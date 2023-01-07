Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'dan 6'lı masa uyarısı: Bu Türkiye için dinamittir!
2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa bir süre kaldı. Ancak 6’lı masadan henüz bir aday ya da adaylar çıkmadı. Türkiye’de yeniden “parlamenter sistem” özlemi çeken muhalefette yıldızlar bir türlü barışmıyor. “6'lı masanın hedefi 'Kukla Cumhurbaşkanı' mı?” sorusuna A Haber’de yayınlanan Satır Arası’nda konuşan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, 6’lı masanın batı sufleli düşünceleri için “Bu, Türkiye için dinamittir!” dedi.
"6'lı masanın hedefi 'Kukla Cumhurbaşkanı' mı?" sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın "Nasıl bir ittifak modeli bunlarınki? En fazla milletvekili çıkaracağız diyorlar. İyi tamam güzel de adama sormazlar mı; 'Ey kaptan adayları bu gemiyi yönetmeniz için lisan almanız lazım. Bir de seyri-sefer bilmeniz gerekmektedir...'
"DÜĞÜNE Mİ GİDELİM CENAZEYE Mİ GİDELİM?"
...Muhabere bileceksin. Baktığınız zaman Zafer Partisi yüzde 2,5'larda. Değişim Partisi 2,1. Deva 1 onda 8. Refah 1 onda 2. Gelecek Partisi yüzde 1'dir. Nasıl yapacaklar bunları bu yüzde ile… İşte CHP ve İYİ Parti'yi de katarsan aslı yok! Bir de HDP hepsi beraber olacaklar. Bir tane gemide nereye gideceğiz? Düğüne mi gidelim cenazeye mi gidelim?" şeklinde konuştu.
TÜRKİYE'NİN ETRAFINDAKİ SAVAŞ ORTAMI
Hakkı Caşın, "Meselenin bir de uluslararası sistemi var. Hemen kuzeyimizde ciddi bir savaş var. Ukrayna'da Zelenskiy, Gürcistan'da Saakaşvili her ikisinin de devlet tecrübesi yoktu. İkisi de devletini savaşa soktu. Gürcistan olayında Türkiye sokmadı NATO gemilerini ve biz Gürcistan'ı kurtardık. Rusya - NATO savaşını kurtardık. Gelelim bu savaşta! Putin nükleer tehditte bulunuyor Ukrayna için. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Biz Ukrayna'da yeni bir Çernobil istemiyoruz' diyor. Biz barış istiyoruz. Rusya - Ukrayna savaşı aslında Rusya - ABD savaşıdır." cümlelerine yer verdi.
"6'LI NE ZAMAN KARAR ALACAK?"
Yunanistan'ın her gün meydan okuyup savaş ilanları ile uçaklarımıza kilit atması olayını örnek gösteren Mesut Hakkı Caşın, "Şimdi gelecek... Cumhurbaşkanının yetkisi var. Diyecek ki; 'Uçak bize ateş etti Yunan İHA'sı… Düşür' diyecek. Bunlar (6'lı masa) ne zaman karar alacaklar. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Stratejik karar bu" ifadelerine yer verdi.
"BU, TÜRKİYE İÇİN DİNAMİTTİR!"
6'lı masanın bölük pörçük yönetim sevdasına veryansın eden Caşın, "Türki milletine sesleniyorum! Bu Türkiye milleti için dinamittir. Ve kendi kafasına taş bağlayıp Boğaz'dan aşağı atmaktır. Aziz millet böyle bir oyuna düşmeyecektir. HDP ile batının kuklası olmuş bir modeldir bu. Türkiye'nin altına konmuş saatli bombadır." dedi.
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