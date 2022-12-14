Son dakika: Avaza’da Üçlü Liderler Zirvesi: Gündem Türkmen gazı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Nakli başlamalı

"VİZELERİN KALDIRILMASI TİCARET HACMİMİZİ ARTIRACAKTIR"

Ulaştırma imkanlarını iyileştirmemiz bu bakımdan ziyadesiyle mühimdir. Ticaret hacmimizi geliştirmek için gayretlerimizi artırmamız özellikle gereken bir dönemden geçiyoruz. İlgili bakanlarımızın mevkidaşlarıyla başlattıkları bölgesel üçlü platformlar olumlu neticeler vermiştir. Lapis Lazuli Transit Taşımacılık Koridoru başta olmak üzere bölgesel istikrara da katkı sağlayacağına inanıyorum. Güvenilir bir taşımacılık güzergâhı olarak ön plana çıkan orta koridor bağlamında iş birliği ortak menfaatimizedir. Koridorun önemli bir ayağını Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattıyla tamamladık. Marmaray'ı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, İstanbul Havalimanı'nı, Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprülerini hizmete alarak doğu-batı eksenli kesintisiz ulaşımı temin ettik.

Bu güzergahı daha da etkin hale getirmek için birlikte çalışmalı, sınır geçişlerini ve gümrük işlemlerini hızlandırmalıyız. Her üç ülkenin taşıyıcıları için karayolu geçiş ücretlerinin ve vizelerin kaldırılması veya makul bir seviyeye çekilmesi, vize ücretlerinde indirim yapılması, ticaret hacmimizi artıracaktır. Ulaştırma ve gümrük alanında az sonra imzalanacak metinler, bu çabalarımıza temel teşkil edecektir. Koronavirüs salgının yanı sıra savaş ve bölgesel istikrarsızlıklar, tedarik zincirlerinin korunmasında ulaştırmanın önemini hatırlatırken, enerji arzı güvenliğini de dünyanın gündeminde bir kez daha en üst sıralara yerleştirdi.

"TÜRKMEN DOĞAL GAZININ NAKLİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARA BAŞLAMAMIZ GEREKİYOR"

Avrupa başta olmak üzere tüm dünya için enerji güvenliği ve kaynak çeşitlendirilmesinin önemi yeniden anlaşıldı. Esasen Türkiye olarak biz bu doğrultudaki adımları uzun süredir atmaktaydık. Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ile Güney Gaz koridoru bu açıdan öne çıkmaktadır. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın bel kemiğini oluşturduğu bu hatla Hazar gazını Avrupa'ya taşıyoruz. Türkmen doğal gazının da batı pazarlarına aynı şekilde nakline yönelik çalışmalara artık başlamamız gerekiyor.

Hazar'daki dostluk sahasında da Türkmen ve Azerbaycanlı kardeşlerimizle iş birliğine hazırız. Ayrıca bölgemizde ülkelerimiz arasında karşılıklı elektrik ticaretinin geliştirilmesini önemsiyoruz. Bu çerçevede Türkmenistan ve Azerbaycan'dan ülkemize elektrik nakli konusunda da çalışmaya hazırız.

Genç nesillerimizin dilimizi, tarihimizi ve kültürümüzü daha iyi tanıması amacıyla dayanışmamızı artırmalıyız. Bugün de dar kapsamlı aramızda yaptığımız görüşmede şöyle bir adımı attık. Öncelikle gerek Gebele'de her yıl gençlerimizin orada belli bir süre tatil yapması, eğitim alması gerekse Avaza'da yine her yıl belli bir süre, bu bir ay olabilir, burada göndereceğimiz yanlarındaki öğretmenleriyle birlikte eğitim almaları, hem Gebele'yi tanımaları hem Avaza'yı tanımaları, dolayısıyla Türkiye'de gelecek olan gençlerimizin ufku dil itibarıyla, din itibarıyla, tarih itibarıyla, kültür itibarıyla çok farklı bir zemine oturacaktır. Az sonra akdedilecek iş birliği çerçeve programını bu bakımdan faydalı buluyorum.