Prens Harry'in itirafına tepkiler peş peşe geldi! "Korkunç ve şoke edici" | Şimdi de "sünnet" sözleri olay yarattı
İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılan ve ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry'nin 10 Ocak'ta yayımlanacak "Spare" adlı kitabında, "Afganistan'daki görevi sırasında 25 kişiyi öldürdüğü ve bundan utanç duymadığı" ifadeleri, ülkede birçok kesim tarafından tepkiyle karşılandı. İngiliz vatandaşı Sara James, “Kraliyet ailesinin bir parçası olmayan sıradan bir insan cezasız bırakılır mıydı? Kesinlikle hayır. Adalet sistemi ne yapması gerekiyorsa yapsın" dedi.Öte yandan "Spare" (Yedek) adlı otobiyografik kitabının yayınlanmasına günler kala içeriğinden sızdırılan sözlerle çok konuşulan Harry'nin yeni sızan bilgilerde Kraliyet Ailesi'nin 'sünnet' geleneğine ilişkin sözleri ve gerçek babasının Kral Charles olmadığına ilişkin yaptığı açıklamaları İngiltere'yi bir kez daha sarstı.
Prens Harry'nin merakla beklenen anı kitabının, 10 Ocak'taki yayın tarihinden önce İspanya'da yanlışlıkla satışa sunulmasının ardından kitaptan bazı bölümler art arda basına sızdı.
İlk olarak İngiliz "The Guardian" gazetesi, Prens Harry'nin 3 gün sonra raflarda yer alacak kitabının ilk nüshasına ulaştı ve kitaptan bazı bölümleri kamuoyuyla paylaştı.
Gazetenin ulaştığı nüshaya göre, Prens Harry, kitabında ağabeyi Prens William'ı kendisine fiziksel saldırıda bulunmakla suçladı. Prens William'ın bir kavga sırasında kendisini yakasından tutarak yere fırlattığını belirten Prens Harry, köpek mama kabının üzerine düştüğünü ve kırılan parçaların sırtına battığını anlattı.
Daha sonra "The Telegraph" gazetesi, Prens Harry'nin kitabında, Afganistan'da görev yaptığı döneme ilişkin anılarına da yer verdiğini yazdı. Kitapta Harry'nin "Afganistan'daki görevi sırasında 25 kişiyi öldürdüğünü ve bundan utanç duymadığını" dile getirdiği aktarıldı.
Savaşta askerlerin genellikle kaç düşman öldürdüklerini bilmediklerini ve gelişigüzel ateş ettiklerini belirten Prens Harry ancak "Apaçiler ve dizüstü bilgisayar çağında", kaç düşman savaşçıyı öldürdüğünü kesin bir dille söyleyebileceğini ifade etti.
Prens Harry, kitabında öldürdüğü kişiler için "Yani benim sayım 25. Beni tatmin eden bir sayı değil ama utandırmıyor da." ifadelerini kullandı.
"SENİ SEVİYORUM PRENS HARRY AMA ÇENENİ KAPATMALISIN!"
Prens Harry'nin Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüğü itirafı, ülkede birçok kesim tarafından öfkeye neden oldu.
Afganistan'daki savaşta bomba patlaması sonucu bir kolunu ve bacağını kaybeden ve Prens Harry'nin kahraman olarak nitelediği eski Kraliyet denizcisi Ben McBean, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Seni seviyorum Prens Harry ama çeneni kapatmalısın! Beraber takıldığı insanları merak ediyorum. İyi insanlar olsalardı, şimdiye kadar biri ona durmasını söylerdi." ifadelerini kullandı.
Afganistan'daki İngiliz kuvvetlerini komuta etmek için 2003'te başkent Kabil'e gönderilen eski Albay Richard Kemp de BBC'ye yaptığı değerlendirmede, Prens Harry'nin Afganistan'da 25 kişi öldürmesini "satranç taşlarının tahtadan çıkarılması" olarak tanımlamasını "düşüncesizce" bulduğunu belirtti.
Eski bir albay olan Muhafazakar Parti milletvekili Bob Stewart da "Böyle şeyleri neden yaptığını merak ediyorum. Gerçek askerler çekinir. Tanıdığım insanlar böyle şeylerle övünmezler. Daha çok bunu yapmak zorunda olduklarına pişman olurlar." değerlendirmesinde bulundu.
