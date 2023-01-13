Son dakika: İsveç’te skandal gösteri: Başsavcılık soruşturma başlattı! Başkan Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’dan A Haber’e özel açıklamalar

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AVUKATI HAREKETE GEÇTİ

Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsveç'in Stokholm kentinde, terör örgütü PKK tarafından organize edildiği anlaşılan gösterilerde, Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle failler hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerini kullandı.

A HABER'E KONUŞTU: EYLEMLERİN FAİLLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA İSTEDİK

Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "İsveç'te gerçekleşen olaylar hukuken hiçbir şekilde savunulması mümkün olmayan birçok yönüyle de Türk hukuku açısından suç teşkil eden eylemler. İsveç'te işlenen bu eylemlerde Türk adli makamları yetkisinin olup olmadığı hususu belki ilk akla gelen soru. Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak yurt dışında işlenen hakaret suçlarında ve fiili saldırı mahiyetindeki suçlarda Türk adli makamları da soruşturma ve kovuşturmaya yetkilidir. Eylemlerin failleri hakkında soruşturma istedik." dedi.



Avukat Aydın, "İsveçli makamlardan iş birliği bekliyoruz. Eğer bu konudaki tavırları terör örgütleri konusundaki tavırlarıyla bu ana kadarki tavırlarıyla aynı doğrultuda olursa elbette ki bunun değerlendirilmesi Türk yetkilileri tarafından yapılacaktır." ifadelerini kullandı.