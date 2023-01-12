Prens Harry’nin kitabı gündeme bomba gibi düştü! İngilizler Prens Harry’ye tepkili

Harry'nin kitabında Afganistan anıları ile ilgili kısım ise hem kendi ülkesinden hem de Tüm dünyadan tepki topladı. Kitapta Prens Harry, insanları öldürmeyi de kendi açısından savundu. İngilizler ise Prens Harry'nin 25 kişiyi öldürdüğü itirafına tepkili.