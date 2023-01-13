Son dakika: İsveç’te skandal gösteri: Başsavcılık soruşturma başlattı! Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan A Haber'e özel açıklamalar
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, avukatı aracılığıyla İsveç'in başkenti Stokholm'de terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin düzenlediği gösterilerin failleri hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. A Haber'e konuşan Avukat Hüseyin Aydın, "Eylemlerin failleri hakkında soruşturma istedik." dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Erdoğan'ın avukatının şikayeti üzerine terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonuna ilişkin soruşturma başlattı.
İsveç Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir maketi binanın önündeki direğe ayaklarından astı.
BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALAN TEHDİTLER
Terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görüldü.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AVUKATI HAREKETE GEÇTİ
Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsveç'in Stokholm kentinde, terör örgütü PKK tarafından organize edildiği anlaşılan gösterilerde, Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle failler hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerini kullandı.
A HABER'E KONUŞTU: EYLEMLERİN FAİLLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA İSTEDİK
Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "İsveç'te gerçekleşen olaylar hukuken hiçbir şekilde savunulması mümkün olmayan birçok yönüyle de Türk hukuku açısından suç teşkil eden eylemler. İsveç'te işlenen bu eylemlerde Türk adli makamları yetkisinin olup olmadığı hususu belki ilk akla gelen soru. Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak yurt dışında işlenen hakaret suçlarında ve fiili saldırı mahiyetindeki suçlarda Türk adli makamları da soruşturma ve kovuşturmaya yetkilidir. Eylemlerin failleri hakkında soruşturma istedik." dedi.
Avukat Aydın, "İsveçli makamlardan iş birliği bekliyoruz. Eğer bu konudaki tavırları terör örgütleri konusundaki tavırlarıyla bu ana kadarki tavırlarıyla aynı doğrultuda olursa elbette ki bunun değerlendirilmesi Türk yetkilileri tarafından yapılacaktır." ifadelerini kullandı.
ALÇAK EYLEME TÜRKİYE'DEN MİSİLLEME
İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan PKK'lı grubun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan eylemi nedeniyle İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri bakanlığına çağrıldı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/PYD/YPG yandaşlarınca dün Stockholm'de gerçekleştirilen, Başkan Erdoğan'ı da hedef alan terör propagandasıyla ilgili Büyükelçi Herrström Bakanlığa çağırılarak Türkiye'nin tepkisi ifade edildi.
Herrström'e, bu eylemin şiddetle kınandığı ve protesto edildiği güçlü ifadelerle bildirildi.
İsveç'in Üçlü Ahitname ile verdiği taahhütlerin açık bir şekilde ihlali olan ve Türkiye'nin açıkça tehdit edildiği bu tür terör eylemlerine müsaade edilmemesi talebi Herrström'e iletildi.
Herrström'e, Türkiye'nin eylemin faillerinin tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılması ve İsveç'in taahhütlerini yerine getirmesi yönündeki beklentisinin de altı çizildi.
TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ
Terör örgütü mensuplarınca yapılan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan gösterilere Ankara'dan da sert tepki geldi.
OKTAY: İSVEÇ VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMALI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsveç'in başkenti Stockholm'de, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonlarına ilişkin, "İsveç'in NATO üyelik girişimleri kapsamında verdikleri sözleri tutmalarını, bu tür girişimlere müsamaha göstermemelerini bekliyoruz." dedi.
İsveç'te terör örgütü üyeleri tarafından Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan gösteriyi lanetlediklerini belirten Oktay, şunları kaydetti:
"Bu yaşananlar, Türkiye'nin haklı endişelerini bir kez daha dünya kamuoyuna göstermiştir. Demokratik hukuk devletlerinin hiçbirinin bu tip hukuksuz gösterilere göz yumması beklenemez. İsveç makamlarının, kabul edilemez bu eylemleri gerçekleştiren terör grupları ve destekçileri hakkında yasal işlemleri derhal başlatmalarını bekliyoruz."
ŞENTOP: SORUMLULAR HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERMELİ
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsveç'in başkenti Stockholm'da bölücü terör örgütü PKK üyelerinin gerçekleştirdiği, Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan eylemi lanetliyoruz. İsveç'in demokrasiye açık bir tehdit olan bu alçak terör eylemine izin vermesi ve göz yumması asla kabul edilemez. NATO'ya üyelik talebinde bulunan bir devlette bu saldırının kolaylıkla gerçekleşmesi tehlikeli ve vahimdir. İsveç Devleti'nden bu alçak terör eylemini gerçekleştirenlerin ve sorumlularının derhal tespit edilmesini ve hukuk önünde gerekenin yapılmasını bekliyoruz." dedi.
İSVEÇ MECLİS BAŞKANI'NIN ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ
Şentop, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin Stockholm'deki provokasyonlarına tepki amacıyla İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen'in 17 Ocak'ta Türkiye'ye yapmayı planladığı resmi ziyareti de iptal etti.
ÇAVUŞOĞLU: PKK, İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ YOLUNA MAYIN DÖŞÜYOR
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Stockholm'da terör örgütü PKK yandaşlarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan propagandasına ilişkin, "PKK/YPG, İsveç'in NATO üyeliği yoluna mayınları döşüyor. Bu mayınları temizlemek de bu mayınlara bilerek basmak da İsveç'in tercihidir." dedi.
