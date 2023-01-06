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Prens Harry’nin kitabında çok tartışılacak sözler: 25 kişiyi öldürdüm, onları insan gibi görmedim

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılan ve ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry'nin kitabındaki detaylar dünya gündemine bomba gibi düştü. Abisi Prens William'dan dayak yediğini söyleyen Prenses Diana'nın küçük oğlu, Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüğünü itiraf etti. Harry, "İngiltere'ye tüm uzuvlarımla geri dönmek istiyordum. 25 kişiyi öldürdüm ve bundan utanç duymuyorum" ifadeerini kullandı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 06.01.2023 10:15 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 10:24
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Prens Harry’nin kitabında çok tartışılacak sözler: 25 kişiyi öldürdüm, onları insan gibi görmedim

Dünya gündemine Prenses Diana'nın küçük oğlu Prens Harry'nin itirafları bımba gibi düştü. Afganistan'da görev yaptığı döneme ilişkin kitabında yer verdiği anılarında, Prens Harry, çatışmanın gürültüsü ve kargaşasında 25 kişiyi öldürdüğünü ifade etti. Prens Harry, bundan utanç duymadığını çünkü onları insan olarak görmediğini belirtti.

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Prens Harry’nin kitabında çok tartışılacak sözler: 25 kişiyi öldürdüm, onları insan gibi görmedim

"25 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜM UTANÇ DUYMADIM"

İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry, 10 Ocak'ta yayımlanacak anı kitabında, Afganistan'daki görevi sırasında 25 kişiyi öldürdüğünü ve bundan utanç duymadığını belirtti.

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Prens Harry’nin kitabında çok tartışılacak sözler: 25 kişiyi öldürdüm, onları insan gibi görmedim

The Telegraph gazetesine göre, Prens Harry, 10 Ocak'ta raflarda yer alacak "Spare" adlı anı kitabında 2007-2008 ve 2012-2013 dönemlerinde görev yaptığı Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüğünü yazdı.

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Prens Harry’nin kitabında çok tartışılacak sözler: 25 kişiyi öldürdüm, onları insan gibi görmedim

Afganistan'da görev yaptığı döneme ilişkin kitabında yer verdiği anılarında, Prens Harry, çatışmanın gürültüsü ve kargaşasında öldürdüğü isyancıları, "iyileri öldürmeden ortadan kaldırılan kötüler" olarak gördüğünü belirtti.

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Prens Harry’nin kitabında çok tartışılacak sözler: 25 kişiyi öldürdüm, onları insan gibi görmedim

"ONLARI İNSAN GİBİ GÖRMEDİM"

Ayrıca, birini insan olarak görürsen öldürmenin imkansız olduğunu kaydeden Prens Harry, ancak ordunun "onları 'öteki' olarak görmesi için kendisini eğittiğini ve iyi bir şekilde eğitildiğini" bildirdi.