2023'te altının seyri ne olur? Enflasyonist ortamda altın hala güvenli liman mı?
Altının ons fiyatında aylık yükseliş oranı yüzde 5'i aştı. FED'in şubat ayındaki faiz kararı altının rotasında etkili olacak. Yatırımcılar altını güvenli liman olarak görüyor. Peki 2023'te altının seyri ne olur? Enflasyonist ortamda altın hala güvenli liman mı? Altın almalı mı satmalı mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş değerlendirdi.
Altının ons fiyatında aylık yükseliş yüzde 5'i aştı. Gram altın, ons altındaki yükselişten destek buldu. Resesyon ve stagflasyon riski altın tercihini öne çıkardı. FED'in şubat ayındaki faiz kararı altının rotasında etkili olacak. Yatırımcı enflasyonist ortamda altını güvenli liman olarak görüyor.
Peki altın almalı mı satmalı mı? Altın kaç para oldu? İslam Memiş'in öne çıkan sözleri:
"Yılın ilk haftasını geride bıraktık IMF Başkanı Powell'ın açıklamaları çok önemliydi. Resesyon riski ile ilgili oldukça dikkat çekti. Altın tarafında yükselişler başladı. 2022 yılını da altın yükselerek tamamladı. Tarım ve işsizlik verilerinin ABD'de iyi gelmesi FED'in faiz artırımlarında biraz daha yumuşamaya gideceği beklentilerini yükseltti.
Ons altın hedef olarak bin 880 dolar seviyesini belirlemişti. Bin 860 dolar seviyesini test ettikten sonra tekrar bin 830 dolar seviyesine çekildi. ABD'deki tarım verilerinden sonra haftayı bin 860 dolar civarında tamamladı. Ancak radarda bin 880 dolar seviyesini takip etmeyi sürdüreceğiz. Ons fiyatındaki yüzde 5'lik yükseliş resesyon stagflasyon risklerinden kaynaklanıyor. Şu anda endişeyi fiyatlayan bir altın fiyatı görüyoruz.
FED'in açıklamalarıyla gerçek politika şu anda örtüşmüyor. FED politikalarında şubat ve mart aylarında toplam 50 puanlık bir faiz artışı bekliyoruz. Tutanaklardan aldığımız izlenim bu yolda. Ancak yapılan açıklamalar şahin tonda yani sert olarak devam ediyor. Enflasyon ile ilgili iyimsen sözler geliyor. Resesyona karşı FED'in yapacağı bir şey yok. FED sadece kendi politikası ile altını baskılayabilir.
Altın fiyatlarının pozitif görünümü 2023 yılında devam edebilir. 2022 yılının ilk çeyreğinde ons altın 2 bin dolar seviyesini test etti. Ben yine 2023 yılının ilk çeyreğinde yine bu denemeyi yapacağını düşünüyorum. Jeopolitik risk olarak Rusya-Ukrayna savaşı hala devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın 63 askerini öldürdüğüne dair bir açıklama yaptı. Şimdi bunun karşılığı bekleniyor. İşte bu riskler hala masada ve altın bundan etkileniyor.
Şu anda Kapalıçarşı piyasasında altın bin 146 TL'den işlem görüyor. Vatandaş bunu kuyumcudan fiziki olarak aldığında bin 150 olarak alıyor. Şu anda altın için bu rakamlar yüksel değil. Şu anda altın almak için bu rakamlar çok değil çünkü hem dolardan hem onstan destek gören bir fiyatlama var şu anda. Her yıl yüzde 40 civarında getirisi olan bir emtiadan bahsediyoruz burada. Sadece 1 hafta içerisinde gram altında 26 lira değer kazancı var.
Biz orta vadede ons altında bin 960 sonrasında 2 bin dolar üstü ataklar bekliyoruz. Bu da önümüzdeki aylarda gram altının bin 200'ün üstü ve bin 280 lira kadar gideceğinin sinyali olacak. Yıl içerisinde bin 400 TL'yi konuşacağız. Bin 450 TL'ler gelebilir. Bu aslında olması gereken gerçek değer olacak. Yatırımcılar mutlaka risklerini dağıtmalı ve sepet götürü yapmalı. 2023 daha belirsiz bir yıl olacak. Resesyon, stagflasyon ve savaş riskleri var. Bundan dolayı yatırımcı dikkatli olmalı. Gümüş yatırımını unutmamak gerekiyor."
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