AKAR: ŞİDDETLE KINIYORUZ
Milli Savunma Bakanı Hulesi Akar, "NATO'ya girmek isteyen bir ülkede, 70 yıllık NATO üyesi bir ülkenin Cumhurbaşkanına karşı yapılan iğrenç eylemi şiddetle kınıyor, İsveç'i derhal tedbir almaya davet ediyoruz." paylaşımında bulundu.
BOZDAĞ: İSVEÇ'İN SAMİMİ OLMADIĞININ AÇIK GÖSTERGESİ
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da yaptığı açıklamada, "İsveç'in başkenti Stockholm'da bölücü terör örgütü teröristlerinin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik alçakça saldırısını lanetliyorum. Bu terör eylemine müsaade eden İsveç Hükûmetini kınıyorum. Bu hain ve alçak terör saldırısına İsveç güvenlik güçlerinin müsaade etmesi ve hukuku işletip müdahale etmemesi, İsveç'in Türkiye'ye verdiği sözü tutmadığının ve attığı imzada samimi olmadığının açık bir göstergesidir. İsveç Hükûmetini terör eylemine katılan teröristleri tespit edip, yargı önüne çıkartmaya; Türkiye'ye verdiği sözü tutmaya davet ediyorum." diyerek skandal gösteriye tepki gösterdi.
ALTUN: İSVEÇ TERÖR ÖRGÜTÜNE KARŞI ADIM ATMALI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsveç'teki PKK terör örgütünün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasına sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.
Altun'un paylaşımı şöyle:
"İsveç'teki PKK terör örgütü mensuplarının Türkiye ve demokratik yollardan başa gelmiş cumhurbaşkanını hedef almasını en sert biçimde kınıyoruz. İsveç makamlarının daha fazla gecikmeksizin terörist gruplara karşı gerekli adımları atmasını talep ediyoruz. İsveç, 70 yıldır üyesi olduğumuz NATO'ya girmek istiyorsa Madrid'de verdiği sözleri tutmalıdır. Bu konuda Türkiye'nin herhangi bir taviz vermesini beklemek beyhude olacaktır. PKK terör örgütünün Stockholm'de İsveç hükümetine bu şekilde meydan okuması, İsveçli yetkililerin son günlerde iddia ettikleri gibi terörle mücadelede gerekli adımları atmadığının kanıtıdır."
KALIN: NATO'YA ÜYELİK SÜRECİNİN İLERLEMESİ MÜMKÜN DEĞİL
Cumhurbaşkanlığı Sözcüzü İbrahim Kalın, skandal gösteriyle ilgili olarak, "İsveç'in başkenti Stockholm'de Cumhurbaşkanımız aleyhine yapılan iğrenç ve menfur eylemi en şiddetli şekilde kınıyoruz. Tepkimizi ve beklentimizi İsveç makamlarına ilettik. Somut adım atmaları hukukun ve yaptığımız anlaşmanın gereğidir." tepkisini gösterdi.
Kalın, "Tekrar açıkça ifade ediyoruz: "Terör örgütlerinin faaliyetlerine son verilmediği müddetçe NATO üyelik sürecinin ilerlemesi mümkün değildir." açıklamasında bulundu.
KURTULMUŞ: TÜM TÜRKİYE'YE YAPILMIŞ BİR SALDIRI
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş sosyal medya mesajında, "İsveç'te gerçekleştirilen çirkin gösteri yalnızca Cumhurbaşkanımıza karşı değil tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır" dedi.
Kurtulmuş, İsveç'in NATO üyelik sürecini hatırlattığı mesajında "Türkiye'nin, NATO'ya girmek isteyen ülkelerin terör örgütlerine müsade etme-mesi konusundaki hassasiyetinin de ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır" ifadelerini kullandı.
ÇELİK: BU ALÇAKÇA EYLEME İZİN VERİLMESİ ASLA KABUL EDİLEMEZ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'te düzenlenen skandal gösteriye tepki gösterdi.
Çelik, "İsveç'in başkenti Stockholm'da terör örgütü PKK yandaşlarının düzenledikleri eylemde Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye'nin hedef alınmasını lanetliyoruz. İsveç makamlarının bu alçakça eyleme izin vermeleri asla kabul edilemez! NATO'ya üye olma talebinde bulunan bir devlette böyle bir hadisenin gerçekleşmesi vahimdir. Terörün eylem ve propagandasını engellemeyen bir ülkenin NATO savunmasına nasıl katkısı olacaktır. Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan bu çirkin eylemin sorumluları hakkında gerekenin yapılması İsveç makamlarının sorumluluğundadır. Terörle mücadele ettiğimiz gibi, teröre imkan sağlayanların da karşısında olacağız" açıklamasında bulundu.
SOYLU: ALIŞACAKLAR, RECEP TAYYİP ERDOĞAN BİR DÜNYA GERÇEĞİDİR
İçişleri Bakanı Soylu, PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonlarına tepki gösterdi.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisinin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi.
Soylu, şunları kaydetti:
"Terör örgütleri zehirli yılan gibidir aynı çuvala gireni sokar. Sarı torbalara itiraz edenler, İsveç'te terörün hain yüzüyle tekrar karşılaşmıştır. Dünyadaki terör örgütlerini de dize getireceğiz derken bunu kastetmiştik. Alışacaklar, Recep Tayyip Erdoğan bir dünya gerçeğidir."
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