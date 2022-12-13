Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den A Haber’e özel açıklamalar | Yeni yılda kaç öğretmen atanacak?
Son dakika haberi… Türkiye'de okullaşma oranı ne? Uzman öğretmenlik sınavı tekrar yapılacak mı? Yeni yılda öğretmen atama sayısı ne kadar olacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün’ün sorularını yanıtladı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Bir ülkenin en önemli sermayesi beşeri sermayesi insan kaynağı. İnsan kaynağının niteliğini artırmadaki en önemli enstrüman da eğitim. Dolayısıyla tüm OECD ülkeleri tüm ülkeler eğitim çağ nüfusunu okullaşma oranlarını artırmak için büyük çaba sarf ediyorlar.
Eğer eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranını yüzde 90'nın 95'lerin üzerine geçirmişseniz bu eğitimde evrenselleşme ilkesine kitleselleşmeye eriştiğiniz anlamına gelir.
2000'li yıllara baktığımız zaman bizim karnemizin çok iyi olmadığını görüyoruz. 2000'li yıllarda 5 yaşındaki okullaşma oranı yüzde 11. Yani 5 yaş çağ nüfusunun 100 kişiden sadece 11 tanesi okulun lise eğitimine erişiyor. İlkokullarda yüzde 90 orada bir sıkıntımız yok cumhuriyetin başından itibaren çünkü ilk öğretim ile ilgili çok ciddi yatırımlar var.
Ama ortaöğretimdeki yani lisedeki okullaşma oranı yüzde 44. Yani 100 tane lise çağ nüfusu çocuğumuzun sadece 44 tanesi lisede 56 tanesi kayıt dışı. Yükseköğretimin zaten yüzde 14'tü.
"DEVASA BİR EĞİTİM SİSTEMİMİZ OLDU"
Son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok ciddi bir eğitim seferberliği oldu. Eğitimde kapsayıcılık ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için çok ciddi fiziksel yatırım yapıldı. Öncelikle erişilebilirlik sorununu çözmeniz lazım, erişilebilirliği artırmak için de okul yapmanız lazım, derslik yapmanız lazım. 300 binli sayılardayken 2000'li yıllarda, şu anda 857 bin dersliği olan devasa bir eğitim sistemimiz oldu.
TÜRKİYE'DE OKULLAŞMA ORANI NE?
Gelinen noktada ne oldu? 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 11'den yüzde 99'a ulaştı. İlkokuldaki okullaşma oranı yüzde 99.63 yani yüzde 100'e erişti. Ortaokuldaki okullaşma oranı yüzde 99.44'e ulaştı. Ama en önemli şey okullaşma oranı okul öncesinde olduğu gibi ortaöğretimde oldu yüzde 44 olan okullaşma oranı yüzde 95'e yükseldi.
O zaman bu dönemin en büyük özelliği ne? Bu dönem eğitimde kapsayıcılığın olduğu tüm eğitim çağ nüfusunun eğitime dahil edildiği bir tarihsel dönem. Yani Türkiye beşeri sermayesinin verimli bir şekilde kullanılmasında fırsat penceresinde ilk defa bu kadar kapsayıcı bir şekilde kullanabilme imkanına sahip oldu.
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE SON RAKAMLAR NE?
Bir yılda 6 bin 4 tane anaokulu yaptık.
ÖĞRENCİYE NE KADAR GIDA YARDIMI YAPILIYOR?
1,5 milyon öğrenci ücretsiz bu yardımdan faydalanıyor.
MESLEKİ EĞİTİMDE HANGİ ADIMLAR ATILDI?
Meslek liselerinde sektör temsilcilerini sürece dahil ettik.
OKULLARDA SALGIN VAR MI?
Okulları kapatmayı gerektirecek durum söz konusu değil.
UZMAN ÖĞRETMEN SINAVI HER YIL MI OLACAK?
Her yıl inşallah bu sınavları yapmaya devam edeceğiz.
YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI?
Çalışmalar yapılır, alım yapılacağı zaman duyurulacak.
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