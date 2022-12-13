Yeni yılda kaç öğretmen atanacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den A Haber’e özel açıklamalar

Son dakika haberi… Türkiye'de okullaşma oranı ne? Uzman öğretmenlik sınavı tekrar yapılacak mı? Yeni yılda öğretmen atama sayısı ne kadar olacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün’ün sorularını yanıtladı.

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