Afganistan’da 25 kişiyi öldürdüğünü söyleyen Prens Harry’e Taliban’dan çağrı: Erkeksen tekrar gel

TALİBAN'DAN PRENS HARRY'E TEPKİ

Prens Harry'e, ülkede geçtiğimiz sene yönetimi ele geçiren Taliban'dan tepki geldi.

Daily Mail'in haberine göre; Taliban komutanlarından Molavi Ağagül, Harry'e, "Biz hâlâ buradayız ama o babaannesinin sarayına kaçmış. O dikkat çekmeye çalışan koca ağızlı bir zavallı. Onu ve ordusunu ülkeden yolladığımız için öfkeli olmalı. Bence delirmiş ve bir doktora görünmeli" ifadelerini kullandı.