Son dakika: Avaza'da Üçlü Liderler Zirvesi: Gündem Türkmen gazı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Nakli başlamalı
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'da, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'ne katılıyor. Üçlü zirvede önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Türkmen doğalgazının nakli için çalışmaya başlamalıyız. Türkmenistan ve Azerbaycan'dan ülkemize elektrik nakli konusunda çalışmaya hazırız" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov tarafından ortak protokol imzalandı. Öte yandan toplantı öncesi Erdoğan, ikili temasları kapsamında Azerbaycan Aliyev ve Berdimuhammedov ile görüştü. Başkan Erdoğan, Türkmenbaşı'nda gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nde, Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev ile baş başa görüştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği bu kez Türk dünyası ülkelerinin liderleriyle devam ediyor. Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan liderleri bugün Türkmenistan'da bir araya geldi. Dost ve kardeş üç ülke arasında ticaret, enerji, ulaşım, bilim ve kültür alanlarında anlaşma imzalanması bekleniyor. Zirvenin ana gündem başlığı; Türkmen gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması.
Başkan Erdoğan, Türkmenistan'da Üçlü Zirve'de önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet başkanları üçlü zirvesi vesilesiyle Hazar'ın her iki yakasındaki değerli kardeşlerime bir araya geldiğimiz şu Avaza Liderler Zirvesi'nde, inanıyorum ki bugün çok farklı anlamlı bir güne hep birlikte şahitlik ediyoruz.
Serdar kardeşim başta olmak üzere tüm Türkmen doğanlarıma samimi misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Sözlerimin hemen başında Türkmenistan'ın 12 Aralık Tarafsızlık Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum.
12 Aralık aynı zamanda Haydar Aliyev'in 19'uncu vefat yıl dönümü. Bu vesileyle merhum Haydar Aliyev'i de burada tekrar rahmetle anıyor, ruhu şad, mekanı inşallah cennet olsun diliyorum. Zirvemizin ülkemiz, bölgemiz ve tüm Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum.
Kardeşlik bağlarımızla güçlenen ilişkilerimizin, sahip olduğumuz stratejik avantajlar temelinde daha da pekişeceğine yürekten inanıyorum. Hedefimiz küresel ve bölgesel dinamiklerle birlikte gelişen yeni imkanları insanlarımızın refahı ile bölgemizin istikrarı doğrultusunda değerlendirmektir. Doğanlar olarak el ele verdiğimiz dayanışma içinde hareket ettiğimiz her konuda Allah'ın izniyle başarıya ulaşacağımız muhakkaktır. Karabağ'ın yaklaşık 30 yıllık işgaline son veren Vatan Muharebesi bunun en son örneğidir. Türk Devletleri Teşkilatımız bu bakımdan son derece önemlidir. Geçtiğimiz yıl teşkilatımıza gözlemci üye olarak katılan Türkmenistan'ın tam üyelik sürecinin en kısa sürede tamamlanması bizlere büyük güç katacaktır. Sayın Gurbangulu Berdimuhamedov'un teşkilatımızın Aksakallılar Konseyi'ne katılması ufkumuzu genişletmiştir.
KKTC'nin Semerkant zirvesinde gözlemci olarak kabul edilmesi de birlik ve beraberliğimizi perçinlemiştir. Öte yandan Rusya-Ukrayna savaşı, küresel sistemin güvenlik, gıda ve enerji sütunlarını sarsmıştır. Savaşın olumsuz etkilerine, tüm dünyada rekor kıran enflasyon oranları başta olmak üzere pek çok alanda şahit oluyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak en başından beri savaşın kazananı, barışın ise kaybedeni olmayacağını ifade ettim. Adil barışın ancak diyalogla tesis edileceğini dile getirdim. Akan kanı durdurmak ve çatışmaları sonlandırmak için ilk günden itibaren gerek ikili düzeyde gerekse diğer seviyelerde samimiyetle çaba harcadık. Girişimlerimiz neticesinde İstanbul'da başlatılan müzakere süreci barış görüşmeleri bakımından halen en muteber çerçeveyi oluşturuyor. Tahıl anlaşması ve esir takasıyla birlikte diplomasiye fırsat verilmesi halinde barışa giden yolun açılabileceğini gördük.
