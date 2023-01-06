Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüğünü söyleyen Prens Harry'e Taliban'dan çağrı: Erkeksen tekrar gel
İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılan ve ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry, yayımladığı kitabında, Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmişti. Ülkede yönetimi ele geçiren Taliban, Prens Harry'e, "Eğer gerçek bir erkekse ve bir ezik değilse, Afganistan'a tekrar gelsin" çağrısını yaptı.
İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılan ve ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry'nin kitabındaki detaylar dünya gündemine bomba gibi düştü.
"AFGANİSTAN'DA 25 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜM" İTİRAFI
Abisi Prens William'dan dayak yediğini söyleyen Prenses Diana'nın küçük oğlu, Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüğünü itiraf etti. Harry, "İngiltere'ye tüm uzuvlarımla geri dönmek istiyordum. 25 kişiyi öldürdüm ve bundan utanç duymuyorum" ifadelerini kullandı.
TALİBAN'DAN PRENS HARRY'E TEPKİ
Prens Harry'e, ülkede geçtiğimiz sene yönetimi ele geçiren Taliban'dan tepki geldi.
Daily Mail'in haberine göre; Taliban komutanlarından Molavi Ağagül, Harry'e, "Biz hâlâ buradayız ama o babaannesinin sarayına kaçmış. O dikkat çekmeye çalışan koca ağızlı bir zavallı. Onu ve ordusunu ülkeden yolladığımız için öfkeli olmalı. Bence delirmiş ve bir doktora görünmeli" ifadelerini kullandı.
"ERKEKSEN TEKRAR AFGANİSTAN'A GEL"
32 yaşındaki komutan, "Eğer gerçek bir erkekse ve bir ezik değilse, Afganistan'a tekrar gelsin" diye konuştu.
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