Altının seyri ne olur? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın kaç para?

Altın böyle kriz zamanlarında yükselme eğilimi gösteriyor. Eylül ayında FED faiz artırımını 75 baz puana çıkardı. Dolayısıyla para faizden daha çok kazanacağını düşündüğü için altına değil faize yöneldi. Şu anda FED'in arttırdığı faiz tekrar düşürme ihtimali olduğu için altına tekrar dönüş başlıyor. Bu nedenle altına şu anda bir talep var. Aralık 2022 olarak baktığımız zaman bin 810 dolar seviyesine geldi.