İstanbul Havalimanı metrosu 22 Ocak’ta açılacak! Günlük kaç yolcu taşıyacak? Ulaşıma katkısı ne olacak?
Türkiye'nin en hızlı metrosunun açılış tarihi belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı metrosunun açılış tarihini 22 Ocak 2023 olarak açıkladı. Peki Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı için yapılan metronun katkıları neler olacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim’in konuğu olan akademisyen Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı değerlendirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın açılacağı tarihi duyurdu. Kağıthane - İstanbul Havalimanı metro hattı, 22 Ocak 2023 pazar günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açılacak.
Bakan Karaismailoğlu, Beşiktaş (Gayrettepe)-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda 9 istasyon bulunduğunu, hattın Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinden geçeceğini ve 8 istasyonla günlük 800 bin yolcuya hizmet edecek kapasitede olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'na, metro hattının Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı entegrasyonu sayesinde tüm raylı sistemlerle doğrudan, güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmanın mümkün olacağını ifade etti.
"Hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den sadece 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabilecektir" diyen Karaismailoğlu, hattın en kısa sürede hizmete alınabilmesi için Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 adet tünel açma makinasının aynı anda çalıştığını söyledi.
Peki yeni metro hattını katkısı ne olacak? İstanbul'da ulaşım rahatlayacak? Ekonomik değeri nasıl olacak? Akıllardaki tüm soruların cevaplarını A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim'in konuğu olan akademisyen Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı verdi.
Mustafa Ilıcalı'nın açıklamaları:
Bu hattın hayırlı olmasını diliyorum. Bizler şu anda Kağıthane istasyonunda bulunuyoruz ve muazzam yapılmış. Buradaki setler havaalanına bağlanacak. Yaklaşık olarak 34 km uzunluğunda tek parçada ilk inşaatı ihale edilen açılışı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katımıyla yapılacak olan bir proje.
Bu hat İstanbul'un ulaşımına ve trafiğine çok büyük katkı sunacak. İstanbul'un metro hattı şu anda 284 km bununla beraber bir 34 km daha artacak. Bir taraftan bunun Gayretepe bağlantısı var. 3,5 km civarında. O da birkaç ay sonra hizmete girecek. İstanbul Havalimanı Dünyanın en önemli havalimanlarından bir tanesi. Türkiye'yi dünyaya bağlayan kapı.
İşte böylesine bir havalimanına da yoğun yerleşim yerlerini metro ile bağlamak son derece önemli. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Yaklaşık olarak 600 bin yolcuya hizmet edecek. Bu büyük bir rakam. Zaten İstanbul'da trafiğin en önemli problemi raylı sistem ve metronun yetersiz olması. Bakanlığın inşaatını devam ettirdiği 103 km bir raylı sistem var. Bunların devreye girmesiyle vatandaşlar konforlu ve güvenli şekilde ulaşım sağlayacak.
Burada akıllı sistemler olduğu gibi bunlar sadece istasyon da değil rayda araçta hepsinde var ve bunları görebiliyoruz. Yer altındaki bir sistemde mimarisi, estetiği ve konforu olarak mükemmel olarak yapılmış. Yurt dışında çok sayıda metro kullanmış biri olarak ifade etmem gerekirse ülkemizin metroda gelmiş olduğu sistem çok ileri. Bizim bu metroda seyahat edenler Paris'e Londra'ya gitseler buradaki konforundan üstünde olmayacağını görürler.
Aynı zamanda 120 km hızı var ve en hızlısı bu. Güvenlik açısından sürücüsüz olması çok önemli. Tünelde uygulanan teknolojik sistem çok kıymetli. Güvenlik noktasında önemli tedbirler alınmış. Araçlar konforlu ve 4'lü 8'li diziler halinde olacak."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli bayram ikramiyesine ZAM müjdesi! 2023 emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Bayam ikramiyesi ne zaman verilecek?
- Kurtlar Vadisi 2023 fragmanı yayınlandı mı? Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Hangi kanalda yayınlanacak? Oyuncu kadrosu...
- Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 14 Ocak 2023 Ocak ayı zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
- Bedelli askerlik başvuru parası ne kadar oldu? 2023 bedelli askerlik ücreti kaç TL, başvuru nasıl yapılır?
- 14 OCAK EYT SON DURUM: 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatacak? EYT ne zaman yasalaşacak? TARİH VERİLDİ!
- Yalı Çapkını Defne kimdir? Yalı Çapkını'nın Defne'si Mine Tugay kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
- 2023 LGS ne zaman? LGS sınav ve başvuru tarihi belli oldu mu? LGS başvurusu nereden, nasıl yapılır?
- İŞKUR çarşı ve mahalle BEKÇİ ALIM İLANI! En az ilkokul mezunları başvuruyor! 2023 bekçi alımı ne zaman, şartlar neler?
- 13 Ocak 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? Dün reytinglerde kim birinci oldu? Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti...
- Mersin TOKİ kura çekimi CANLI İZLE! 2+1,3+1 TOKİ Mersin KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI! 2.122 Konut hak sahipleri listesi!
- AUZEF SINAV TAKVİMİ: İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? Telafi sınavları hangi tarihte yapılacak?
- Ateş Kuşları 2. Bölüm FRAGMANI İZLE | ATV Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 1. Bölüm özeti...