"HARRY'NİN İTİRAFI, EŞİYLE BUGÜNE KADAR TAŞIDIKLARI MİSYONLA UYUMLU GÖRÜNMÜYOR"
Prens Harry'nin anı kitabında yer verdiği Afganistan'la ilgili ifadeler halkın da eleştiri ve tepkisine neden oldu.
İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Lynn, yaptığı açıklamada, Prens Harry'nin Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüğü ifadelerini duymanın hoş olmadığını dile getirerek şunları söyledi:
"(Eşi) Megan Markle, birçok insani yardım çalışması yapıyor, Birleşmiş Milletler'de (BM) feminizm ve kadınların güçlendirilmesi için konuşuyor. Bu (Harry'nin Afganistan ile ilgili ifadeleri), kendilerinin bugüne kadar taşıdıkları misyonla gerçekten uyumlu görünmüyor." dedi.
"PRENS HARRY CEZASIZ KALMALI MI? KESİNLİKLE HAYIR"
Başka bir İngiliz vatandaşı Sara James, Prens Harry'nin Afganistan'da yaptıklarını açıklamasına anlam veremediğini ve kimsenin yaptıklarını duymak zorunda olmadığını dile getirdi.
James, "(Prens Harry) Cezasız kalmalı mı? Kesinlikle hayır. Kraliyet ailesinin bir parçası olmayan sıradan bir insan cezasız bırakılır mıydı? Kesinlikle hayır. Adalet sistemi ne yapması gerekiyorsa yapsın. Günün sonunda, o da bir insan. O da bu dünyadaki herhangi bir insan gibi. (Suç işleyen diğer insanlar) Adalet sisteminden geçmek zorunda kaldılar mı? Ceza aldılar mı? Kesinlikle aldılar. Ona (Prens Harry'e) farklı muamele edilmemeli. Adalet sistemi yapması gerekeni yapsın." diye konuştu.
Hangi şartlarda olursa olsun kimsenin öldürülmeyi hak etmediğini dile getirerek "Hepimiz hayatta kötü şeyler yaparız ama bu öldürülmemiz gerektiği anlamına gelmez. Hepimiz yaşamayı hak ediyoruz. Hepimiz insanız." ifadelerini kullandı.
"KORKUNÇ VE ŞOKE EDİCİ"
İrlanda'dan İngiltere'ye gelen Erin isimli genç de Prens Harry'nin kitapta anılarını paylaşmasını "çok cesur bir hareket" olarak yorumladı.
"Tüm bunları paylaştıktan sonra Kraliyet ailesine tekrar kabul edileceğini sanmıyorum." yorumunu yapan Erin, Prensin 25 kişiyi öldürdüğü itirafını "Bence bu korkunç ve şoke edici. (Afganistan'la ilgili itirafları) Bunu yazmasına şaşırdım. Bunu yazdığını bile bilmiyordum. Yazdıklarının William'la ilgili meseleler olduğunu sanıyordum. Bunu kabul etmesi şaşırtıcı." dedi.
TALİBAN'DAN PRENS HARRY'NİN KİTABINDA YER ALAN İFADELERE TEPKİ
Taliban yetkilileri de kitabında "Afganistan'daki askeri görevi sırasında 25 kişiyi öldürdüğünü ve bundan utanç duymadığını" ifade eden Sussex Dükü Prens Harry'ye tepki gösterdi.
Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulkahar Belhi, "Prens Harry'nin bu yorumları masumları hesapsızca katleden işgal güçlerinin elinde Afgan halkının yaşadığı travmanın ufak bir örneğidir." diye konuştu.
Taliban sözcülerinden Bilal Kerimi de Afganların "işgal suçlarını" unutmayacağını belirterek "Böylesi suçlar sadece bir ülkeyle sınırlı değildir. Afganistan'a saldıran her ülkenin buna benzer hikayeleri var." değerlendirmesinde bulundu.
Taliban'ın önde gelen bileşenlerinden Hakkani Grubunun liderlerinden Enes Hakkani de Prens Harry'nin, Afganistan'da 25 kişiyi öldürmesini "satranç taşlarının tahtadan çıkarılması" olarak görmesine tepki göstererek "Bu savaştan mağlup ayrıldınız. Öldürdüğünüz kişiler satranç taşları değildi. Onlar insandı." ifadelerini kullandı.
