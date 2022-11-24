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Son dakika | Türkiye enerjide bir üst lige çıkıyor! Bakan Nebati'den dikkat çeken sözler

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.11.2022 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022
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Son dakika | Türkiye enerjide bir üst lige çıkıyor! Bakan Nebati’den dikkat çeken sözler

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, doğal gaz rezervi ve nükleer santral adımlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati "Enerjide dışa bağımlılığı giderek azaltmak konusunda kararlıyız" dedi.

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