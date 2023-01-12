Prens Harry’nin kitabı gündeme bomba gibi düştü! İngilizler Prens Harry’ye tepkili
İngiliz kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Prens Harry'nin "yedek" adlı kitabı büyük yankı uyandırdı. Kitapta Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüğü ve abisi Prens William'a hastalığı durumunda organ bağışlamak için dünyaya getirildiği açıklamaları dikkati çekti. İngilizler ise o açıklamalara tepkili. A Haber muhabiri Alpaslan Düven, Londra sokaklarında İngilizlerle konuştu.
İngiliz kraliyet ailesinde sular durulmuyor. Son olarak Prens Harry'nin kaleme aldığı anı kitabı gündeme bomba gibi düştü.
Harry, "yedek" adlı kitabında varlık nedeninin, tahtın bir numaralı varisi olan ağabeyi Prens William'ın hastalanma ihtimali olduğunu yazdı. "Abim hastalanırsa organ bağışlamam için dünyaya getirildim." ifadelerini kullandı. Hatta bunu çocukluğundan beri bildiğini ileri sürdü.
Prens Harry, aile üyelerinin de William'ın varis, kendisininse yedek olduğunu açıkça dile getirdiklerini yazdı. Bunu babası Kral Charles'tan da duyduğunu savundu.
Harry'nin kitabında Afganistan anıları ile ilgili kısım ise hem kendi ülkesinden hem de Tüm dünyadan tepki topladı. Kitapta Prens Harry, insanları öldürmeyi de kendi açısından savundu. İngilizler ise Prens Harry'nin 25 kişiyi öldürdüğü itirafına tepkili.
A Haber mikrofonlarına konuşan İngilizler şunları söyledi:
- Bence bu doğru değil. Bu büyük bir saygısızlık. Çatışma alanında ne olduysa, orada kalmalı. Bunu anlatmaya gerek yok. İnsanların bunu bilmesine gerek yok. Bu kesinlikle yanlıştı.
- Ben de kesinlikle katılıyorum. Asker bir aileden geliyorum. Bu tarz şeyler senin için gizli olduğu kadar orada olanlar için de gizlidir.
- O bu konuda deli gibi davranıyor. Bunu desteklemiyorum. Bunu neden söyledi? Bilmek istemiyoruz. Açıkçası kalbimi kırdı. Bence onun durumu iyi değil. Onun adına üzüldüm.
Bazı İngilizler, Harry'nin Afganistan açıklamalarına inanamadıklarını dile getiriyorlar.
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