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Yeni yılda kaç öğretmen atanacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den A Haber’e özel açıklamalar

A Haber
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Giriş: 13.12.2022 12:49
Son dakika haberi… Türkiye'de okullaşma oranı ne? Uzman öğretmenlik sınavı tekrar yapılacak mı? Yeni yılda öğretmen atama sayısı ne kadar olacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün’ün sorularını yanıtladı.
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