat çekmiş ve 'yuvarlak konuşma' şeklinde tepki gösterip, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemişti.
Söz konusu adaylık çekişmesinde CHP medyasındaki 'Ekremci' ve 'Kemalci' unsurlar ise dikkatleri üzerine topluyor.
İmamoğlu'nun Halk TV'de adaylık için hazırladığı zemine, TELE 1'den set çekiliyor.
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