FED'den faiz sinyali geldi! Toplantı tutanaklarında piyasaları etkileyecek detay! Dolar ve altın...
ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısında faiz oranlarının yüksek kalmaya devam edeceği bildirildi. Politika faizinin 50 baz puan artışla 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltildiği son toplantının tutanakları yayınlandı. İşte detaylar...
ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, banka yetkililerinin enflasyonla mücadelede kararlı olduğunu ve daha fazla ilerleme kaydedilene kadar faiz oranlarının yüksek kalmaya devam edeceğini ortaya koydu.
Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 13-14 Aralık 2022'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.
FAİZ ORANLARI BİR SÜRE DAHA YÜKSEK SEVİYELERDE KALACAK
Politika faizinin 50 baz puan artışla 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltildiği son toplantının tutanakları, Fed'in faiz oranlarını bir süre daha yüksek seviyelerde tutacağının sinyalini verdi.
BİRAZ ZAMAN ALACAKTIR
Enflasyon "kabul edilemez" derecede yüksek seyrederken kısıtlayıcı para politikasının izlenmesinin öneminin vurgulandığı tutanaklarda, "Üyeler genel olarak, gelen veriler, enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürekli bir düşüş yolunda olduğuna dair güven verene kadar kısıtlayıcı bir politika duruşunun sürdürülmesi gerektiğini gözlemlediler, bu biraz zaman alacaktır." ifadesi kullanıldı.
Tutanaklarda, Fed yetkililerinin enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürme konusundaki güçlü taahhütlerini yineledikleri kaydedildi.
2023'TE FAİZ İNDİRİMİNİN UYGUN OLACAĞI ÖNGÖRÜLMÜYOR
Faiz artışlarındaki yavaşlamanın, Komitenin fiyat istikrarı hedefine ulaşma kararlılığında herhangi bir zayıflama göstergesi olmadığının açıkça iletilmesinin önemi vurgulanan tutanaklarda, "Hiçbir üye, federal fon oranı hedef aralığını 2023'te düşürmeye başlamanın uygun olacağını öngörmedi." değerlendirmesinde bulunuldu.
Tutanaklarda, "Kalıcı ve kabul edilemez derecede yüksek enflasyon seviyesi göz önüne alındığında, birkaç üye, tarihsel deneyimin para politikasını zamanından önce gevşetmeye karşı uyarıda bulunduğu yorumunu yaptı." ifadesi yer aldı.
Komite üyelerinin genel olarak enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü risklerin politika görünümünü şekillendiren önemli bir faktör olmaya devam ettiğini belirttiği aktarılan tutanaklarda, "Hem enflasyon hem de reel ekonomik faaliyet görünümüne ilişkin artan belirsizliğin ışığında, çoğu üye, politikayı daha kısıtlayıcı bir duruşa geçirirken esnekliği ve opsiyonelliği koruma gereğini vurguladı." değerlendirmesine yer verildi.
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