Tüm dünya, İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılan ve ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın itiraflarıyla çalkalanıyor. Online bir platforma yayınlanan belgeselleriyle çok konuşulan Harry ve Meghan çifti, Kraliyet Ailesi'ne savaş açmalarıyla gündeme gelmişti.
Kraliyet Ailesi üyeleri tarafından "ihanete uğradıklarını" söyleyen Prens Harry'nin yarattığı deprem, bu kez bir kitapla devam ediyor.
"Spare" (Yedek) adlı otobiyografik kitabının yayınlanmasına günler kala ifşa olan içeriğiyle gündeme gelen Prens Harry'nin yeni söylemleri İngiltere'de çok konuşuldu.
Geçen gün basına sızan "Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüm ve bundan utanç duymuyorum" sözleriyle büyük tepki toplayan Harry, bu kez "sünnet" açıklamalarıyla konuşuldu.
Prens Harry kitabında, hem kendisinin hem de abisi Prens William'ın sünnetli olduklarını söyledi. Harry'nin babası Kral Charles ile iki amcasının da sünnetli olduğu söylentileri gündeme geldi.
İngiliz Kraliyet Ailesi geleneklerine göre sünnet edilme geleneği 150 yıldır devam ediyor. Bu işlemin, Hazreti Davut'un soyundan geldiğine inanılan Kraliyet Ailesi'nde bunun yeni bir haber olmadığı söyleniyor.
"BEBEKLİĞİMDEN BU YANA SÜNNETLİYİM"
Tahtın şimdiki sahibi Kral III. Charles'ın, Londra Yahudi cemaatinin hahamı Jacob Snowman tarafından sünnet edildiği söyleniyor. Ülke basınında yıllardır kendisi ve abisi William'ın sünnetli olup olmadıklarıyla ilgili son noktayı koyan Harry, bebekken sünnet edildiğini söyledi.
Prens Harry'nin kitabındaki bir diğer ayrıntının ise babası Charles'la olan dedikodularla ilgili. Annesi Prenses Diana ile babası Kral Charles'ın başarısız bir evlilik yürütmüş olduğu bilinirken yıllar içinde her ikisinin de evlilik dışı ilişkileri olduğu gündeme gelmişti.
GERÇEK BABASI CHARLES DEĞİL Mİ?
Harry'nin babası Charles, 2005'ten bu yana şimdiki eşi Camilla'yla evli bulunuyor. Charles'ın Diana ile boşanmasına gerekçe olarak da Camilla'yla olan ilişkisi gösteriliyordu.
Konuyla ilgili de itiraflarda bulunan Harry, kendisinin ve abisinin babalarına Camilla ile evlenmemesi için yalvardıklarını söyledi. "Çünkü babamın annemi Camilla ile aldatması nedeniyle acı çekmiştik" ifadelerini kullanan Harry, babası ile ilgili de şoke eden bir açıklamada bulundu.
Annesi Prenses Diana'nın, evliyken yüzbaşı James Hewitt ile bir ilişkisi olduğu iddiaları yıllar boyunca gündeme geliyordu. Hatta aralarındaki müthiş benzerlik nedeniyle Harry'nin James Hewitt'ın oğlu olduğu konuşuluyordu.
Konu yıllardır aydınlatılmazken, Harry'nin kitabında konuyla ilgili şoke eden bir açıklama yer aldı. Harry, babası Kral Charles'ın, gerçek babasının yüzbaşı James Hewitt olduğu iddiası nedeniyle kendisine "Gerçek baban mıyım kim bilebilir?" dediğini söyledi.
"ANNEMİN SON ANINI YAŞADIM"
Kitapta öne çıkan bir diğer konuysa, 1997'de Paris'te geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybeden annesi Diana ile ilgili. Annesini çok özleyen Harry, onunla son bir kez konuşabilmek için bir medyumdan danışmanlık aldığının itiraf etti.
Gittiği medyumun "Diana şu an yanımda" dediğini söyleyen Harry, "Medyum bana 'Sen annenin senin için istediği hayatı yaşıyorsun. Annen senin kafa karışıklığını hissediyor, yanıtlarını zamanla bulacaksın' dedi. Öte yandan annemin vefatından sonra Paris'te şoförden aracı hızla tünele sürmesini isteyerek annemin son anını yaşadım." ifadelerini kullandı.
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