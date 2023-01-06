6 OCAK 2023 ALTIN FİYATLARI | Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, yarım, çeyrek altın fiyatları ne kadar kaç TL oldu?

Yatırımcıların takibinde olan altın fiyatlarındaki değişkenlik devam ediyor. Haftanın son gününde altın almak isteyenler, altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunu sorgulanmaya başladı.Gram altın güne düşüşle başladı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, önümüzdeki günler fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte, en güncel gram,çeyrek,yarım,tam altın fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 06.01.2023 17:19 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 17:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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