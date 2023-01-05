Kraliyet Ailesi’nde kılıçlar çekil! Prens Harry’den dikkat çeken iddia: Prens William üzerime yürüdü

The Guardian'a göre, Prens Harry, kitabında şu ifadeleri kullandı:

"Elindeki su bardağını bir yere bıraktı, bana başka bir şekilde seslendi ve üzerime yürüdü. Her şey çok hızlı gerçekleşti. Çok hızlı. Yakamdan tuttu, kolyemi kopardı ve beni yere fırlattı. Köpeğin mama kabının üzerine düştüm ve kırılan kabın parçaları sırtıma battı. Bir an sersemlemiş halde öylece kaldım, sonra ayağa kalktım ve ona gitmesini söyledim."