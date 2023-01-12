İBB’nin dergisinde LGBT propagandası! AK Partili Kertişçi: Biz olduğumuz sürece onlara geçit vermeyeceğiz
CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 3 aylık yaşam-kültür dergisi olarak tanıttığı ve ücretsiz dağıttığı "Kuşatma Altındaki Sanat" başlığı adı altında LGBT propagandasına girişti. İBB AK Parti Meclis Üyesi Erdem Kertişçi, LGBT propagandası yapılan dergiyi eleştirdi, "Biz olduğumuz sürece onlara geçit vermeyeceğiz" mesajıyla İBB yönetimine tepki gösterdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 3 aylık yaşam kültür dergisi İST'in aralık-ocak-şubat sayısı 'Kuşatma Altındaki Sanat' kapağıyla çıktı. Ancak burada bir algı çalışması vardı.
Konuyla ilgili A Haber'e konuşan AK Parti Meclis Üyesi Şeyma Aktaa, "Elimde görmüş olduğunuz derdi belediyenin 3 ayda bir ücretsiz olarak vatandaşa dağıttığı ve kurumlara gönderdiği yaşam ve kültür dergisi adı altında basılan bir dergi. Fakat ilk kapağından gördüğünüz üzere ve içeri baktığınızda bir algı çalışması ve propagandanın malzemesi haline getirilmiş." dedi.
Şeyma Aktaa, İBB yönetiminin ücretsiz dağıtılan bu dergi üzerinden yaptığı LGBT propagandasını eleştirdi. Aktaa, "Kuşatma Altındaki Sanat manşetini atmışlar fakat biz bu dergiyi gördüğümüzde aslında milli değerlerimizin, çocuklarımızın geleceğimizi kuşatmada olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.
İBB AK Parti Meclis Üyesi Erdem Kertişçi de ahlaki değerler ve neslin korunması için sanat başlığıyla verilen LGBT propagandasına karşı olduğuna dikkat çekti. Kertişçi "Biz olduğumuz sürece onlara geçit vermeyeceğiz" mesajıyla tepki gösterdi.
Kertişçi, "Aileyi çocukları hedeflediklerini çok iyi biliyoruz. Ama onlarda bilsinler ki, biz olduğumuz sürece onlara geçit vermeyeceğiz." diye konuştu.
İstanbul Kitapçısı'nda LGBT'yi meşru gösteren pek çok kitap ve dergi satışa sunulmuştu. Daha önce parayla satılan bu yayınlar artık ücretsiz olarak dağıtılıyor. Vatandaşın parasıyla LGBT propagandası yapılıyor.
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