Sayın Putin ve Sayın Zelenskiy'le görüşmelerimizi bu yönde sürdürüyor, inşallah önce ateşkesi ardından da bölgemizde kalıcı barışı sağlamayı ümit ediyoruz.
Türkiye, diğer sektörlerdeki başarılarının yanı sıra bugün savunma sanayii alanında kendi ürünlerini tasarlayan, geliştiren, üreten ve bunları ihraç eden bir ülke konumuna gelmiştir. Türkmenistan ve Azerbaycan'ın da dirayetli liderlikleriniz sayesinde örnek gösterilecek seviyelere ulaşması bizi gururlandırıyor. Nitekim bugün üçlü zirvede imzalayacağımız belgelerimizle bu birlikteliğimiz daha da taçlanacaktır.
"VİZELERİN KALDIRILMASI TİCARET HACMİMİZİ ARTIRACAKTIR"
Ulaştırma imkanlarını iyileştirmemiz bu bakımdan ziyadesiyle mühimdir. Ticaret hacmimizi geliştirmek için gayretlerimizi artırmamız özellikle gereken bir dönemden geçiyoruz. İlgili bakanlarımızın mevkidaşlarıyla başlattıkları bölgesel üçlü platformlar olumlu neticeler vermiştir. Lapis Lazuli Transit Taşımacılık Koridoru başta olmak üzere bölgesel istikrara da katkı sağlayacağına inanıyorum. Güvenilir bir taşımacılık güzergâhı olarak ön plana çıkan orta koridor bağlamında iş birliği ortak menfaatimizedir. Koridorun önemli bir ayağını Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattıyla tamamladık. Marmaray'ı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, İstanbul Havalimanı'nı, Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprülerini hizmete alarak doğu-batı eksenli kesintisiz ulaşımı temin ettik.
Bu güzergahı daha da etkin hale getirmek için birlikte çalışmalı, sınır geçişlerini ve gümrük işlemlerini hızlandırmalıyız. Her üç ülkenin taşıyıcıları için karayolu geçiş ücretlerinin ve vizelerin kaldırılması veya makul bir seviyeye çekilmesi, vize ücretlerinde indirim yapılması, ticaret hacmimizi artıracaktır. Ulaştırma ve gümrük alanında az sonra imzalanacak metinler, bu çabalarımıza temel teşkil edecektir. Koronavirüs salgının yanı sıra savaş ve bölgesel istikrarsızlıklar, tedarik zincirlerinin korunmasında ulaştırmanın önemini hatırlatırken, enerji arzı güvenliğini de dünyanın gündeminde bir kez daha en üst sıralara yerleştirdi.
"TÜRKMEN DOĞAL GAZININ NAKLİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARA BAŞLAMAMIZ GEREKİYOR"
Avrupa başta olmak üzere tüm dünya için enerji güvenliği ve kaynak çeşitlendirilmesinin önemi yeniden anlaşıldı. Esasen Türkiye olarak biz bu doğrultudaki adımları uzun süredir atmaktaydık. Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ile Güney Gaz koridoru bu açıdan öne çıkmaktadır. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın bel kemiğini oluşturduğu bu hatla Hazar gazını Avrupa'ya taşıyoruz. Türkmen doğal gazının da batı pazarlarına aynı şekilde nakline yönelik çalışmalara artık başlamamız gerekiyor.
Hazar'daki dostluk sahasında da Türkmen ve Azerbaycanlı kardeşlerimizle iş birliğine hazırız. Ayrıca bölgemizde ülkelerimiz arasında karşılıklı elektrik ticaretinin geliştirilmesini önemsiyoruz. Bu çerçevede Türkmenistan ve Azerbaycan'dan ülkemize elektrik nakli konusunda da çalışmaya hazırız.
