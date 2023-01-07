Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın’dan 6’lı masa uyarısı: Bu Türkiye için dinamittir!

TÜRKİYE'NİN ETRAFINDAKİ SAVAŞ ORTAMI

Hakkı Caşın, "Meselenin bir de uluslararası sistemi var. Hemen kuzeyimizde ciddi bir savaş var. Ukrayna'da Zelenskiy, Gürcistan'da Saakaşvili her ikisinin de devlet tecrübesi yoktu. İkisi de devletini savaşa soktu. Gürcistan olayında Türkiye sokmadı NATO gemilerini ve biz Gürcistan'ı kurtardık. Rusya - NATO savaşını kurtardık. Gelelim bu savaşta! Putin nükleer tehditte bulunuyor Ukrayna için. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Biz Ukrayna'da yeni bir Çernobil istemiyoruz' diyor. Biz barış istiyoruz. Rusya - Ukrayna savaşı aslında Rusya - ABD savaşıdır." cümlelerine yer verdi.