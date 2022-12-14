Türkiye merkez haline geliyor! Türkiye adım adım dünyanın enerji merkezi haline dönüşüyor

AB'nin doğalgaz ve petrol yeteri kadar ulaşamadığı bir dönemde Türkiye'nin böyle bir pozisyon alması Türkiye'nin geleceğine önemli sonuçlar ortaya çıkaracak. Enerji sevkiyatının maliyeti oldukça önemli bir konudur. Buradan nereden alındığı bunun fiyatının belirlenmesinde de önemli bir etkene sahiptir. Tanker ve LNG taşınması maliyetleri artıran bir durumdur. Boru hattı ile bunun aktarılması maliyeti düşüreceği gibi önemli bir etkene sahip olacak. Türkmenistan dünyanın en büyük 4. doğalgaz rezervlerine sahip ülkesi. Bu enerji rezervini Batı'ya aktarmak ve Batı'nın ihtiyacı karşılayacak miktardaki bu enerji ji ulaştırmak dolayısıyla büyük öneme sahip.