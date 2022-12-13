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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistanlı mevkidaşı Meredov'la görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.12.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistanlı mevkidaşı Meredov’la görüştü

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avaza'da Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'la bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu yarın Avaza’da düzenlenecek Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Liderler Zirvesi öncesi hazırlık toplantılarına katılacak.

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