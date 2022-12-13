Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den A Haber’e özel açıklamalar | Yeni yılda kaç öğretmen atanacak?

"DEVASA BİR EĞİTİM SİSTEMİMİZ OLDU"

Son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok ciddi bir eğitim seferberliği oldu. Eğitimde kapsayıcılık ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için çok ciddi fiziksel yatırım yapıldı. Öncelikle erişilebilirlik sorununu çözmeniz lazım, erişilebilirliği artırmak için de okul yapmanız lazım, derslik yapmanız lazım. 300 binli sayılardayken 2000'li yıllarda, şu anda 857 bin dersliği olan devasa bir eğitim sistemimiz oldu.

TÜRKİYE'DE OKULLAŞMA ORANI NE?

Gelinen noktada ne oldu? 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 11'den yüzde 99'a ulaştı. İlkokuldaki okullaşma oranı yüzde 99.63 yani yüzde 100'e erişti. Ortaokuldaki okullaşma oranı yüzde 99.44'e ulaştı. Ama en önemli şey okullaşma oranı okul öncesinde olduğu gibi ortaöğretimde oldu yüzde 44 olan okullaşma oranı yüzde 95'e yükseldi.

O zaman bu dönemin en büyük özelliği ne? Bu dönem eğitimde kapsayıcılığın olduğu tüm eğitim çağ nüfusunun eğitime dahil edildiği bir tarihsel dönem. Yani Türkiye beşeri sermayesinin verimli bir şekilde kullanılmasında fırsat penceresinde ilk defa bu kadar kapsayıcı bir şekilde kullanabilme imkanına sahip oldu.