Genç nesillerimizin dilimizi, tarihimizi ve kültürümüzü daha iyi tanıması amacıyla dayanışmamızı artırmalıyız. Bugün de dar kapsamlı aramızda yaptığımız görüşmede şöyle bir adımı attık. Öncelikle gerek Gebele'de her yıl gençlerimizin orada belli bir süre tatil yapması, eğitim alması gerekse Avaza'da yine her yıl belli bir süre, bu bir ay olabilir, burada göndereceğimiz yanlarındaki öğretmenleriyle birlikte eğitim almaları, hem Gebele'yi tanımaları hem Avaza'yı tanımaları, dolayısıyla Türkiye'de gelecek olan gençlerimizin ufku dil itibarıyla, din itibarıyla, tarih itibarıyla, kültür itibarıyla çok farklı bir zemine oturacaktır. Az sonra akdedilecek iş birliği çerçeve programını bu bakımdan faydalı buluyorum.
TÜRKİYE, TÜRKMENİSTAN VE AZERBAYCAN ARASINDA 5 ANLAŞMA İMZALANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan'da katıldığı Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi kapsamında, Türkiye, Türkmenistan ve Azerbaycan arasında 5 anlaşma imzalandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in huzurunda, Avaza Kongre Merkezi'nde gerçekleşen törende, ticaret, bilim, eğitim, kültür, gümrük, enerji ve ulaştırma alanlarındaki anlaşmalara imza atıldı.
Bu kapsamda, 3 ülke arasındaki, "Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Anlaşma"ya Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Atdayev imza attı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nurmuhammet Amannepesov, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Türkmenistan Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2023-2025 Yıllarına Yönelik Bilim, Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Çerçeve Programı"na imza koydu.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Türkmenistan Devlet Gümrük Dairesi Başkanı Maksat Hudaykuliyev, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Türkmenistan Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Geçiş Noktalarında Gümrük Prosedürlerine İlişkin Bilgi Değişimine Yönelik Ortak İstişare Komisyonu Kurulmasına Dair Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Türkmengaz Devlet Şirketi Başkanı Batır Amanov, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Türkmenistan Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Mutabakat Zaptı"na imza attı.
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Türkmenistan Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulaştırma Alanında İşbirliğinin Daha Fazla Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev ile Türkmenistan Ulaştırma ve Komünikasyon Ajansı Başkanı Mammethan Çakiyev imzaladı.
İmza töreninde zirvenin ortak bildirisi kabul edildi.
İKİLİ GÖRÜŞMELER
Başkan Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile bir araya geldi.
Avaza Kongre Merkezi'ndeki görüşmenin ardından üç lider, toplantı öncesinde aile fotoğrafı çekimine de katıldı.
ALİYEV İLE BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Türkmenistan'da bir araya geldi.
Başkan Erdoğan, Türkmenbaşı'nda gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nde, Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev ile baş başa görüştü.
Görüşme, Avaza Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.
ÜÇLÜ ZİRVE AVAZA'DA! GÜNDEM: ENERJİ
Türkmenistan'ın turizm bölgesi Avaza, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.
TÜRKMENİSTAN DÜNYADA 4. SIRADA
Türkmenistan, dünyada en büyük doğal gaz rezervine sahip ülkeler arasında 4'üncü sırada.
Bu çerçevede liderler, Türkmen doğal gazının Azerbaycan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya transferi konusunu ele alacak, yol haritasını konuşacak.
"TEMENNİM ODUR Kİ TÜRKMEN GAZINI ÜLKEMİZE HAZAR ÜZERİNDEN GETİRELİM"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yapmıştı.
Buradaki konuşmasında Türkmen gazının taşınması konusunda açıklamalarda bulundu.
"Bu Avaza Zirvesi, ağırlıklı olarak doğal gaz konusundaki adımı atmaya yöneliktir. Bunun için, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanım da şu anda bu zirvede bizimle beraber olacak. Orada bu görüşmeleri yapacağız. Tabii bir diğer tarafta da, İlham Bey'in olması, o da bu süreç için önem arz ediyor. Bunları orada üçlü olarak konuşacağız. Temennim odur ki Türkmen gazını ülkemize Hazar üzerinden getirelim."
Erdoğan-Aliyev-Berdimuhamedov buluşmasında bölgesel ve küresel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde de bulunulacak. Ardından devlet başkanları, heyetlerarası görüşmeler de gerçekleştirilecek.
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