Piyasalarda gün sonu: Borsa yükseldi altın düştü

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 239,43 puan ve yüzde 4,31 yükselişle 5.799,09 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin tamamı prim yaptı. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Kardemir (D) ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.