İsveç'te Başkan Erdoğan'ın maketinin asılması skandalı sonrası ABD'den ilk açıklama: Müzakerelerin olumlu ilerlemesini destekliyoruz
İsveç'in başkenti Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından astı. Yaşanan bu büyük skandal Türkiye'de tepkiyle karşılanırken yaşanan olay sonrası ABD'den açıklama geldi. İşte detaylar...
İsveç'te terör örgütü PKK/YPG destekçileri, Türkiye'ye yönelik provokasyonlarını sürdürüyor.
Başkent Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından astı ve bu anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.
Terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görüldü.
Stockholm'de 21 Ocak'ta NATO'ya hayır gösterisi yapılacağı ifade edilen paylaşımın altında hakaret içeren yorumlar da dikkati çekti.
"OLUMLU İLERLEMESİNİ DESTEKLİYORUZ"
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Türkiye ile İsveç arasındaki müzakerelerin olumlu ilerlemesini desteklediklerini söyledi.
İSVEÇ İLE TÜRKİYE'NİN SÜRECİNİN OLUMLU OLMASINI UMUYORUZ
John Kirby, günlük basın brifingindeki konuşmasında, İsveç'in NATO'ya katılması hususunda Türkiye ile İsveç'in yaşadıkları anlaşmazlıklar hakkında iki ülke adına konuşamayacağını belirterek, "Dün İsveçli yetkililerin açıkça görüşmelerin olumlu bir seyirde ilerlediğini söylediğini gördünüz. Biz de sürecin kesinlikle böyle olmasını umuyoruz." dedi.
Kirby, 13 Ocak'ta Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geleceğini belirterek, iki liderin müttefiklik esasına dayanarak Kuzey Kore'nin kitle imha silahları ve balistik füzelerle ilgili adımları, Çin'in Asya-Pasifik'teki agresif atılımları ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi meseleleri masaya yatıracaklarını kaydetti.
Başkan Biden'ın 17 Ocak'ta ise Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile yine Washington'da bir araya geleceğini duyuran Kirby, iki NATO ülkesinin Trans-Atlantik'in güvenlik ve ekonomik refahını güçlendirmek için ortak çabalarını teyit edeceklerini söyledi.
GÜNEY KORE VE NÜKLEER SİLAHLANMA
Kirby, bir gazetecinin Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un nükleer silahlanmaya yeşil ışık yakmasıyla ilgili ABD'nin politikasında bir değişiklik olup olmayacağına ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi:
"ABD ve Başkan Biden yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konusundaki kararlılığını sürdürüyor, bu değişmedi. Kore Cumhuriyeti de nükleer silah istemediklerini açıkça ortaya koydu. Ancak Güney Kore ile birlikte, bu ülkenin genişletilmiş caydırıcılık yeteneklerinin geliştirilmesi için uğraşacağız."
"BAHMUT VE SOLEDAR DÜŞSE DAHİ SAVAŞA STRATEJİK ETKİSİ OLMAZ"
Kirby, Ukrayna'da en yoğun çatışmaların sürdüğü Donetsk bölgesine bağlı Bahmut'u Rusya'nın hem askeri stratejik bölge olarak gördüğünü hem de bölgedeki tuz mineral yatakları nedeniyle ekonomik saikle bu bölgeyi ele geçirmeyi düşündüklerini söyledi.
"Bahmut ve Soledar, Rusların eline geçse de savaşın seyrinde stratejik bir etkisi olmayacak." diyen Kirby, ABD ve müttefiklerinin savaş devam ettiği müddetçe Ukrayna'yı destekleyeceklerinin altını çizdi.
BİDEN'IN OFİSİ VE KONUTUNDAN ÇIKAN "GİZLİ BELGELER"
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de Başkan Biden'ın kişisel ofisinde ve konutunda "gizli belgeler" çıkmasıyla ilgili, başka yerlerin de incelenmesinin tamamlandığını söyleyerek, bundan sonra Adalet Bakanlığının soruşturmasının takip edileceğini söyledi.
Gizli belgelere ilişkin soruşturma için özel savcı atanacağından Biden'ın önceden haberi olmadığını söyleyen Jean-Pierre, özel savcı atanması haberini, Adalet Bakanı Merrick Garland'ın bugünkü basın toplantısından öğrendiklerini ifade etti.
Jean-Pierre, gizli belgelerle ilgili Beyaz Saray'ın iki aydır konuya ilişkin neden açıklama yapmadığı, Biden'ın belgeleri neden garajda tuttuğu, ofisi ve evindeki belgeleri başkalarının görüp görmediğine dair sorulara ise Beyaz Saray'ın resmi açıklamaları ve Biden'ın konuya ilişkin ifadelerinin ötesine geçemeyeceği yanıtını verdi.
Bir gazetecinin Richard Nixon'ın istifasına neden olan Watergate skandalına referans vererek gizli belgelerin garajda bulunmasını "garagegate" şeklinde niteleyip, "Beyaz Saray neyi saklamaya çalışıyor?" sorusunu sorması üzerine ise Jean-Pierre, "Hiçbir şey." yanıtını verdi.
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