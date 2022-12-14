Altının seyri ne olur? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın kaç para?
Son dakika altın haberleri… ABD’de enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesi piyasaları hareketlendirdi. Ons altın yükseliş eğimine girdi. Gram altın ise bin 100 lira seviyelerini zorlamaya başladı. Peki bundan sonra altının seyri ne olur? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın kaç para? Çeyrek altın ne kadar? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Piyasaların yakından takip ettiği ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de enflasyon kasımda aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 7,1 ile beklentilerin altında arttı. Piyasalar verilerin beklentilerim altında gelmesiyle hareketlendi.
Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri:
"Altın konuşurken biz hep Amerika'dan bahsediyoruz. Neden? Çünkü onsun fiyatı ABD'de belirleniyor. Dün Amerika'da enflasyon verileri geldi. Beklentinin de altında geldi. Dolayısıyla bu FED'in bugün yapacağı toplantıdan sonra faiz artırımının azalacağı işaretlerini verdi. Bunun sonucunda da ons altın bin 800 doların üstüne çıktı. Gram altında bin 84 liraya yükselmiş oldu.
Yani bakıldığı zaman altın bir yükseliş trendine girdi. Ekim 2021 yılından başlayarak bakarsak ons altın bin 785 dolar civarındaydı. Son 1 yıllık süreçte çok büyük anlamlı yükselişler yok. Sadece anlamlı bir yükseliş ons altında Mart 2022 yılında yaşandı. Hatırlanacağı üzere Ukrayna-Rusya savaşının başladığı dönem diyebiliriz. Zaten böyle kriz dönemleri altını cazibeli hale getiriyor. Güvenli liman gördükleri için insanlar oraya yöneliyor.
Altın böyle kriz zamanlarında yükselme eğilimi gösteriyor. Eylül ayında FED faiz artırımını 75 baz puana çıkardı. Dolayısıyla para faizden daha çok kazanacağını düşündüğü için altına değil faize yöneldi. Şu anda FED'in arttırdığı faiz tekrar düşürme ihtimali olduğu için altına tekrar dönüş başlıyor. Bu nedenle altına şu anda bir talep var. Aralık 2022 olarak baktığımız zaman bin 810 dolar seviyesine geldi.
Vatandaşlar açısından bakıldığı zaman gram altına önemli. Gram altındaki değişim ile ons altındaki değişim çok paralel gitmiyor. Burada kur farkı var ve bu çok önemli. Gram altın sürekli olarak yükselme eğiliminde ara ara küçük düşüşler var. Geçtiğimiz yıl ekim ayı ile aralık ayındaki hızlı yükseliş kurdan kaynaklandı. Ekim ayında 528 TL olan gram altın 20 Aralık tarihinde 846 TL oldu.
Bu tarihte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Kur Korumalı Mevduat" açıklamasını yaptı. Bir anda dolar geriye çekildi. Bu noktada altında 672 TL'ye düştü. Mart 2022 tarihinde ise ons altındaki artış ve savaş riskleri ile birlikte 906 TL'yi gördü. Haziran ayında ise psikolojik sınır olan bin lirayı aştı. Temmuz ayında bir düşme oldu ama sonrasında hep bir yükselme oldu.
FED bugün öyle gözüküyor ki faiz indirimine gidebileceğinin işaretini verebilir. Bu durumda hem ons altın hem de gram altın yükselebilir. Gram altına bakarken mutlaka dolar kuruna da bakmak gerekir. Altın yatırımı yaparken orta ve uzun vadeli düşünmek gerekir. Alım ve satım arasında büyük bir fark var, bununla kazanç sağlamak zor. Yatırımlarda gram altın üzerinden olmalı. Takılarda bilindiği gibi işçilik söz konusu oluyor."
ALTINDA FAİZ ETKİSİ
ONS FİYATINDAKİ DEĞİŞİM
Ekim 2021 1785 $
Kasım 2021 1863 $
Yıl sonu (2021) 1.829 $
Ocak 2022 1.841 $
Mart 2022 1.991 $
Mayıs 2022 1.811 $
Temmuz 2022 1.727 $
Eylül 2022 1.621 $
Ekim 2022 1.652 $
Kasım 2022 1.682 $
Aralık 2022 1.785 $
GRAM FİYATINDAKİ DEĞİŞİM
Ekim 2021 528 TL
20 Aralık 2021 846 TL
27 Aralık 2021 672 TL
Mart 2022 906 TL
Haziran 2022 1.033 TL
Temmuz 2022 966 TL
Ağustos 2022 1027 TL
Eylül 2022 983 TL
Ekim 2022 1031 TL
Kasım 2022 1060 TL
Aralık 2022 1071 TL
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