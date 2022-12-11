2023 yılının sonuna kadar ücretsiz! MEB’den öğrencilere destek! Bakan Mahmut Özer duyurdu

OKULLAŞMA ORANI

Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için 2000'li yıllardan itibaren çok sayıda sosyal politikanın kararlı bir şekilde uygulandığını aktaran Özer, Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY), pansiyon kapasitesinin ve bursların artırılması, ücretsiz yemek hizmeti, ücretsiz ders kitapları ve yardımcı kaynakların bu sosyal politikalar arasında yer aldığını ifade etti.

Özer, "Eğer AK Parti hükümetleri bir milletvekilimizin bahsettiği gibi neoliberal eğitim politikalarını uygulamış olsaydı bu sosyal politikalar yenilenmezdi." dedi.

Bu politikaların da desteğiyle okullaşma oranlarının okul öncesinden başlayarak tüm eğitim kademelerinde ilk kez yüzde 95'in üzerine çıktığına dikkati çeken Özer, 2000'li yıllarda 5 yaşında yüzde 11 olan okullaşma oranının bugün yüzde 99'a; ilkokulda okullaşma oranı yüzde 99,63'e; ortaokulda okullaşma oranı ise yüzde 99,44'e yükseltildiği bilgisini verdi.