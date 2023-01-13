Avrupa Başkan Erdoğan’ı neden hedef alıyor? Yeni Merkez Partisi Başkanı Christoph Hörstler A Haber'de anlattı

Avrupa PKK’ya neden sessiz? Avrupa Başkan Erdoğan’ı neden hedef alıyor? Başkan Erdoğan’ı hedef alan provokasyona neden izin veriliyor? Yeni Merkez Partisi Başkanı Christoph Hörstler, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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