İstanbul Havalimanı metrosu 22 Ocak’ta açılacak! Günlük kaç yolcu taşıyacak? Ulaşıma katkısı ne olacak?

Burada akıllı sistemler olduğu gibi bunlar sadece istasyon da değil rayda araçta hepsinde var ve bunları görebiliyoruz. Yer altındaki bir sistemde mimarisi, estetiği ve konforu olarak mükemmel olarak yapılmış. Yurt dışında çok sayıda metro kullanmış biri olarak ifade etmem gerekirse ülkemizin metroda gelmiş olduğu sistem çok ileri. Bizim bu metroda seyahat edenler Paris'e Londra'ya gitseler buradaki konforundan üstünde olmayacağını görürler.