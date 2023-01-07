Prens Harry'in itirafına tepkiler peş peşe geldi! "Korkunç ve şoke edici" | Şimdi de "sünnet" sözleri olay yarattı

Daha sonra "The Telegraph" gazetesi, Prens Harry'nin kitabında, Afganistan'da görev yaptığı döneme ilişkin anılarına da yer verdiğini yazdı. Kitapta Harry'nin "Afganistan'daki görevi sırasında 25 kişiyi öldürdüğünü ve bundan utanç duymadığını" dile getirdiği aktarıldı.

Savaşta askerlerin genellikle kaç düşman öldürdüklerini bilmediklerini ve gelişigüzel ateş ettiklerini belirten Prens Harry ancak "Apaçiler ve dizüstü bilgisayar çağında", kaç düşman savaşçıyı öldürdüğünü kesin bir dille söyleyebileceğini ifade etti.

Prens Harry, kitabında öldürdüğü kişiler için "Yani benim sayım 25. Beni tatmin eden bir sayı değil ama utandırmıyor da." ifadelerini kullandı.