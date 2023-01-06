Prens Harry’nin kitabında çok tartışılacak sözler: 25 kişiyi öldürdüm, onları insan gibi görmedim

"ONLARI İNSAN GİBİ GÖRMEDİM"

Ayrıca, birini insan olarak görürsen öldürmenin imkansız olduğunu kaydeden Prens Harry, ancak ordunun "onları 'öteki' olarak görmesi için kendisini eğittiğini ve iyi bir şekilde eğitildiğini" bildirdi.