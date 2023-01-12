Prens Harry’nin kitabı gündeme bomba gibi düştü! İngilizler Prens Harry’ye tepkili

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Prens Harry'nin "yedek" adlı kitabı büyük yankı uyandırdı. Kitapta Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüğü ve abisi Prens William'a hastalığı durumunda organ bağışlamak için dünyaya getirildiği açıklamaları dikkati çekti. İngilizler ise o açıklamalara tepkili. A Haber muhabiri Alpaslan Düven, Londra sokaklarında İngilizlerle konuştu.

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