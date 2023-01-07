2023’te altının seyri ne olur? Enflasyonist ortamda altın hala güvenli liman mı?

Şu anda Kapalıçarşı piyasasında altın bin 146 TL'den işlem görüyor. Vatandaş bunu kuyumcudan fiziki olarak aldığında bin 150 olarak alıyor. Şu anda altın için bu rakamlar yüksel değil. Şu anda altın almak için bu rakamlar çok değil çünkü hem dolardan hem onstan destek gören bir fiyatlama var şu anda. Her yıl yüzde 40 civarında getirisi olan bir emtiadan bahsediyoruz burada. Sadece 1 hafta içerisinde gram altında 26 lira değer kazancı var.