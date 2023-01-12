İBB’nin dergisinde LGBT propagandası! AK Partili Kertişçi: Biz olduğumuz sürece onlara geçit vermeyeceğiz

Şeyma Aktaa, İBB yönetiminin ücretsiz dağıtılan bu dergi üzerinden yaptığı LGBT propagandasını eleştirdi. Aktaa, "Kuşatma Altındaki Sanat manşetini atmışlar fakat biz bu dergiyi gördüğümüzde aslında milli değerlerimizin, çocuklarımızın geleceğimizi kuşatmada olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

İBB AK Parti Meclis Üyesi Erdem Kertişçi de ahlaki değerler ve neslin korunması için sanat başlığıyla verilen LGBT propagandasına karşı olduğuna dikkat çekti. Kertişçi "Biz olduğumuz sürece onlara geçit vermeyeceğiz" mesajıyla tepki gösterdi.

Kertişçi, "Aileyi çocukları hedeflediklerini çok iyi biliyoruz. Ama onlarda bilsinler ki, biz olduğumuz sürece onlara geçit vermeyeceğiz." diye konuştu.

İstanbul Kitapçısı'nda LGBT'yi meşru gösteren pek çok kitap ve dergi satışa sunulmuştu. Daha önce parayla satılan bu yayınlar artık ücretsiz olarak dağıtılıyor. Vatandaşın parasıyla LGBT propagandası yapılıyor.