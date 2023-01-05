Kraliyet Ailesi'nde kılıçlar çekil! Prens Harry'den dikkat çeken iddia: Prens William üzerime yürüdü
İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry, 10 Ocak’ta yayımlanacak kitabında ağabeyi Galler Prensi William’ın kendisine fiziksel saldırıda bulunduğunu öne sürdü. Harry, kitabında, "Yakamdan tuttu, kolyemi kopardı ve beni yere fırlattı. Köpeğin mama kabının üzerine düştüm ve kırılan kabın parçaları sırtıma battı." ifadelerini kullandı.
İngiliz The Guardian gazetesi, Prens Harry'nin 10 Ocak'ta raflarda yer alacak "Spare" adlı merakla beklenen anı kitabının bir nüshasına ulaştığını açıkladı.
Gazeteye göre, Prens Harry, 2019'da Londra'daki evinde eşi Meghan Markle'la ilgili ağabeyi Prens William'la tartıştı.
Prens Harry, kitabında, kavga sırasında William'ın Meghan'ı "zor", "kaba" ve "yıpratıcı" olarak nitelendirdiğini ve basının eşi Meghan'la ilgili söylediklerini papağan gibi tekrarladığını anlattı.
The Guardian'a göre, Prens Harry, kitabında şu ifadeleri kullandı:
"Elindeki su bardağını bir yere bıraktı, bana başka bir şekilde seslendi ve üzerime yürüdü. Her şey çok hızlı gerçekleşti. Çok hızlı. Yakamdan tuttu, kolyemi kopardı ve beni yere fırlattı. Köpeğin mama kabının üzerine düştüm ve kırılan kabın parçaları sırtıma battı. Bir an sersemlemiş halde öylece kaldım, sonra ayağa kalktım ve ona gitmesini söyledim."
Prens William'ın daha sonra küçük erkek kardeşine karşılık vermesi için meydan okuduğu ancak Harry'nin karşılık vermediği belirtilen kitabın nüshasında, William'ın daha sonra olay yerine üzgün bir şekilde geri dönerek özür dilediği ve kardeşinden Meghan'a kendisine saldırdığını söylememesini istediği ifade edildi.
Buckingham Sarayından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
KİTABIN PRENS HARRY'NİN SESLENDİRMESİNİ YAPACAĞI SESLİ VERSİYONU DA OLACAK
Prens Harry'nin 10 Ocak'ta 15 dilde yayımlanacak, merakla beklenen "Spare" adlı kitabının Prens'in seslendirmesini yapacağı sesli versiyonu da olacak.
Charles ve Diana, 1996'da boşandı. Diana öldüğünde büyük oğlu William 15, Harry ise 12 yaşındaydı.
Sussex Dükü Harry ile eşi Meghan Markle, Ocak 2020'de Kraliyet'teki görevlerinden çekilerek daha bağımsız bir hayat yaşamak ve İngiliz medyasından uzaklaşmak için ABD'ye yerleşti.
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