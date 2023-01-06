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Haberler Galeri 6 OCAK 2023 ALTIN FİYATLARI | Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, yarım, çeyrek altın fiyatları ne kadar kaç TL oldu?

6 OCAK 2023 ALTIN FİYATLARI | Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, yarım, çeyrek altın fiyatları ne kadar kaç TL oldu?

Yatırımcıların takibinde olan altın fiyatlarındaki değişkenlik devam ediyor. Haftanın son gününde altın almak isteyenler, altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunu sorgulanmaya başladı.Gram altın güne düşüşle başladı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, önümüzdeki günler fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte, en güncel gram,çeyrek,yarım,tam altın fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 06.01.2023 17:19 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 17:24
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6 OCAK 2023 ALTIN FİYATLARI | Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, yarım, çeyrek altın fiyatları ne kadar kaç TL oldu?

Altın fiyatlarındaki son durum, altın satın almak isteyen kişilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Yatırımcılar, arama motorlarında sıklıkla gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altın fiyatlarını sorguluyor. İşte 6 Ocak Cuma günü altındaki son durum...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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6 OCAK 2023 ALTIN FİYATLARI | Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, yarım, çeyrek altın fiyatları ne kadar kaç TL oldu?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.109 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,03 azalışla 1.106 liradan tamamladı.

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6 OCAK 2023 ALTIN FİYATLARI | Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, yarım, çeyrek altın fiyatları ne kadar kaç TL oldu?

Çeyrek altın 1.820 lira, Cumhuriyet altını da 7.380 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 1,19 düşüşle günü 1.833 dolardan tamamlamasının ardından, bugün 1.837 dolardan işlem görüyor.

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6 OCAK 2023 ALTIN FİYATLARI | Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, yarım, çeyrek altın fiyatları ne kadar kaç TL oldu?

ABD'de tarım dışı istihdam aralık ayında 235 bin artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İşsizlik oranı yüzde 3,5'e geriledi.

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6 OCAK 2023 ALTIN FİYATLARI | Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, yarım, çeyrek altın fiyatları ne kadar kaç TL oldu?

6 OCAK 2023 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI!

GRAM ALTIN

GRAM ALTIN FİYATLARI ALIŞ: 1.115,52 SATIŞ: 1.115,75