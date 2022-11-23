Avrupa'da enerji krizi büyüyor! Fransa'da elektrik kesintisi gündemde! Yetkililer uyardı: Elektronik aletleri kullanmayın
Fransa'da, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz arzını kesmesi, nükleer reaktörlerin yarısına yakınının bakımda olması nedeniyle kış aylarında 14 büyük sanayi bölgesine elektrik verilememesi gündemde. Öte yandan yetkililer de elektrik sisteminde tüketimin fazla olduğu saatlerde elektronik eşyaların kullanılmamasını tavsiye etti.
Ülke basınındaki haberlere göre, ülkedeki 56 nükleer reaktörün 24'ünde bakım çalışmaları devam ederken, soğukların artması halinde üretilen elektriğin ihtiyacı karşılayamama riski bulunuyor.
Elektrik şebekelerine fazla yüklenme olmasının beklendiği kış döneminde, uzun süreli olmayacağına yönelik açıklamalar yapılsa da günlük iki saati bulacak aralıklı kesintilerin yaşanması bekleniyor.
Elektrik hatları altyapı ve bakımından sorumlu kuruluşu Enedis'in ülke genelinde ayrıca 14 sanayi bölgesinin elektrik arzını kesebileceği belirtiliyor.
Yetkililer de elektrik sisteminde tüketimin fazla olduğu saatlerde elektronik eşyaların kullanılmamasını tavsiye etti.
Hükümet, ülkedeki elektrik tüketimi hakkında vatandaşlara yeşil, turuncu ve kırmızı renk işaretleriyle bilgi veren EcoWatt platformunu hizmete koyacağını duyurmuştu.
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