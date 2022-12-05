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Enerji krizi Avrupa'yı tedirgin ediyor! Avrupa'yı ısıtacak hat

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Giriş: 05.12.2022 08:39
Rusya - Ukrayna savaşı ile başlayan enerji krizi, Avrupa ülkelerinin uzun dönemde arz güvenliği sorununu gündeme getirdi. Enerji krizine çözüm için Anadolu'dan geçen güney gaz koridoru ön plana çıkıyor. Masada kapasitenin 32 milyar metreküpe çıkarılması ve Irak ile Türkmen gazı var.
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