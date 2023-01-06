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Piyasalarda gün sonu: Borsa yükseldi altın düştü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.01.2023 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023
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Piyasalarda gün sonu: Borsa yükseldi altın düştü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 225,55 puan artarak 5.341,96 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 4.961,31, en yüksek 5.420,38 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,41 değer kazanarak tamamladı. Altının kilogram fiyatı ise, önceki kapanışa göre yüzde 0,27 düşüşle 1 milyon 127 bin liraya geriledi. İşte piyasalarda gün sonu rakamları...

BIST 100 endeksi, güne 4,56 puan ve yüzde 0,09 kazançla 5.120,96 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.961,31, en yüksek 5.420,38 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,41 artışla 5.341,96 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,08, sanayi endeksi yüzde 4,14, hizmetler endeksi yüzde 4,58 ve teknoloji endeksi yüzde 5,14 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 239,43 puan ve yüzde 4,31 yükselişle 5.799,09 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin tamamı prim yaptı. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Kardemir (D) ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.858,80 DOLAR: ÖNCEKİ GÜNE GÖRE DEĞER KAYBETTİ

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.858,80 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 kayıpla 1 milyon 127 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,7367 lira, satışta 18,8118 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,7256 lira, satışta 18,8006 lira olarak belirlemişti.

DÖVİZ KURLARI VE BRENT PETROL

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0588, sterlin/dolar paritesi 1,2001, dolar/yen paritesi de 132,84 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,74 artışla 80,08 dolardan işlem görüyor.

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